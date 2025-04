Za wami już 20 dni diety. Jak się czujecie? Ile udało się wam schudnąć? A jak z treningami? Dajecie radę?

Reklama

Poniżej znajdziecie jadłospis na kolejne 10 dni, który został przygotowany przez mgr Annę Żuławnik dietetyka i diet coacha w Centrum Witaland. Warto tutaj dodać, że właśnie wchodzicie w kolejny etap, w którym dieta będzie miała 1350 kalorii - do tej pory było to 1450 kalorii.

Schudnij do wiosny! Pyszny jadłospis na 10 dni (+ wersja do wydruku)

Dla pewności przypomnimy wam jeszcze ogólne zalecenia:

odstępy między posiłkami powinny wynosić 3 godziny

pijcie wodę - min. 1,5 litra dziennie

możecie wypić dziennie - 2 filiżanki kawy z chudym mlekiem (2%)

dodatkowo możecie pić - herbatę czerwoną, zieloną białą i herbatki ziołowe.

Schudnij do wiosny z Polki.pl! Jadłospis na kolejne 10 dni (+ wersja do wydruku)

DZIEŃ 21

Śniadanie

Kanapki z indykiem i pomidorem:

2 średnie kromki chleba żytniego razowego - 80 g

duży pomidor - 200 g

3 plastry upieczonej lub ugotowanej piersi z indyka - 55g

czubata łyżka serka naturalnego do smarowania - 15 g

roszponka lub sałata - dowolna ilość

II śniadanie

Serek wiejski z mandarynką:

serek wiejski lekki - 150 g

2 mandarynki

Obiad

Ryba pieczona z cytryną i fasolką szparagową (przepis na 2 porcje):

filet z soli bez skóry - 350g

opakowanie mrożonej lub świeżej fasolki szparagowej - 500g

10 oliwek zielonych - 20g

cytryna

łyżka oliwy z oliwek - 10g

ząbek czosnku

przyprawy: oregano, sól, pieprz

5 łyżek suchego ryżu brązowego - 70g

Rybę natrzyj solą i oregano. Cytrynę obierz i pozbaw pestek. Miąższ pokrój w kostkę, czosnek i oliwki pokrój w cienkie plasterki. W naczyniu do pieczenia zmieszaj fasolkę (jeżeli używasz mrożonej fasolki, to wcześniej wrzuć ją na chwilę do gotującej się wody, aby rozmroziła), cytrynę, czosnek, pokrojone oliwki i oliwę, po czym rozsuń mieszankę na boki. Na środku ułożyć rybę. Piecz około 20-30 minut w piekarniku nagrzanym do temp. 150 stopni. Danie podawaj z ugotowanym ryżem brązowym.

Podwieczorek

1 gruszka

Kolacja

Sałatka z roszponką i suszonymi pomidorami:

2 garście roszponki

½ papryki

ogórek

6 pomidorów suszonych

1 łyżeczka oliwy z oliwek

1 łyżeczka pestek dyni

szczypta soli i pieprzu

szczypta ulubionych ziół, np. oregano

Wszystkie składniki pokrój i wymieszaj.

DZIEŃ 22

Śniadanie

Kanapki z jajkiem i papryką:

2 kromki chleba razowego

jajko

1 łyżeczka serka naturalnego do smarowania

½ papryki

II śniadanie

Jogurt z musli i jabłkiem:

jogurt naturalny - 200g

2 łyżki musli bez cukru - 20 g

jabłko

Obiad

Ryba pieczona z cytryną i fasolką szparagową (z przepisu z poprzedniego dnia).

