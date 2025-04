Mimo wysiłków nie zdążyłaś schudnąć przed wakacjami? Jeszcze masz szansę! W lipcu możesz zgubić 4 kg, a do końca sierpnia nawet 8! Zastosuj dietę z przewagą świeżych warzyw i owoców (dziennie dostarcza ok. 1400 kcal) i zastosuj się do poniższych zasad. Jeśli dołączysz do niej ćwiczenia (np. bieganie) zwiększysz efekt i wymodelujesz sylwetkę.

1. Korzystaj z wakacyjnej diety

Jedz dużo świeżych owoców i warzyw, które właśnie teraz mają najwięcej witamin i składników mineralnych. Nie tylko są niskokaloryczne, ale też dostarczają składników odżywczych, co przekłada się na zdrowy wygląd cery i włosów.

2. Pokochaj nabiał

Oprócz produktów roślinnych wybieraj nabiał, zwłaszcza fermentowane produkty mleczne: jogurt, kefir, maślankę. Świetnie gaszą pragnienie i są źródłem probiotyków, które wzmacniają odporność i poprawiają pracę przewodu pokarmowego.

3. Jedz często w trakcie diety na wakacje

Jedzenie 4–5 małych posiłków zamiast 2–3 dużych to podstawa każdej skutecznej diety. Dzięki takiej strategii utrzymujesz przemianę materii cały czas na wysokim poziomie.

4. Postaw na regularność

Równie ważne jak ilość posiłków, są stałe pory ich spożywania. Gdy twój organizm wie, że o określonej godzinie dostanie porcję energii, nie oszczędza jej i na bieżąco wszystko spala.

5. Słodyczom powiedz "nie"

Unikaj zarówno ciastek, jak i słodzonych napojów gazowanych, soków, jogurtów owocowych. Latem z powodzeniem zastąpią je owoce. Od czasu do czasu możesz sobie pozwolić na gorzką czekoladę i lody sorbetowe.

6. Doprawiaj na ostro

Zioła i przyprawy mogą częściowo zastąpić sól, która zatrzymuje wodę w organizmie. Ostre dodatki, np. chili, pieprz, imbir, chrzan mogą dodatkowo przyspieszać przemianę materii.

7. W trakcie diety na wakacje odstaw kawę i alkohol

Podobnie jak sól zatrzymują wodę i mogą powodować obrzęki. Pij za to herbatę, najlepiej zieloną i dużo wody mineralnej. Pamiętaj, że w czasie upałów powinnaś wypijać co najmniej 2 litry płynów na dobę.

napisane na podstawie tekstu zamieszczonego w magazynie Vita