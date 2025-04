Na czym polega dieta "Mała Czarna?"

Dieta "Mała Czarna" to plan żywieniowy, który przewiduje zmianę sposobu żywienia na okres 10 dni. W tym czasie możesz dostarczać organizmowi maksymalnie 900 kcal na dobę. W związku z tym, że jest to dieta zaliczana do szybkich i dość restrykcyjnych, absolutnie nie wydłużaj czasu jej stosowania! W trakcie 10 dni możesz schudnąć nawet 4 kg.

Jak często można stosować dietę?

Możesz ją stosować tak często, jak tylko chcesz. Najważniejszy jest jednak zdrowy rozsądek. Pamiętaj, że im częściej będziesz na nią przechodzić, tym mniej skuteczna się stanie.

Jak komponować posiłki w diecie "Mała Czarna"?

Po pierwsze nie łącz białek i węglowodanów w jednym posiłku. Możesz je mieszać jedynie z tłuszczami.

Przykładowy jadłospis na 3 dni

DZIEŃ 1.

Śniadanie: Sa­łat­ka ja­jecz­na (go­to­wa­ne na twar­do jajko wy­mie­szaj z rzod­kiew­ka­mi i ły­żecz­ką ma­jo­ne­zu, posyp po­sie­ka­ną dymką); mały jogurt naturalny.

II śniadanie: Sałatka owocowa: ma­ły ba­na­n, kiwi, man­da­ryn­ka, płat­ki mig­da­ło­we i cy­na­mo­n.

Obiad: Sałatka z ziemniakami: 2 śred­nie ugo­to­wa­ne ziem­nia­ki, kwa­szo­ny ogó­rek, 1/2 pusz­ki fa­sol­ki kid­ney, 4 li­ście sa­ła­ty lo­do­wej, ły­żecz­ka ma­jo­ne­zu, po­sie­ka­ny ko­pe­rek, 1/2 ce­bu­li, sól, pieprz.

Podwieczorek: Jabł­ko.

Kolacja: Ma­ka­ron z pesto: 40 g ma­ka­ro­nu ra­zo­we­go wy­mie­szaj z sosem pesto, posyp świe­żą ba­zy­lią, ko­len­drą i natką pie­trusz­ki.

DZIEŃ 2.

Śniadanie: Jabł­ko­wa owsian­ka: 4 łyżki płat­ków owsia­nych zalej wrzątkiem, połącz ze startym jabłkiem i posyp orzechami włoskimi.

II śniadanie: 4 kostki gorz­kiej cze­ko­la­dy.

Obiad: Sa­łat­ka mek­sy­kań­ska: 1/2 awo­ka­do, cu­ki­nia, po­mi­dor, 1/2 pa­pry­ki, ce­bu­la ze szczy­pior­kiem, pieprz, sól, ko­len­dra, sok z cy­try­ny. Miąższ awoka­do roz­gnieć z so­kiem z cy­try­ny, dodaj po­kro­jo­ną cu­ki­nię, ce­bu­lę, szczy­pior i pa­pry­kę. Po­mi­do­ra po­krój w pla­stry, ułóż na nich pastę i posyp kolen­drą.

Podwieczorek: kiść wi­no­gron.

Kolacja: Zupa ka­la­fio­ro­wa: 1/2 l bu­lio­nu wa­rzyw­ne­go, 2 ziem­nia­ki, po­kro­jo­na w kost­kę mar­chew­ka, 1/4 se­le­ra, 1/2 głów­ki ka­la­fio­ra, ko­pe­rek, łyżka star­te­go sera żół­te­go. Do go­tu­ją­ce­go się wy­wa­ru wrzuć wa­rzy­wa. Gdy będą mięk­kie, dodaj ró­życz­ki ka­la­fio­ra. Zmik­suj, przy­praw solą, pie­przem i ko­len­drą. Zupę jedz po­sy­pa­ną serem i zie­le­ni­ną.

DZIEŃ 3.

Śniadanie: 2 jajka sa­dzo­ne na pla­strze chu­dej wę­dli­ny; szklan­ka ma­ślan­ki z kieł­ka­mi rzod­kiew­ki.

II śniadanie: Sa­łat­ka mek­sy­kań­ska: 1/2 zie­lo­nej pa­pry­ki, 2 małe ugo­to­wa­ne ziem­nia­ki, 3 łyżki bia­łej fa­sol­ki, po­sie­ka­na 1/4 czer­wo­nej ce­bu­li. Dodaj łyżkę ma­jo­ne­zu, musz­tar­dy, sos ta­ba­sco, sól, pieprz. Zjedz z kromką pieczywa razowego.

Obiad: Kasza gry­cza­na z so­cze­wi­cą: kasza gry­cza­na (40 g), czer­wo­na so­cze­wi­ca (40 g), 1/2 ce­bu­li, ły­żecz­ka oliwy, natka pie­trusz­ki. Ugo­tuj kaszę i so­cze­wi­cę, ostudź. Na pa­tel­ni uduś ce­bu­lę, dodaj so­cze­wi­cę i kaszę. Przy­praw solą i pie­przem. Po­sy­p natką pie­trusz­ki lub ko­len­drą.

Podwieczorek: Grusz­ka.

Kolacja: Sa­łat­ka ma­ka­ro­no­wa: gniaz­do ma­ka­ro­nu ze szpi­na­kiem, ogó­rek, po­mi­dor, oli­wki, 3 łyżki grosz­ku, 2 łyżki jo­gur­tu na­tu­ral­nego, natka, pieprz, sól.

Uwaga! Pamiętaj, by między posiłkami popijać kawę. Poniżej znajdziesz informację, jaka dawka będzie dla ciebie najbardziej odpowiednia.

Jaki wpływ na twój organizm ma picie kawy?



filiżanka dziennie wspomaga układ nerwowy, poprawia pamięć

wspomaga układ nerwowy, poprawia pamięć 2 filiżanki dziennie zmniejszają o 25% ryzyko chorób serca

zmniejszają o 25% ryzyko chorób serca 3 filiżanki dziennie obniżają o 65% ryzyko choroby Alzheimera

obniżają o 65% ryzyko choroby Alzheimera 4 filiżanki dziennie zmniejszają o 56% ryzyko cukrzycy typu 2

