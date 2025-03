Dieta na wzdęty brzuch to nie to samo co dieta wspomagająca likwidowanie obrzęków. Wzdęcie to nie obrzęk, a gromadzenie się gazów w jelitach, które dostają się tam z połykanym pokarmem lub powstają w wyniku fermentacji, głównie w jelicie grubym. Ilość gazów w dużej mierze zależy od rodzaju pokarmów oraz składu mikroflory jelitowej. Dlatego pierwszym krokiem do likwidacji wzdętego brzucha jest zmiana sposobu żywienia. Jeśli to nie pomoże, warto poszukać pomocy lekarskiej, gdyż wzdęcia mogą towarzyszyć chorobom, np. zespołowi jelita drażliwego czy SIBO.

Układanie diety na wzdęty brzuch polega na zrozumieniu, które produkty mogą powodować wzdęcia i unikanie ich, a także na wprowadzaniu do diety produktów łagodnych dla układu pokarmowego. Każdy organizm jest inny, więc warto obserwować swoje reakcje na poszczególne produkty i dostosowywać dietę indywidualnie.

Produkty, z których warto układać dietę antywzdęciową

Poniżej produkty, które nie są gazotwórcze tak jak np. warzywa strączkowe czy kapusta. Podzieliliśmy je na kategorie, aby łatwiej było ci je wyszukiwać.

Warzywa:

marchew

cukinia

szpinak

sałata

ogórek

papryka

pomidory

Owoce:

banany

jagody

truskawki

kiwi

melon

winogrona

Produkty zbożowe o niskiej zawartości błonnika:

ryż biały

chleb pszenny (w umiarkowanych ilościach)

makaron biały

Źródła białka:

kurczak,

indyk,

jajka,

tofu,

ryby (np. dorsz, łosoś).

Nabiał o niskiej zawartości laktozy:

jogurt grecki,

sery twarde (np. cheddar, parmezan).

Inne produkty:

imbir (pomaga w trawieniu),

mięta (działa łagodząco na układ pokarmowy),

oliwa z oliwek,

masło,

herbata ziołowa (np. mięta, rumianek).

fot. Dieta na wzdęty brzuch zasady/Adobe Stock, amberto4ka

Produkty, które mogą powodować wzdęcia

Poniższych produktów wzdymających należy unikać w diecie na wzdęty brzuch:

Warzywa (o wysokiej zawartości błonnika i FODMAPs):

brokuły,

kalafior,

kapusta,

brukselka,

fasola,

cebula,

czosnek.

Owoce (o wysokiej zawartości fruktozy i sorbitolu):

jabłka,

gruszki,

śliwki,

czereśnie,

arbuz,

mango.

Produkty pełnoziarniste (produkty o wysokiej zawartości błonnika):

chleb pełnoziarnisty i razowy,

kasze (np. kasza gryczana, kasza jaglana),

płatki owsiane.

Nabiał zawierający laktozę:

mleko,

mleko skondensowane,

sery miękkie (np. brie, camembert).

Napoje gazowane i słodzone:

woda gazowana,

napoje gazowane (cola, lemoniada),

soki owocowe (zwłaszcza słodzone).

Słodycze i przetworzone produkty:

słodycze zawierające cukier lub sztuczne słodziki, które mogą nasilać namnażanie się bakterii jelitowych, które mogą sprzyjać powstawaniu wzdęć

przetworzone przekąski (chipsy, słone paluszki).

Inne produkty:

grzyby,

tłuste potrawy (smażone, fast food),

czerwone mięso (ciężkostrawne),

pieczywo drożdżowe (może zawierać powietrze powodujące wzdęcia).

Dodatkowe rady do stosowania podczas diety na wzdęty brzuch

Jedz powoli. Szybkie jedzenie może prowadzić do połknięcia powietrza, co może powodować wzdęcia. Unikaj picia przez słomkę, co sprzyja połykaniu powietrza. Pij dużo wody, co ułatwia pasaż treści jelitowych i zapobiega zaparciom. Ćwicz regularnie, gdyż aktywność fizyczna pomaga w trawieniu i zapobiega wzdęciom. Unikaj żucia gumy, która sprzyja połykaniu powietrza.

Dieta na wzdęcia składa się z 3. posiłków i 2. przekąsek dziennie, co pomaga utrzymać stabilny poziom energii i zapobiega wzdęciom. Każdy posiłek i przekąska są starannie dobrane, aby były lekkostrawne i bogate w składniki odżywcze. Możesz także wypróbować jadłospis diety lekkostrawnej, jeśli wiesz, że laktoza u ciebie na pewno wzdęć nie powoduje.

