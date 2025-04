Dieta niełączenia zasady

Podstawową zasadą diety rozdzielnej jest niełączenie w jednym posiłku produktów spożywczych będących źródłem białek i węglowodanów. Żywność została podzielona na trzy grupy: węglowodanową, białkową oraz neutralną. W jednym posiłku można połączyć produkty z grupy:

białkowej + neutralnej

lub

węglowodanowej + neutralnej.

Autor diety rozdzielnej, doktor William Howard Hay, zakłada, że połączenia białko + węglowodany są ciężkostrawne. Do trawienia białek i węglowodanów organizm potrzebuje innych enzymów trawiennych, dlatego spożywanie obu tych składników pokarmowych jednocześnie znacząco obciąża układ pokarmowy.

Dieta niełączenia produkty

Do grupy białkowej należą produkty, takie jak mięso, jajka, wędliny, owoce morza, produkty mleczne. Zaskakująca jest obecność w tej grupie niektórych owoców, czy soków owocowych, które z chemicznego punktu widzenia składają się przede wszystkim z wody, błonnika pokarmowego oraz cukrów prostych (glukoza lub fruktoza).

Grupa węglowodanowa to kasze, makarony, ziemniaki, bataty, słodycze, banany, suszone owoce, cukier, miód i inne syropy słodzące (klonowy, z agawy).

Pozostała żywność uznana została za neutralną: warzywa, przyprawy, tłuszcze roślinne, nasiona, orzechy, pestki.

Fizjologicznie człowiek jest przystosowany do trawienia wszystkich trzech głównych składników pokarmowych na raz, czyli białek, tłuszczy i węglowodanów. Enzymy trawienne do tego potrzebne mogą być wydzielane jednocześnie, co nie zmniejsza efektywności trawienia i wchłaniania, ale rzeczywiście je wydłuża. Jako ludzie jesteśmy wszystkożerni, a nasze układy pokarmowe są do tego przystosowane.

Zasady diety niełączenia nie są spójne, jeśli weźmiemy pod uwagę naturalny skład niektórych produktów żywnościowych. Cała grupa warzyw strączkowych jest mianowicie połączeniem białek i węglowodanów, podobnie jak niektóre gatunki orzechów. Zatem jeśli chcesz zjeść danie na bazie ciecierzycy to już samo jej użycie będzie złamaniem zasady diety niełączenia.

Dieta niełączenia efekty

Dieta dr. Haya opiera się na nieprzetworzonych produktach- to jej niewątpliwa zaleta. Autor diety rozdzielnej podkreśla także potrzebę spożywania dużej ilości warzyw, picia wody oraz powolnego, celebracyjnego jedzenia posiłków!

Co z efektami? Czy dieta rozdzielna sprawdza się jako dieta odchudzająca? Dieta niełączenia eliminuje większość dań, które są tradycyjne osadzone w kulturze polskiej. Jeśli chcesz stosować dietę rozdzielną zapomnij o kanapkach, czy typowym obiedzie ziemniaki/ryż/kasza +mięso/ryba + surówka. Odpadają także dania kuchni włoskiej. Wszystkie te posiłki łączą bowiem białka i węglowodany.

W związku z tym osoby stosujące dietę niełączenia, szczególnie w jej początkowym etapie, eliminują ze swoich jadłospisów wiele produktów z obawy przed popełnianiem błędów. Najczęściej daje to efekt w postaci spadku masy ciała.

Dieta rozdzielna jest dość pracochłonna i trudna w wykonaniu, dlatego niektórzy porzucają ją ze względu na stopień skomplikowania. Wtedy bywa, że pojawia się efekt jo-jo.

Jest jednak spora grupa osób, która po zastosowaniu diety niełączenia odczuwa poprawę samopoczucia, bo jest to dieta łatwostrawna, oszczędzająca żołądek, łagodząca zgagę. Zasady diety dr. Haya zakładają regularne spożywanie posiłków składające się z różnorodnych produktów spożywczy, dlatego ten sposób żywienia może być pełnowartościowy. Zastosowanie się do założeń diety rozłącznej nie wiąże się z ryzykiem niedoborów pokarmowych, a jedynie z utrudnieniami natury logistycznej. Jeśli chcesz spróbować stosowania diety niełączenia nie ma ku temu zdrowotnych przeciwwskazań. Pewne niespójności merytoryczne nie wykluczają możliwości, że dla ciebie będzie to subiektywnie najlepszy sposób żywienia.

