Dieta na wakacjach – co jeść, by nie przytyć? Porady dietetyka

Ile razy w ciągu ostatnich kilku tygodniu słyszałam to pytanie: „Pani Basiu, boję się tego urlopu, a co, jeśli przytyję”? Co ja na to? Po pierwsze: trudno jest znacząco przytyć w ciągu dwóch tygodniu. Po drugie: do wyjazdu wakacyjnego, także pod kątem diety, trzeba się przygotować (pokażę ci jak). Po trzecie: lato to najlepszy czas na odchudzanie! Nie ma się czego bać, ale uważaj…najtrudniej jest po powrocie! Dlaczego?