Dieta lotników miała być łatwa do stosowania dzięki punktacji. Jednak w praktyce okazuje się ona bardzo kłopotliwa, a komponowanie posiłków wcale nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli komuś zależy, aby z zasad diety lotników wycisnąć jak najzdrowszy jadłospis. To właściwie jest niemożliwe, gdyż ograniczanie warzyw i owoców bardzo zubaża dietę o błonnik, witaminy i mikroelementy. To sprawia, że dieta ta podobna jest do diety Atkinsa.

Spis treści:

Dieta lotników, zwana też dietą lotników amerykańskich czy dietą punktową lotników, to dieta odchudzająca z lat 70. ubiegłego wieku. Wbrew nazwie nie ma nic wspólnego z lotnictwem czy żywieniem pilotów, nazwa być może nawiązuje do precyzyjnego lotu w kierunku szczuplejszej sylwetki. Po angielsku dieta lotników nazywana jest pilot's diet (dieta pilotów) i czasami jej zasady nieco różnią się od diety lotników, która znana jest w Polsce. Jednak różnice nie są znaczące. Dieta lotników trwa miesiąc.

Jest to dieta eliminacyjna ograniczająca węglowodany i wysokotłuszczowa. Nie wymaga liczenia kalorii, ale trzeba liczyć punkty. Różnym produktom i potrawom przypisano wartość punktową, a w ciągu dnia tak należy komponować posiłki, aby nie przekroczyć limitu 40 punktów (niektóre źródła podają 18-20 punktów, co byłoby już wręcz karkołomne).

Nie wiadomo kto i na jakiej podstawie opracował dietę lotników. Nie została przebadana naukowo, żaden dietetyk nie traktuje jej poważnie i jej nie poleca. Mimo to krążą informacje, że pozwala schudnąć 6-9 kilogramów w miesiąc.

Na diecie lotników amerykańskich jada się 5 posiłków dziennie, których suma wartości punktowej nie powinna przekroczyć 40 punktów. Przy 50 punktach odchudzanie odbywa się bardzo powoli, a przy 60 punktach można utrzymać stałą masę ciała. Taka jest przynajmniej teoria.

Oto pozostałe zasady diety lotników:

nie należy pojadać między posiłkami,

na drugie śniadanie jada się wyłącznie warzywa,

na podwieczorek jada się niewielki owoc,

śniadanie, obiad i kolacja powinny cię nasycić.

Ponieważ niektóre produkty mają 0 punktów, to są właśnie te, którymi należy się nasycać podczas głównych posiłków, gdyż zarówno drugie śniadanie jak i podwieczorek potrafią wyczerpać znaczną część puli 40 punktów.

Co jeść na diecie lotników?

Tak naprawdę na diecie lotników możesz jeść, co chcesz, byle stosować się do zasad. Jednak, aby te wymagania spełnić, trzeba jeść:

mięso,

jaja,

sery,

tłuste ryby,

wędliny,

oleje,

masło roślinne,

smalec.

Z diety należy wykluczyć:

cukier,

słodycze,

produkty zbożowe,

ryż,

suszone owoce.

Ograniczeniu ulega też spożycie warzyw i owoców – przypisano im dużo punktów.

fot. Dieta lotników tabela punktów/ Adobe Stock, jeny_lk

Kłopot w tym, że nie ma żadnej oficjalnej czy jednej obowiązującej tabeli punktów do diety lotników. Krążą różne wersje punktacji, czasami są bardzo niespójne, a punktowane danie jest nieopisane, więc nie wiadomo z czego się składa. W dodatku podawane gramatury są różne – raz to jest 100 g, raz 200 g, niektóre produkty podawane są w sztukach, inne w łyżkach.

0 punktów – jesz i pijesz do woli:

woda,

kawa herbata (bez cukru),

bulion,

rosół z wołowiny (bez makaronu czy ryżu),

ryby: węgorz, flądra, łosoś, śledź, szczupak, halibut,

mięsa: wołowina, wieprzowina, dziczyzna, drób,

masło roślinne,

smalec,

oleje.

Produkty bezwzględnie zakazane (przykłady):

morele suszone 5 sztuk – 50 punktów,

makaron gotowany, szklanka – 37 punktów,

ryż gotowany, szklanka – 42 punkty,

ciasto z owocami, porcja – 50 punktów,

czekolada mleczna 100 g – 54 punkty,

szklanka skondensowanego mleka – 170 punktów.

fot. Dieta lotników jadłospis/ Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

Podajemy przykładowy jadłospis diety lotników na 2 dni, który pozwala spełnić zasadę skompletowania nie więcej niż 40 punktów.

Dzień 1. diety lotników

śniadanie (3 punkty): jajecznica z 2 jaj z szynką i łyżką natki pietruszki, herbata bez cukru

jajecznica z 2 jaj z szynką i łyżką natki pietruszki, herbata bez cukru II śniadanie (7 punktów): mizeria z 1 ogórka z łyżką śmietany, solą i pieprzem

mizeria z 1 ogórka z łyżką śmietany, solą i pieprzem obiad (18 punktów): mała miseczka zupy grzybowej, pieczony kurczak (ile chcesz) z 125 g gotowanej fasolki szparagowej z łyżeczką masła

mała miseczka zupy grzybowej, pieczony kurczak (ile chcesz) z 125 g gotowanej fasolki szparagowej z łyżeczką masła podwieczorek (7 punktów): 125 g grejpfruta

125 g grejpfruta kolacja (5 punktów): pieczony łosoś (ile chcesz) z 1 małym pomidorem

Dzień 2. diety lotników

śniadanie (5 punktów): pasta z 200 g twarogu, 100 g sardynek z oleju i łyżka przecieru pomidorowego, kawa bez cukru

pasta z 200 g twarogu, 100 g sardynek z oleju i łyżka przecieru pomidorowego, kawa bez cukru II śniadanie (3 punkty): gotowana niewielka marchew z łyżką masła i przyprawami

gotowana niewielka marchew z łyżką masła i przyprawami obiad (19 punktów): mała miseczka zupy pomidorowej, sznycel (ile chcesz) smażony ze 100 g pieczarek

mała miseczka zupy pomidorowej, sznycel (ile chcesz) smażony ze 100 g pieczarek podwieczorek (8,5 punktów): 1/2 pomarańczy

1/2 pomarańczy kolacja (5 punktów): 2 jaja na twardo z łyżką majonezu

Jak widać, ułożenie jadłospisu tak, żeby był urozmaicony, pozwalał najeść się na śniadanie, obiad i kolację, wcale nie jest prosty. No, chyba że ktoś gustuje w objadaniu się mięsem, wtedy hulaj dusza!

