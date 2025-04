Dieta LCHF: może przynieść sporo korzyści, choć nie jest dla każdego. Na czym polega?

Dieta LCHF (Low Carb High Fat) to dieta niskowęglowodanowa i wysokotłuszczowa. Najczęściej wymaga ograniczenia ilości węglowodanów do 20, 50 lub 100 g dziennie. Z kolei tłuszcz stanowi w niej od 50 do 70% energii. W stosowaniu diety LCHF pomagają listy produktów dozwolonych i zakazanych. Ten sposób żywienia może pomóc w zmniejszeniu masy ciała, jak i dbaniu o zdrowie.