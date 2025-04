Diety NFZ bazują na diecie DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), której celem podstawowym jest zapobieganie nadciśnieniu. To uniwersalny sposób żywienia o udowodnionych prozdrowotnych właściwościach. Nazywa się go czasem najzdrowszą dietą świata. Obfituje w warzywa i owoce, produkty mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu i pełnoziarniste produkty zbożowe. Zawiera też nasiona roślin strączkowych, ryby i owoce, chude mięso drobiowe, orzechy, nasiona i oleje roślinne. Bardzo ważnym elementem wszystkich diet NFZ są posiłki szykowane tak, aby spożywać jak najmniej przetworzone produkty.

Diety NFZ na platformie diety.nfz.gov.pl noszą nazwę planów żywieniowych. Można dokonać wyboru między programami:

Classic – podstawowa wersja diety DASH,

– podstawowa wersja diety DASH, Nadwaga i otyłość – dieta odchudzająca,

– dieta odchudzająca, Wege + ryby – dieta bez mięsa i jego przetworów, ale z rybami w jadłospisie,

– dieta bez mięsa i jego przetworów, ale z rybami w jadłospisie, Cukrzyca – dieta bogata w produkty o niskim indeksie glikemicznym,

– dieta bogata w produkty o niskim indeksie glikemicznym, Hashimoto – dieta obfitująca w: jod, żelazo, cynk, selen, witaminy A i D, witaminy z grupy B, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, białko, węglowodany o niskim indeksie glikemicznym oraz błonnik pokarmowy,

– dieta obfitująca w: jod, żelazo, cynk, selen, witaminy A i D, witaminy z grupy B, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, białko, węglowodany o niskim indeksie glikemicznym oraz błonnik pokarmowy, Depresja – dieta obfitująca w bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, kwas foliowy, witaminę B12, cynk, selen i żelazo,

– dieta obfitująca w bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, kwas foliowy, witaminę B12, cynk, selen i żelazo, Zaparcia – dieta wzbogacona w warzywa, owoce, produkty zbożowe pełnoziarniste (źródło błonnika pokarmowego), fermentowane produkty mleczne i płyny,

– dieta wzbogacona w warzywa, owoce, produkty zbożowe pełnoziarniste (źródło błonnika pokarmowego), fermentowane produkty mleczne i płyny, Nadciśnienie – dieta o zmniejszone zawartości sodu a wzbogacona w potas,

– dieta o zmniejszone zawartości sodu a wzbogacona w potas, Senior – pełnowartościowa, odżywcza dieta z prostymi przepisami,

– pełnowartościowa, odżywcza dieta z prostymi przepisami, Rodzina – zdrowa dieta dla całej rodziny.

Po wybraniu programu (trzeba kliknąć „wybierz dietę dla siebie” po wejściu w wybrany plan żywieniowy), platforma obliczy BMI (należy podać wiek, wzrost, masę ciała, płeć, tryb życia), wyliczy dzienne zapotrzebowanie oraz kaloryczność diety. Na tym etapie można dodać członka rodziny.

W kolejnym kroku ponownie należy wybrać plan żywieniowy oraz jego kaloryczność – do wyboru w zależności od planu żywieniowego: 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 i 3500 kcal. Na kolejnym etapie dopasowania diety NFZ dokonuje się konfiguracji przepisów. Trzeba podać przez jaki czas ma być stosowana dieta (do 30 dni). System tworzy jadłospisy na każdy dzień. Warto je przejrzeć i ewentualnie wykluczyć przepisy zawierające np. alergeny czy nielubiane składniki.

Platforma tworzy też na bazie jadłospisu listę zakupów – do pobrania. Na liście zakupów można odznaczyć produkty posiadane w domu, co jest bardzo wygodne. Każdy posiłek jest opisany, więc wiadomo, ile zawiera kalorii, białka, tłuszczu i węglowodanów. Jest w nim lista składników i sposób przygotowania oraz ilustracja.

Na platformie Diety NFZ są też zakładki z treścią edukacyjną dotyczącą zdrowego sposobu żywienia, w tym artykuły, quizy i filmy.

fot. Dieta NFZ/ Adobe Stock, rh2010

Plany żywieniowe proponowane przez NFZ i cała platforma mają wiele zalet. Największą jest to, że bezpłatnie można otrzymać dopasowany do siebie jadłospis. Posiłki, a jest ich 5 każdego dnia, są dobrze opisane, a przepisy nieskomplikowane. Wychodzą z nich naprawdę smaczne dania.

Diety NFZ to kopalnia jadłospisów i przepisów. Sięgając po nie, można mieć pewność, że dieta będzie prawidłowo zbilansowana i zdrowa. Nie trzeba też zastanawiać się, co kupić i co z tego przygotować, aby zjeść zdrowo i smacznie.

Platforma byłaby jeszcze bardziej praktyczna, gdyby można było np. od razu tworzyć zbiorcze listy zakupów dla całej rodziny. Opisy poszczególnych planów żywieniowych też mogłyby być bardziej szczegółowe, np. informując o dostępnych kalorycznościach. Nie ma jednak co narzekać. Dzięki Dietom NFZ każdy może dostać za darmo dobry jadłospis – wystarczy korzystać.

Skierowanie do dietetyka w ramach NFZ może otrzymać od lekarza rodzinnego osoba, która wg NFZ tego niezbędnie potrzebuje. W praktyce oznacza to osoby z:

otyłością,

cukrzycą,

cierpiące na anoreksję.

Niestety niewiele ośrodków oferuje wizyty u dietetyka w ramach NFZ, więc znalezienie takiej placówki może nie być łatwe – co roku ośrodki zdrowia podpisują kontrakty z NFZ, co oznacza, że w każdym roku inna placówka może przyjmować takich pacjentów. Trzeba się po prostu dowiadywać.

Warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak Centrum dietetyczne online uruchomione przez Państwowy Zakład Higieny i finansowane z NFZ. Wystarczy się zalogować i umówić na wizytę u dietetyka online.

