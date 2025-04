Dieta Newcastle to nadzieja dla diabetyków i wyraźny sygnał, że walka z otyłością może cofnąć cukrzycę. Pierwsze efekty tego sposobu odżywiania widoczne są już po tygodniu – poziom cukru na czczo zaczyna się normalizować. U części osób ta dieta w proszku (choć nie tylko) pozwala zmniejszyć masę ciała, przywrócić czynność trzustki i odstawić leki. Nie u każdego jednak może być przeprowadzona i bezwzględnie wymaga nadzoru lekarza.

Spis treści:

Dieta Newcastle – jej nazwa wywodzi się od Uniwersytetu w Newcastle. Jest ona efektem prawdziwie przełomowych badań, które wykazały możliwość odwrócenia cukrzycy typu 2 i utrzymania remisji choroby dzięki diecie niskokalorycznej i zmniejszeniu masy ciała. W badaniu tym uczestnicy przestrzegali bogatej w składniki odżywcze, niskokalorycznej diety, co doprowadziło do zmniejszenia masy ciała i poprawy wrażliwości ciała na insulinę. Wyniki były naprawdę zdumiewające – wielu uczestników tej próby nie musiało już przyjmowało leków przeciwcukrzycowych nawet przez wiele lat po zakończeniu badania. Tego nikt się nie spodziewał.

Dieta Newcastle to szczegółowo opracowany plan żywieniowy składający się z koktajli zastępujących posiłek, zup i niskokalorycznych warzyw. Jego celem jest szybka utrata masy ciała oraz eliminacja insulinooporności, która przyczynia się do cukrzycy typu 2. Dieta zawiera produkty o niskiej zawartości kalorii i tłuszczu i powoduje skuteczną utratę masy ciała u osób otyłych. Według różnych źródeł kaloryczność diety Newcastle wynosi 600-800 kcal dziennie. Osoby ją stosujące powinny być pod stałą opieką lekarza.

Ile trwa dieta Newcastle?

Dieta Newcastle trwa dość krótko, bo 8-12 tygodni. Wydaje się więc, że utrzymanie jej nie jest dużym problemem. Jednak jej niska kaloryczność i to, że większość posiłków ma postać płynną, dla wielu osób może być wyzwaniem.

Badanie opublikowane w szanowanym czasopiśmie Diabetes Care rzuca wiele światła na wpływ tej diety na organizm i walkę z cukrzycą typu 2. W badaniu wzięło udział 143 uczestników, z których prawie połowa doświadczyła remisji choroby na koniec pierwotnego badania. To, co robi jeszcze większe wrażenie, to fakt, że u 70% tych uczestników w 5 lat po zakończeniu badania remisja choroby utrzymywała się i nie musieli oni przyjmować leków, gdyż poziom cukru we krwi utrzymywał się u nich na prawidłowym poziomie. Co więcej, wiele osób, które nie osiągnęły remisji w pierwotnym badaniu, wykazywało znaczną poprawę poziomu cukru we krwi, która utrzymywała się przez długi czas.

Profesor Roy Taylor, prowadzący badanie nad dietą Newcastle, mówi tak: „Teraz jest jasne, że cukrzyca typu 2 jest spowodowana nieprawidłowym magazynowaniem tłuszczu. Jeśli jesz więcej, niż spalasz, nadmiar odkłada się w wątrobie i trzustce w postaci tłuszczu. Na tej diecie organizm nagle znajduje się w ujemnym bilansie kalorycznym, więc wykorzystuje własne rezerwy tłuszczu. W pierwszej kolejności wykorzystuje tłuszcz otaczający trzustkę i wątrobę. Oznacza to, że trzustka otrzymuje szansę na ponowne rozpoczęcie pracy”.

Te odkrycia sugerują, że utrata masy ciała może być kluczowym elementem leczenia diabetyków. Należy jednak pamiętać, że sama utrata masy nie u wszystkich otyłych cukrzyków może wystarczyć do osiągnięcia takich rezultatów. Istotną rolę mogą bowiem odgrywać czynniki takie jak: uwarunkowania genetyczne, styl życia i inne schorzenia. Naukowcy podkreślają więc, że kluczowe jest podejmowanie leczenia cukrzycy w ścisłej współpracy z lekarzami i dietetykami oraz opracowywanie indywidualnego programu postępowania.

Niemniej jednak dieta Newcastle wskazuje ścieżkę leczenia cukrzycy poprzez zmianę stylu życia, jako jedną z metod, która może okazać się bardzo skuteczna u wielu pacjentów. Pokazuje też, zmniejszenie masy ciała powinno być głównym celem każdego diabetyka, który ma nadmierną masę ciała. Nawet niewielka utrata wagi może mieć ogromny wpływ na poziom glukozy we krwi i ogólny stan zdrowia.