Podwieczorek

2 mandarynki

Kolacja

Krem z batatów (składniki na 2 porcje):

2 małe bataty - 400 g

cebula - 80 g

kalarepa - 100 g

1 łyżka oliwy z oliwek - 10 g

przyprawy - curry, imbir, kolendra

ząbek czosnku

świeża natka pietruszki

bulion warzywny - ok. 700 ml

Na rozgrzaną oliwę wrzuć posiekaną cebulę i czosnek. Podsmaż lekko, uważając, żeby nie przypalić. Dodaj obrane i pokrojone w kostkę bataty i kalarepę. Dopraw ziarenkami kolendry, kurkumą i startym na drobnej tarce korzeniem imbiru. Podsmażaj przez kilka minut. Następnie zalej gorącym bulionem i gotuj ok. 15-20 minut, aż bataty będą miękkie.

Przestudź zupę, a następnie wyjmij 3-4 łyżki pokrojonych batatów na talerz. Resztę warzyw zmiksuj na krem wraz z bulionem, w którym się gotowały. Ilość dodanego bulionu zależy od konsystencji zupy, jaką chcesz uzyskać. Zmiksowaną zupę-krem podgrzej. Dopraw wedle uznania i dodaj pokrojone bataty. Z wierzchu posyp świeżą natką pietruszki.

DZIEŃ 23

Śniadanie

Owsianka z owocami:

szklanka mleka 2% - 250 ml

4 łyżki płatków owsianych - 40g

mała porcja owoców, np. ½ pomarańczy

Płatki ugotuj na mleku. Pod koniec gotowania dodaj świeże owoce.

II śniadanie

Grahamka z kurczakiem i warzywami:

mała grahamka - 50g

plasterek ugotowanej piersi kurczaka - 20g

łyżka serka naturalnego do smarowania - 20g

sałata

ulubione warzywa

Obiad

Kolorowe leczo z wołowiną i kaszą gryczaną (przepis na 2 porcje):

wołowina - 200 g

papryka czerwona - 150 g

mała cebula - 60 g

1 łyżka oliwy z oliwek - 10 g

puszka pomidorów krojonych - 400 g

2 łyżki posiekanej natki pietruszki - 10g

szczypta soli, pieprzu i papryki słodkiej

4 łyżki suchej kaszy gryczanej - 60 g

Cebulę pokrój w plasterki i podsmaż w garnku na rozgrzanej oliwie. Dodaj pokrojoną w paski paprykę. Duś na małym ogniu od czasu do czasu mieszając. Do warzyw dodaj pomidory z puszki, przypraw. Duś ok. 5 minut, aż warzywa będą miękkie. Wołowinę natrzyj przyprawami i usmaż na patelni teflonowej bez dodatku tłuszczu. Mięso podawaj z duszonymi warzywami posypanymi natką pietruszki oraz ugotowaną według przepisu na opakowaniu kaszą.

Podwieczorek

1 owoc kaki

Kolacja

Krem z batatów (z przepisu z poprzedniego dnia).

DZIEŃ 24

Śniadanie

Kanapki z pastą jajeczną:

2 kromki chleba razowego - 60 g

Pasta jajeczna:

jajo ugotowane na twardo - 55 g

2 plasterki upieczonego indyka - 40 g

łyżka serka naturalnego - 20 g

łyżka posiekanego szczypiorku/pietruszki lub koperku - 10 g

sól i pieprz

rzodkiewki - 60 g

Indyka i jajko drobno posiekaj, wymieszaj z serkiem i natką pietruszki. Podawaj na pieczywie z rzodkiewkami.

II śniadanie

Kefir z gruszką:

opakowanie kefiru - 250 ml

1 gruszka

Obiad

Kolorowe leczo z wołowiną i kaszą gryczaną (z przepisu z poprzedniego dnia).

Podwieczorek

1 pomarańcza

Kolacja

Śródziemnomorska sałatka z brokułem:

kilka różyczek brokułu - ugotowanego lub świeżego

5 pomidorków koktajlowych

½ kulki mozzarelli - 60g

5 oliwek czarnych

5 listków bazylii

1 łyżeczka oliwy z oliwek

1 łyżeczka octu balsamicznego

szczypta soli i pieprzu

Wszystkie składniki pokrój, dopraw do smaku i polej octem balsamicznym.

