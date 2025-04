Dieta optymalna Kwaśniewskiego, która zakłada jedzenie tłustych kiełbas, smalcu i żółtego sera, pomaga schudnąć wielu osobom. Mięsa i masło można jeść na niej bez ograniczeń, ale lekarze i dietetycy apelują o rozsądek i nie wyrażają pozytywnej opinii o diecie optymalnej. Dieta bogata w tłuszcze nasycone to główna przyczyna chorób cywilizacyjnych, a jadłospis w diecie Kwaśniewskiego bazuje na produktach bardzo tłustych.

Dieta Kwaśniewskiego (inaczej dieta optymalna) to sposób żywienia, który bazuje na produktach pochodzenia zwierzęcego. Głównym źródłem kalorii w diecie są tłuszcze, które dostarczają nawet 70-80% energii (kcal) zjadanych w ciągu dnia. Nie jest to klasyczna dieta niskowęglowodanowa, bo jadłospis bazuje tu prawie wyłącznie na tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, a ograniczenia węglowodanów są znaczące. Dieta Kwaśniewskiego jest za to podobna do diety Atkinsa. Często nazywana jest polskim odpowiednikiem tej diety.

Do zalecanych w diecie produktów należą:

czerwone mięso,

wędliny,

kiełbasy,

jajka,

smalec,

słonina.

Dieta Kwaśniewskiego ma pomóc schudnąć, dzięki jedzeniu wysokokalorycznych, bogatych w białko i tłuszcz posiłków. Dzięki temu silne uczucie sytości sprawia, że nie masz ochoty podjadać między posiłkami. Dieta Kwaśniewskiego działa podobnie jak dieta ketogeniczna.

Zgodnie z zaleceniami dr. Kwaśniewskiego, należy zjadać trzy tłuste posiłki dziennie, ale można także jadać wyłącznie jeden. Najadasz się do woli, bez ograniczeń ilościowych, komponując dania z produktów zalecanych w diecie Kwaśniewskiego.

Węglowodany w diecie optymalnej

Dieta Kwaśniewskiego to dieta niskowęglowodanowa, o bardzo niskiej podaży węglowodanów. Produkty zawierające cukry praktycznie nie występują w jadłospisie. Należy unikać:

kasz,

makaronów,

ryżu,

pieczywa,

cukru,

słodyczy,

większości owoców.

Wg zasad diety Jana Kwaśniewskiego dopuszczalna ilość węglowodanów na dobę to 50-70 g, co odpowiada np. 2 kromkom pieczywa.

Pamiętaj jednak, że śladowe ilości węglowodanów są też w serach, tłustym nabiale, kiełbasach i innych produktach polecanych w diecie optymalnej. W praktyce nie możesz pozwolić sobie wcale na jedzenie chleba i produktów zbożowych jeśli chcesz ściśle przestrzegać diety optymalnej.

Mimo iż dieta Kwaśniewskiego nie narzuca ograniczeń ilościowych, a jej podstawą są bardzo tłuste i kaloryczne produkty, to i tak chudniesz i osiągasz efekty. Gdzie jest „haczyk”?

Tłuste produkty sycą na dłużej

Chudniesz, gdy dostarczasz mniej kalorii, niż potrzebuje twój organizm. Odchudzanie jest możliwe tylko przy wytworzeniu deficytu energetycznego, czyli zastosowaniu diety redukcyjnej.

Wszystko, co tłuste jest też bardzo sycące, a na diecie Kwaśniewskiego możesz jeść maksymalnie 3 razy dziennie. Mimo tego, że jesz tyle, ile chcesz, nie jesteś w stanie zjeść zbyt dużo. Dodatkowo możesz jeść tylko konkretne produkty. Działanie krótkoterminowe diety Kwaśniewskiego wiąże się ze spadkiem masy ciała, jednak długoterminowo zazwyczaj obserwuje się efekt jo-jo.

Dieta Kwaśniewskiego - idealna dieta dla wielbicieli mięsa

Dieta optymalna „uwodzi” pozwoleniem na (ograniczane w racjonalnym żywieniu i zdrowej diecie) produkty, takie jak: boczek, karkówka, golonka, salami, kiełbasa. To na nich bazuje jadłospis diety optymalnej. Dieta Kwaśniewskiego jest szczególnie popularna wśród mężczyzn, którzy są wielbicielami mięsa. Który mięsożerca nie chciałby jeść jajek na boczku na śniadanie, karkówki na kolację, a golonki na obiad i do tego chudnąć? Niestety przynosi to przykre konsekwencje zdrowotne...

Dieta optymalna czy dieta niebezpieczna?

To właśnie mężczyźni w średnim wieku są w Polsce głównymi ofiarami zawałów serca, udarów mózgu, czy choroby niedokrwiennej serca. Długotrwałe stosowanie diety Kwaśniewskiego przyspiesza wystąpienie tych poważnych dolegliwości.

Dieta optymalna jest też dietą drogą, ponieważ dobrej jakości mięso czy wysokotłuszczowe sery mają wysokie ceny.