W badaniach przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Newcastle zastosowano następujący dzienny jadłospis:

600 kcal pochodziło z koktajli lub zup szykowanych z saszetek diety niskokalorycznej Optifast (ok. 200 kcal w saszetce, zawierającej ok. 46% węglowodanów, 32% białka i 20% tłuszczu + witaminy i minerały),

szykowanych z saszetek diety niskokalorycznej Optifast (ok. 200 kcal w saszetce, zawierającej ok. 46% węglowodanów, 32% białka i 20% tłuszczu + witaminy i minerały), 200 kcal pochodziło z minimum 3 porcji warzyw bezskrobiowych (brokuły, kalafior, seler, ogórek, sałata, pomidory, grzyby, cukinia, szparagi, czerwona papryka, kiełki fasoli – można je było przyprawić ziołami i przyprawami, ale nie solą),

(brokuły, kalafior, seler, ogórek, sałata, pomidory, grzyby, cukinia, szparagi, czerwona papryka, kiełki fasoli – można je było przyprawić ziołami i przyprawami, ale nie solą), minimum 2 litry wody.

Pacjenci biorący udział w badaniu zostali poinstruowani, aby bezwzględnie unikać następujących pokarmów:

drób, ryby, jaja i mięso,

chleb, ryż i makaron,

nabiał,

warzywa skrobiowe,

rośliny strączkowe

owoce,

alkohol,

sól.

Przykładowy jadłospis diety Newcastle:

śniadanie – posiłek w postaci koktajlu zastępującego posiłek,

lunch – zupa z saszetki diety niskokalorycznej, sałatka z 85 g sałaty, średniego pomidora, 3 pieczarki, 2-3 łodyg selera naciowego, 3 plasterki z czerwonej papryki – polane beztłuszczowym dressingiem,

podwieczorek – koktajl z saszetki diety niskokalorycznej,

kolacja – zupa z grochu i rzeżuchy, pieczone warzywa lub sałatka.

W jadłospisie diety Newcastle użytej do badań nie było żadnych normalnych posiłków. Zastosowanie specjalnie opracowanych gotowych posiłków w postaci zup i koktajli zapewniało z jednej strony niską kaloryczność przyjmowanego pokarmu oraz to, że dostarczały one składniki niezbędne do funkcjonowania organizmu. Skomponowanie jadłospisu diety Newcastle na własną rękę tak, aby utrzymać niską kaloryczność (600-800 kcal), a przy tym dostarczenie wraz z nią niezbędnych makro i mikroskładników jest właściwie niemożliwe.

fot. Dieta Newcastle – jadłospis/ Adobe Stock, sablinstanislav

Zalety diety cukrzycowej niskokalorycznej Newcastle to:

daje szansę całkowitego wyzdrowienia z cukrzycy typu 2;

z cukrzycy typu 2; uczestnicy badania nad dietą Newcastle doświadczyli poprawy samopoczucia, obniżenia poziomu glukozy we krwi i utraty wagi;

szybkie rezultaty , które pojawiają się już kilka dni po rozpoczęciu diety, stanowią motywację do kontynuowania zdrowego trybu życia;

, które pojawiają się już kilka dni po rozpoczęciu diety, stanowią motywację do kontynuowania zdrowego trybu życia; zachęca do dużego spożycia świeżych warzyw.

Wady diety 800 kcal dla osób z cukrzycą:

dieta niskokaloryczna może być niebezpieczna , jeśli nie jest nadzorowana przez lekarza,

, jeśli nie jest nadzorowana przez lekarza, uczestnicy badania doświadczyli negatywnych objawów diety: bólów głowy, zawrotów głowy, zmęczenia i głodu (które często ustępowały po 2-4 dniach stosowania diety Newcastle),

taka dieta dla cukrzyka jest niezwykle restrykcyjna i szybko może stać się monotonna,

i szybko może stać się monotonna, wymaga stosowania płynnych zamienników posiłków,

może powodować niedobory składników odżywczych,

składników odżywczych, twierdzenia dotyczące dokładnego mechanizmu działania diety nie zostały odpowiednio udowodnione,

podobne korzyści można osiągnąć dzięki regularnej, zdrowej diecie i ćwiczeniom, choć zajmuje to więcej czasu.

Co może jeść cukrzyk bez ograniczeń? 40 kreatywnych pomysłów na legalne przekąski i posiłki dla diabetyka

Dieta Newcastle stanowi znaczący postęp w zrozumieniu związku pomiędzy utratą masy ciała a leczeniem cukrzycy typu 2. To alternatywne podejście do leczenia choroby, która dotyka miliony ludzi na całym świecie. Choć długoterminowe skutki diety Newcastle nie są jeszcze znane, to pięcioletnie badanie kontrolne jej dotyczące daje przebłysk nadziei dla osób cierpiących na cukrzycę typu 2. Dlatego niezwykle istotne jest, aby diabetycy ściśle współpracowali ze swoimi lekarzami, rozważając też takie możliwości leczenia jak dieta Newcastle.

W praktyce wygląda to tak, że lekarze zajmujący się pacjentami chorującymi na cukrzycę nie są przekonani do stosowania diety niskokalorycznej, w tym diety Newcastle u swoich pacjentów. Co prawda zwykle zalecają zmniejszenie masy ciała, ale polecają dokonać tego za pomocą diety (której nie precyzują) i aktywności fizycznej. Jednak wdrożenie aktywności fizycznej przy tak niskiej kaloryczności, jakiej wymaga dieta Newcastle, jest trudne lub wręcz niemożliwe, dlatego należy spodziewać się, że chodzi o tradycyjny jadłospis diety odchudzającej, zwłaszcza o obniżonej zawartości węglowodanów.

Źródła: diabetes.co.uk, freedieting.com, ptdiab.pl