DZIEŃ 25

Śniadanie

Rozgrzewająca jaglanka z jabłkiem i cynamonem:

3 łyżki suchej kaszy jaglanej - 39 g

szklanka mleka 2% krowiego lub roślinnego - 250 ml

½ jabłka

cynamon

Kaszę na początku dokładnie przepłucz na sitku pod bieżącą wodą. Następnie sparzyć i gotuj na mleku ok. 15-20 minut, od czasu do czasu mieszając. Pod koniec gotowania wrzucić do kaszy pokrojone na kawałki jabłko i przypraw cynamonem.

II śniadanie

3 wafle ryżowe

Obiad

Pierś z kurczaka w orientalnej nucie (składniki na 2 porcje):

pierś z indyka - 200 g

torebka brązowego ryżu - 100 g

opakowanie mrożonej lub świeżej fasolki szparagowej - 400 g

½ szklanki mleka kokosowego - 125 ml

pomidor - 170 g

cebula - 90 g

łyżka oleju rzepakowego - 10 g

przyprawy - czosnek, curry, imbir, kolendra, odrobina soli i pieprzu

Mięso pokrój na kawałki i natrzyj przyprawami. Na patelnię wylej olej, podsmaż posiekaną cebulę i czosnek. Dodaj pierś z indyka i chwilę podsmażaj. Dodaj mleczko kokosowe, pokrojonego pomidora i fasolkę szparagową. Duś do miękkości pod przykryciem, w razie potrzeby podlewając wodą. Dodaj ulubione przyprawy. Podawaj z ryżem ugotowanym zgodnie z przepisem na opakowaniu.

Podwieczorek

Pudding z nasion chia z mango (składniki na 2 porcje):

½ szklanki mleka 2 % - 125 ml

½ szklanki mleka kokosowego - 125 ml

2 łyżki nasion chia - 20 g

1 łyżeczka miodu pszczelego - 12 g

połowa mango - 70 g

Pudding przygotuj poprzedniego wieczoru. Nasiona chia zalej mlekiem wymieszanym z miodem i odstaw na dwie godziny do lodówki. Po tym czasie ponownie wymieszaj i odstaw do lodówki, najlepiej na całą noc. Przełóż do miseczki, na wierzchu połóż pokrojone w kawałki mango.

Kolacja

Bruschetta z fetą i pieczarkami:

kromka chleba razowego - 30 g

6 małych pieczarek - 120 g

1 plaster sera feta - 50 g

1 łyżeczka oliwy z oliwek

1 łyżka natki pietruszki

1 ząbek czosnek

szczypta soli, pieprzu i chili

Na oliwie z oliwek podsmaż czosnek oraz plasterki pieczarek. Kiedy grzyby będą złociste, dodaj pokruszony ser feta, natkę pietruszki oraz dopraw całość chili, solą i pieprzem. Pieczarki z serem feta podaj na toście z chleba razowego.

DZIEŃ 26

Śniadanie

Pudding z nasion chia z mango (przepisu z poprzedniego dnia).

II śniadanie

Kanapki z pastą z suszonych pomidorów:

2 średnie kromki chleba żytniego razowego - 70g

5 pomidorków koktajlowych - 100g

Pasta:

2 łyżki serka naturalnego - 40g

1 duży, posiekany

suszony pomidor - 20g

pieprz

Obiad

Pierś z kurczaka w orientalnej nucie (z przepisu z poprzedniego dnia).

Podwieczorek

1 grejpfrut

Kolacja

Sałatka z wędzoną makrelą i kiszonym ogórkiem (przepis na 2 porcje):

2 plastry makreli wędzonej - 80 g

2 ogórki kiszone - 120 g

cebula - 105 g

papryka - 230 g

garść kiełków słonecznika - 35 g

1 łyżka oliwy z oliwek - 10 g

2 kromki chleba razowego - 60 g

Wszystkie składniki pokrój i wymieszaj z oliwą z oliwek. Zjedz z kromką chleba.