Dzień 1. diety na wzdęcia

Śniadanie: omlet z 2 jajek z dodatkiem szpinaku i pomidorów, kromka chleba pszennego z awokado, herbata miętowa

omlet z 2 jajek z dodatkiem szpinaku i pomidorów, kromka chleba pszennego z awokado, herbata miętowa Przekąska: smoothie z banana, jagód i jogurtu greckiego

smoothie z banana, jagód i jogurtu greckiego Obiad: grillowany kurczak z ryżem białym i pieczoną marchewką, sałatka z sałaty, ogórka i oliwy z oliwek

grillowany kurczak z ryżem białym i pieczoną marchewką, sałatka z sałaty, ogórka i oliwy z oliwek Przekąska: garść winogron i kilka orzechów nerkowca

garść winogron i kilka orzechów nerkowca Kolacja: pieczona ryba (np. dorsz) z purée z cukinii, sałatka z rukoli i pomidora, woda z plasterkiem cytryny

Dzień 2. diety na wzdęcia

Śniadanie: jogurt grecki z truskawkami i odrobiną miodu, herbata rumiankowa

jogurt grecki z truskawkami i odrobiną miodu, herbata rumiankowa Przekąska: kiwi i kilka plastrów melona

kiwi i kilka plastrów melona Obiad: filet z indyka pieczony z rozmarynem, ziemniaki purée, sałatka z ogórka i koperku

filet z indyka pieczony z rozmarynem, ziemniaki purée, sałatka z ogórka i koperku Przekąska: marchewki baby z hummusem

marchewki baby z hummusem Kolacja: tofu pieczone z papryką i cukinią, kasza kuskus, sałatka z rukoli i pomidorków koktajlowych

Dzień 3. diety na wzdęcia

Śniadanie: kasza manna na mleku migdałowym z bananem i cynamonem, zielona herbata

kasza manna na mleku migdałowym z bananem i cynamonem, zielona herbata Przekąska: plasterki ogórka na krakersach ryżowych posmarowanych masłem

plasterki ogórka na krakersach ryżowych posmarowanych masłem Obiad: pieczona pierś z kurczaka, purée z marchewki, sałatka z sałaty, ogórka i papryki, woda z miętą

pieczona pierś z kurczaka, purée z marchewki, sałatka z sałaty, ogórka i papryki, woda z miętą Przekąska: miseczka truskawek

miseczka truskawek Kolacja: zapiekanka z cukinii z pomidorami i mozzarellą bez laktozy, sałatka z mieszanych sałat, oliwa z oliwek

Dzień 4. diety na wzdęcia

Śniadanie: smoothie z mango, szpinaku i jogurtu greckiego

smoothie z mango, szpinaku i jogurtu greckiego Przekąska: jabłko pokrojone w plasterki

jabłko pokrojone w plasterki Obiad: łosoś pieczony z koperkiem, ryż basmati, pieczona marchewka, sałatka z rukoli, oliwa z oliwek

łosoś pieczony z koperkiem, ryż basmati, pieczona marchewka, sałatka z rukoli, oliwa z oliwek Przekąska: plasterki kiwi i orzechów nerkowca

plasterki kiwi i orzechów nerkowca Kolacja: frittata z warzywami (szpinak, papryka, pomidory), sałatka z sałaty i ogórka, woda z cytryną

Dzień 5. diety na wzdęcia

Śniadanie: tosty z chleba pszennego z jajkiem na twardo i szpinakiem, herbata miętowa

Przekąska: banan

Obiad: kurczak w ziołach prowansalskich, kasza kuskus, pieczona cukinia, sałatka z sałaty, oliwa z oliwek

Przekąska: smoothie z truskawek i jogurtu greckiego

Kolacja: rosół drobiowy z ryżem, marchewką i kawałkami gotowanego kurczaka

fot. Dieta na wzdęty brzuch jadłospis/Adobe Stock, timolina

Oto kilka podpowiedzi, jak radzić sobie z bardzo wzdętym brzuchem:

Zastosuj leki dostępne bez recepty , np. z symetykonem lub węgiel aktywny.

, np. z symetykonem lub węgiel aktywny. Zastosuj techniki relaksacyjne , np. ćwiczenia oddechowe (głębokie spokojne oddychanie) lub masaż brzucha (masuj go zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

, np. ćwiczenia oddechowe (głębokie spokojne oddychanie) lub masaż brzucha (masuj go zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Idź na spacer. Ruch poprawia perystaltykę jelit i ułatwia pozbywanie się gazów w nich zebranych.

Jak szybko wypuścić gazy z jelit?

Wypróbuj poniższe domowe sposoby na wzdęcia, które już niejednej osobie pomogły pozbyć się zbyt wysokiego ciśnienia w jelitach i całym brzuchu:

Zastosuj pozycje jogi, np. pozycję dziecka lub pozycje skrętne.

Uklęknij na obu kolanach i oprzyj czoło na dłoniach ułożonych na podłodze, pośladki wysoko w górze, a głowa nisko . Wytrzymaj w tej pozycji parę minut, może się uda.

. Wytrzymaj w tej pozycji parę minut, może się uda. Połóż się na plecach, przyciągnij uda do klatki piersiowej , obejmij nogi ramionami i w tej pozycji spróbuj się rozluźnić przez 2-3 minuty.

, obejmij nogi ramionami i w tej pozycji spróbuj się rozluźnić przez 2-3 minuty. Idź na spacer i wędrując, staraj się odprężyć fizycznie i psychicznie.

Warto eksperymentować z różnymi metodami, aby znaleźć te, które u ciebie działają. Każdy organizm jest inny, więc to, co pomaga jednej osobie, niekoniecznie musi działać u innej.

Uwaga! Jeśli wzdęcia są przewlekłe lub towarzyszą im inne objawy, takie jak ból, utrata wagi, biegunka czy krew w stolcu, warto skonsultować się z lekarzem. Mogą one być symptomem poważniejszych schorzeń, takich jak zespół jelita drażliwego, nietolerancje pokarmowe czy inne problemy zdrowotne.

Artykuł pierwotnie opublikowano 13.01.2016 r.

