Dietę maślankową opartą na tym napoju mlecznym stosują osoby, które szybko, bo w 2-3 dni potrzebują schudnąć, żeby np., zmieścić się w nieco za ciasną sukienkę czy spodnie. Szklanka maślanki (ok. 240 g) dostarcza 7-8 g białka, 8-9 g tłuszczu, ok. 12 g węglowodanów i ok. 152 kalorie, a w dziennym jadłospisie tej diety jest takich szklanek zwykle minimum 8. Czy taki sposób żywienia faktycznie pomaga schudnąć? Tłumaczymy.

Jadłospis diety maślankowej można zawrzeć w jednym zdaniu: w ciągu dnia wypij ok. 2 litrów naturalnej maślanki w kilku, np. 6 porcjach. To wszystko.

Zmodyfikowana dieta maślankowa mogłaby mieć następujący jadłospis:

śniadanie: miseczka maślanki z plasterkami banana, łyżką siemienia lnianego i cynamonem,

koktajl maślankowy z truskawkami, obiad: chłodnik z maślanką (zupa z botwinki z dużą ilością maślanki) oraz pół pieczonej piersi z kurczaka z sosem z maślanki i ¼ awokado,

: miseczka maślanki z 5 posiekanymi migdałami, kolacja: twarożek z maślanką, tartą rzodkiewką, solą i pieprzem.

fot. Dieta maślankowa zmodyfikowana: koktajl maślankowo-truskawkowy/ Adobe Stock, Ms VectorPlus

Dieta maślankowa pozwala w 2-3 dni „schudnąć” ok. 2 kg. Jest to niemal wyłącznie zmniejszenie masy zawartości jelit, a nie prawdziwe zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej. W 2-3 dni redukcja tłuszczu jest absolutnie minimalna. Natomiast z pewnością w tyle czasu można nieco zmniejszyć wskazanie wagi oraz obwód brzucha.

Diety maślankowej, podobnie jak diety kefirowej, nie należy stosować dłużej niż 5 dni. Jest ona bardzo niskokaloryczna, więc spowalnia metabolizm, a przy tym nie dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Choć waga nadal by spadała, to mogłyby pojawić się niedobory makro i mikroskładników, w tym witamin i innych ważnych substancji. Doszłoby też do spadku masy mięśniowej, co dodatkowo spowalnia metabolizm.

Dieta maślankowa jest monodietą, czyli polega na spożywaniu tylko jednego produktu, co na dłuższą metę nigdy nie jest zdrowe. Choć maślanka zawiera białko, tłuszcz i węglowodany oraz różne witaminy, nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb organizmu. Żaden dietetyk nie poleci nikomu diety maślankowej, ale z pewnością pochwali włączanie maślanki do jadłospisu diety odchudzającej.

Diety maślankowej nie mogą stosować osoby z alergią na białka mleka krowiego oraz z silną nietolerancją laktozy. Ten sposób żywienia może powodować biegunkę, zwłaszcza właśnie u alergików.

Zaletą tej „diety” jest to, że nie trzeba nic szykować – wystarczy wyjąć z lodówki karton czy butelkę z maślanką i nalać do szklanki.

Opinie o diecie maślankowej znalezione w internecie:

candy83: „byłam kiedyś na diecie maślankowej i polecam:) Trwała 5 dni [...]. W ciągu tych 5 dni schudłam 5 kg, z czego 2 później wróciły , ale to dlatego, bo od razu po niej zaczęłam się obżerać. Za to kolejnym razem jak byłam na tej diecie schudłam 4 kg, i do tego ćwiczyłam, i nic mi nie wróciło. Poza tym na niej bardzo szybko widzi się efekty, znikają boczki i twarz staje się szczuplejsza:) naprawdę. To chyba jedna z fajniejszych diet. No ale trzeba wytrwać te 5 dni:)”.

, ale to dlatego, bo od razu po niej zaczęłam się obżerać. Za to kolejnym razem jak byłam na tej diecie schudłam 4 kg, i do tego ćwiczyłam, i nic mi nie wróciło. Poza tym na niej bardzo szybko widzi się efekty, znikają boczki i twarz staje się szczuplejsza:) naprawdę. To chyba jedna z fajniejszych diet. No ale trzeba wytrwać te 5 dni:)”. Asiupek: „WSZYSTKIE DIETY MONO SĄ DO D... I NIEZDROWE – niezależnie czy jest to maślanka, zupa kapuściana, owoce czy czekolada... Jeden wielki niezdrowy bezsens! I na 1000% zabraknie podstawowych składników odżywczych”.

I na 1000% zabraknie podstawowych składników odżywczych”. Och: „Nic dziwnego, że chudnie się 5 kg. Przynajmniej w moim przypadku maślanka działa baaaaardzo przeczyszczająco , więc nie będę nawet próbować”

, więc nie będę nawet próbować” menka180: „3 dni 2 kg. Na razie nie wróciło:) zobaczymy co będzie dalej ”.