DZIEŃ 27

Śniadanie

Jogurt z musli i suszonymi śliwkami:

jogurt naturalny - 200g

3 łyżki musli bez cukru - 30g

2 śliwki suszone

II śniadanie

Sałatka z wędzoną makrelą i kiszonym ogórkiem (z poprzedniego dnia).

Obiad

Zupa meksykańska (składniki na 2 porcje):

pierś z indyka - 200g

6 łyżek czerwonej fasoli z puszki - 120g

6 łyżek kukurydzy konserwowej - 80g

por - 80g

3 łyżki groszku konserwowego - 60g

średnia czerwona papryka - 160g

2 łyżki koncentratu pomidorowego - 40g

1 łyżka oleju rzepakowego - 10g

wywar z warzyw - ok. 750 ml

przyprawy - pieprz czarny, papryka słodka, papryka chili, cynamon, kolendra, oregano, kminek, czosnek suszony, sól

Mięso zmiel w maszynce i podsmaż na oleju z przyprawami. Pora i czerwoną paprykę pokój na drobne kawałki. Zmielone mięso wsyp do wywaru z warzyw i dodaj resztę składników tzn. czerwoną fasolę, kukurydzę, pora, czerwoną paprykę, groszek konserwowy i gotuj do miękkości przez ok. 20 minut. Na koniec dodaj koncentrat pomidorowy i całość wymieszaj. Zupa jeszcze lepiej smakuje na drugi dzień, kiedy warzywa rozmiękną.

Podwieczorek

Jabłko i gorzka czekolada:

jabłko

3 kostki gorzkiej czekolady z zawartością kakao powyżej 70% - 18 g

Kolacja

Kanapka z piersią kurczaka i surówka z marchwi i selera:

kromka chleba żytniego razowego - 30g

plaster pieczonej piersi z kurczaka - 15g

porcja surówki z marchwi i selera - 200g - lub innej surówki warzywnej bez dodatku oleju i majonezu.

DZIEŃ 28

Śniadanie

Koktajl truskawkowy:

1 szklanka mleka kokosowego - 250 ml

1 szklanka mrożonych truskawek

4 łyżki płatków jaglanych

1 łyżeczka siemienia lnianego

Wszystkie składniki zmiksuj.

II śniadanie

Wafle ryżowe z wędliną:

3 wafle ryżowe

pomidory koktajlowe - 5 sztuk

2 plasterki szynki z indyka

Na wafle połóż wędlinę i jedz razem z pomidorami.

Obiad

Zupa meksykańska (z przepisu z poprzedniego dnia).

Podwieczorek

Gruszki z pieca (składniki na 2 porcje):

4 duże gruszki - ok. 520 g

opakowanie waniliowego serka homogenizowanego light - 150 g

1 łyżeczka kakao do dekoracji

Umyj gruszki, obierz je, wydrąż gniazda nasienne. Poukładaj owoce w naczyniu żaroodpornym, następnie wstaw je do nagrzanego piekarnika. Piecz gruszki 5 minut w temperaturze 180°C, następnie przestudź. Owoce nadziej serkiem homogenizowanym i posyp kakao.

Kolacja

Sałatka z mozzarellą i szpinakiem:

3 garście szpinaku - 75 g

2 orzechy włoskie - 8g

6 oliwek czarnych - 18 g

6 małych kulek mozzarelli - 60 g

łyżka oleju np. sezamowego - 10 g

1 pomarańcza - 250 g

Wszystkie składniki pokrój i wymieszaj.

DZIEŃ 29

Śniadanie

Kanapki z pastą tuńczykową:

2 średnie kromki chleba żytniego razowego - 80 g

4 plastry pomidora - 80 g

roszponka lub sałata - dowolna ilość

Pasta tuńczykowa:

2 łyżki serka naturalnego - 50g

½ puszki z tuńczyka z wody -60 g

łyżka posiekanej cebulki

pieprz do smaku

II śniadanie

Gruszki z pieca (z przepisu poprzedniego dnia).

