Tygodniowy jadłospis diety low carb o regulowanej kaloryczności od 1500 do 1800 kcal wraz z przepisami

Dieta low carb: jadłospis tygodniowy powinien zawierać do 25% energii z węglowodanów. Gramatura "węgli" zależy więc od całkowitej kaloryczności diety, a ta może być różna. Przy kaloryczności 1500-1800 kcal, węglowodanów we wszystkich posiłkach w ciągu dnia powinno być 94-112 g. Przy takim założeniu można spokojnie zjadać 3 smaczne niskowęglowodanowe posiłki i nawet do 3 przekąsek dziennie.