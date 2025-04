Dieta musztardowa to trend w odchudzaniu wylansowany przez influencerkę działającą w sieci pod nickiem @tiffanyymagee. Tiffany Elizabeth Mageew na TikToku i Instagramie podzieliła się swoją drogą do odchudzania. Dziewczyna schudła już 36 kg i osiągnęła naprawdę spektakularną przemianę. Sekrety odchudzania influencerki to: musztarda, serek wiejski i dieta ketogeniczna.

Dieta musztardowa w formie, która zdobywa obecnie dużą popularność to dieta musztardowa wylansowana przez mieszkającą w USA Tiffany Elizabeth Magee. Influencerka działa w sieci pod pseudonimem @tiffanyymagee. Jest aktywna na Instagramie i na TikToku. Tiffany zgromadziła już ponad milion followersów, którzy śledzą na co dzień jej walkę o zdrowie i wymarzoną sylwetkę.

Dziewczyna przyciąga obserwatorów wytrwałością, zauważalnymi efektami przede wszystkim: nietypowym sposobem na chudnięcie, w którym dużą rolę odgrywa spożywanie musztardy i serka wiejskiego. Tiffany Elizabeth chwali się, że schudła już 80 funtów (36,3 kg). Na początku swojej metamorfozy ważyła 104 kg, obecnie osiągnęła zdrową masę ciała i waży ok. 68 kg. Influencerka bardzo chętnie i gorliwie dzieli się tym, jak udało jej się tak schudnąć. Przyciąga przez to wiele innych osób, które chcą powtórzyć jej sukces i zrzucić zbędne kilogramy. Chętnie odpowiada na pytania dotyczące jej diety, która szybko zyskała przydomek "diety musztardowej". Tiffany szybko została dietetyczną influencerką. Prowadzi własnego bloga i napisała poradnik dotyczący odchudzania.

Dieta musztardowa w wersji Tiffany, to zmodyfikowana dieta ketogeniczna. Ogranicza się węglowodany i produkty węglowodanowe, a większość dozwolonych posiłków spożywa się z musztardą. Tiffany zasłynęła też z tego, że w jej posiłkach często pojawia się też serek wiejski.

Trend stosowania diety musztardowej rozprzestrzenił się po sieci bardzo szybko, a posiłki z musztardą w tle są viralami. Użytkownicy TikToka dzielą się nimi pod hashtagiem #mustard i #mustardoneverything oraz #veggieswithmustard

Zasady diety musztardowej stworzyła sama Tiffany Elizabeth. Warto to podkreślić, ponieważ nie jest to model żywienia opracowany przez specjalistę. Influencerka podkreśla, że skonsultowała swoją metodę odchudzania z lekarzem i ten nie znalazł do niej przeciwwskazań. Jest to jednak opinia jednego lekarza w stosunku do jednej osoby: nie oznacza to, że dieta musztardowa będzie służyła każdemu.

Dieta musztardowa w wersji z TikToka to dieta niskowęglowodanowa, zgodna z zasadami diet LCHF, zahaczająca o zasady diety ketogenicznej. Ogranicza się w niej (a nawet całkiem wyklucza): pieczywo, zboża, ziemniaki, kasze, ryż, owoce i wszystkie produkty zawierające cukier.

Nie ma dokładnych zasad i produktów surowo przeciwwskazanych i zalecanych w diecie musztardowej. Są jednak ogólne zalecenia, których sama Tiffany przestrzega, komponując swoje posiłki.

Typowy posiłek diety musztardowej składa się z:

kiełbasy drobiowej,

różnych surowych warzyw (np. ogórka, kalafiora, marchewki),

owoców (jabłek, brzoskwini),

serka wiejskiego,

jajek (np. w formie jajecznicy)

potężnej porcji musztardy.

Nie ma dokładnych wskazań dotyczących tego, ile musztardy trzeba zjeść dziennie. Tiffany je jej jednak dużo, naprawdę dużo. Warto wybierać musztardę z prostym składem, o możliwie niskiej kaloryczności, np. musztardę Dijon.

Dlaczego musztarda w diecie musztardowej?

O co chodzi z tą musztardą w posiłkach na odchudzanie? Autorka diety musztardowej twierdzi, że jedzenie musztardy pozwala jej zachować przyjemność z jedzenia „zdrowych” posiłków. Same surowe warzywa nie byłyby dla niej tak atrakcyjne, jak surowe warzywa z musztardą. Przyzwolenie na musztardę w diecie pozwala jej też ograniczyć korzystanie z innych, wysokokalorycznych sosów, np. majonezu.

Musztardzie nie przypisuje się tu żadnych nadzwyczajnych właściwości odchudzających. Jest ona po prostu smacznym, niskokalorycznym sosem, który ułatwia zjadanie zdrowych posiłków.

fot. Dieta musztardowa/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Dieta musztardowa w przypadku Tiffany niewątpliwie zadziałała. Wbrew obiegowym opiniom nie jest to jednak sukces jednego produktu, a niewątpliwa zmiana w stylu życia influencerki. Oprócz musztardy jadała ona dużo surowych warzyw, sałatek, białka, a jej dieta nie przekraczała jej zapotrzebowania kalorycznego. To dlatego dieta musztardowa zadziałała.

Ktoś, kto bardzo lubi czosnek, mógłby stworzyć swoją analogiczną wersję diety musztardowej: dietę czosnkową i do każdej potrawy dodawać zdrowy sos czosnkowy. Jeśli zachowany byłby ujemny bilans kaloryczny, taka dieta też doprowadziłaby do schudnięcia.

Sam pojedynczy posiłek diety musztardowej składający się z surowych warzyw, drobiowej kiełbaski, serka wiejskiego i musztardy też może zostać oceniony pozytywnie i uznany za zdrowy. Pamiętaj jednak, że diety nie warto oceniać przez pryzmat pojedynczego posiłku, a codziennych wyborów żywieniowych.

Nie ma znaczenia, czy dieta zostanie nazwana musztardową, dietą bananową, dietą jabłkową, czy dietą wodną: do odchudzania potrzebny jest przede wszystkim deficyt energetyczny. W ocenie tego, czy dieta będzie zdrowa, liczy się to, czy dostarczy wszystkich niezbędnych mikro- i makroskładników i czy będzie dopasowana do potrzeb osoby ją stosującej.

Lubisz musztardę i wizja zjedzenia miski warzyw z tym sosem jest dla ciebie atrakcyjna? Śmiało, spróbuj więc takiego posiłku diety musztardowej. Nie musisz jednak zmuszać się do smarowania musztardą jabłek, by czerpać z nich cenne wartości odżywcze, jeść zdrowo i chudnąć.