Obiad

Curry z kurczakiem:

2 łyżki suchej kaszy bulgur lub jaglanej - 30g

½ pojedynczej piersi z indyka - 100g

½ kalafiora - 200g

marchewka - 45g

2 garście fasolki szparagowej - 80g

mała cebula - 30g

ząbek czosnku

bulion warzywny - 1/3 szklanki

3 łyżki gęstego jogurtu naturalnego 2% - 60g

łyżka oliwy z oliwek - 10g

łyżeczka curry

½ łyżeczki imbiru

łyżeczka posiekanej natki pietruszki

pieprz ziołowy

Warzywa – kalafior, fasolkę i marchewkę umyj i gotuj w osolonym wrzątku ok. 5min. Pierś z indyka umyj pod bieżącą wodą, pokrój na kawałki. Umytą oraz posiekaną cebulę i czosnek zeszklij na oliwie z oliwek, dodaj pierś z indyka, ugotowane warzywa, curry, imbir, sól morską i pieprz ziołowy. Dodaj bulion i duś przez kilka minut pod przykryciem. Całość połącz z jogurtem naturalnym i posyp natką pietruszki.

Podwieczorek

Garść orzechów włoskich

Kolacja

Sałatka z mozzarellą, szpinakiem i pomarańczą (z przepisu z poprzedniego dnia)

DZIEŃ 30

Śniadanie

Pudding jaglany z bananem:

szklanka mleka 2% krowiego lub roślinnego - 250 ml

3 łyżki suchej kaszy jaglanej - 40g

mały, dojrzały banan - 100 g

łyżeczka kakao

łyżeczka cynamonu

Kaszę przepłucz pod gorącą, a następnie zimną wodą. Ugotuj na mleku, na małym ogniu przez ok. 15-20 minut, cały czas mieszając. 5 minut przed końcem do kaszy dodaj łyżeczkę kakao, cynamon i rozgniecionego widelcem banana. Całość wymieszaj.

II śniadanie

Kanapki z piersią z kurczaka i pomidorem:

2 kromki razowego pieczywa - 70 g

2 plastry upieczonej lub ugotowanej piersi z indyka - 40 g

4 plastry pomidora

sałata - opcjonalnie

Obiad

Sałatka makaronowa z tuńczykiem i ciecierzycą:

2 łyżki tuńczyka z wody - 60 g

2 łyżki makaronu razowego suchego - 20g

5 kawałków suszonych pomidorów - 28 g

3 łyżki gotowanej na parze ciecierzycy z puszki - 60 g

½ cebuli

mix sałat - według uznania

1 ząbek czosnku

szczypta soli i pieprzu

Makaron ugotuj al dente. Pokrój pomidory, cebulę i rozgnieć czosnek. Połącz wszystkie składniki i dopraw.

Podwieczorek

1 gruszka

Kolacja

Krem z brokułów z prażonymi pestkami dyni:

½ brokułu świeżego lub pół opakowania mrożonego - 250g

korzeń pietruszki - 45g

½ średniej cebuli - 45g

1 łyżeczka oliwy z oliwek

1 łyżeczka pestek dyni

2 łyżki jogurtu naturalnego - 60 g

ząbek czosnku

sól morska

pieprz czarny świeżo mielony

natka pietruszki - opcjonalnie

Reklama

Brokuły i pietruszkę zagotuj w małej ilości wody. Cebulę posiekaj, czosnek przeciśnij przez praskę i podsmaż na oliwie z oliwek, dodaj do zupy. Następnie wszystko zmiksuj i doprawić do smaku. Zabiel jogurtem naturalnym. Gotową zupę posyp prażonymi pestkami dyni i natką pietruszki.

Kliknij w grafikę poniżej i wydrukuj dietę: