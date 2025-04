Dieta Maggi, czyli odchudzająca dieta jajeczno-grejpfrutowa. Na czym polega i czy warto ją stosować?

Dieta Maggi to rodzaj diety jajecznej. Jadłospis Maggi obejmuje 4 tygodnie. Zwolennicy tej diety zapewniają, że efektem może być utrata od 8 do 25 kg kilogramów. Przeciwwskazaniem do stosowania diety Maggi jest alergia na jajka lub cytrusy. Czy warto stosować dietę Maggi na odchudzanie? Sprawdzamy.