Efekty diety Kwaśniewskiego w postaci utraty masy ciała mogą być szybkie i spektakularne, ale nie przyczyniają się do poprawy zdrowia. Znacznie lepsza będzie dieta odchudzająca z kalorycznością dostosowaną do indywidualnie obliczonego zapotrzebowania kalorycznego.

Jadłospis w diecie optymalnej Kwaśniewskiego jest bliźniaczo podobny do jadłospisu w diecie ketogenicznej. Przepisy w diecie keto i przepisy niskowęglowodanowe doskonale sprawdzą się też do komponowania posiłków na diecie optymalnej Kwaśniewskiego.

Komponując jadłospis w diecie Kwaśniewskiego, pamiętaj o tym, że możesz jadać tylko 3 posiłki dziennie.

Założenia jadłospisu w diecie Kwaśniewskiego są, ogólnie mówiąc, niezgodne z obowiązującymi zasadami zdrowego odżywiania i mogą prowadzić do chorób. Jeśli mimo wszystko chcesz spróbować skorzystać z diety Kwaśniewskiego, staraj się wybierać tłuste, ale zdrowe produkty, bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe. Są to na przykład:

orzechy,

pestki,

ziarna,

oliwa z oliwek,

oliwki,

awokado,

oleje roślinne,

masła i pasty orzechowe,

pasty z roślin strączkowych.

Przykładowy jadłospis na diecie optymalnej Kwaśniewskiego może wyglądać następująco:

Dzień 1. diety optymalnej Kwaśniewskiego

Śniadanie : jajecznica smażona na maśle z dodatkiem boczku;

: jajecznica smażona na maśle z dodatkiem boczku; Obiad : karkówka z grilla z dodatkiem małej sałatki warzywnej z oliwkami posypanej orzechami;

: karkówka z grilla z dodatkiem małej sałatki warzywnej z oliwkami posypanej orzechami; Kolacja: domowy pasztet z wątróbek drobiowych

fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Dzień 2. na diecie optymalnej Kwaśniewskiego

Śniadanie: Jajka na miękko z awokado

Jajka na miękko z awokado Obiad: Golonka duszona w bulionie

Golonka duszona w bulionie Kolacja: Kiełbasa śląska z wody

Dzień 3. na diecie Kwaśniewskiego

Śniadanie: Frankfurterki podsmażane na maśle z ogórkiem kiszonym

Frankfurterki podsmażane na maśle z ogórkiem kiszonym Obiad: Pieczony boczek z przyprawami

Pieczony boczek z przyprawami Kolacja: Pasta jajeczna z majonezem

Opinie dietetyków i lekarzy o diecie Kwaśniewskiego są jednoznaczne: to dieta optymalna tylko z nazwy. Zdecydowanie nie jest to dieta „optymalna” dla zdrowia. Może pomagać schudnąć, ale jednocześnie naraża na wiele chorób. Jest to po prostu dieta niebezpieczna! Szczególnie groźne jest polecanie jej chorym na:

zapalenie trzustki,

kamicę żółciową,

cukrzycę,

nowotwory,

stłuszczenie wątroby,

co niestety czyni autor.

W praktyce, wybierając zasady diety dla tych jednostek chorobowych, trzeba uformować zalecenia wręcz odwrotne do zaleceń Kwaśniewskiego! Na przykład dieta po operacji woreczka żółciowego musi być niskotłuszczowa, inaczej pacjent będzie cierpiał.

W diecie Kwaśniewskiego dominuje tłuszcz, a śniadanie składające się z jajecznicy na smalcu z boczkiem, nie jest niczym dziwnym.

Zalecenia diety optymalnej te daleko odbiegają od przyjętych w Polsce norm. Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami (z 2020 roku), tłuszcz powinien dostarczać maksymalnie 35% energii (kcal).

Dieta Kwaśniewskiego jest źródłem przede wszystkim kwasów tłuszczowych nasyconych, których nadmierne spożycie z produktów zwierzęcych, jest powiązane z wysokim ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia. Instytut Żywności i Żywienia zaleca ich ograniczenie do poziomu tak niskiego, jak to jak to jest możliwe do osiągnięcia w diecie zapewniającej właściwą wartość żywieniową.

Autor diety: Kwaśniewski, mówi o swojej autorskiej diecie, że jest to dieta optymalna. Ma to sugerować, że dzięki temu sposobowi żywienia osiągniesz pełnię zdrowia. Kwaśniewski w swojej książce sugeruje wręcz, że proponowana przez niego dieta może wspomagać leczenie cukrzycy typu 1 czy stwardnienia rozsianego, chorób, których współczesna medycyna nie potrafi wyleczyć. To nieuczciwe stwierdzenia, które odbiegają od wszelkich wyników badań naukowych o diecie wysokotłuszczowej, bogatej w kwasy tłuszczowe nasycone.

Dieta optymalna ze względu na wykluczenie dużych grup produktów spożywczych, jest niedoborowa w:

węglowodany,

witaminy z gr. B,

witaminę C,

wapń,

potas,

magnez.

To właśnie dlatego z optymalnym zdrowiem ma niewiele wspólnego. Poza tym, jadłospisy bazujące na produktach tłuszczowych, mogą sprzyjać niektórym rodzajom nowotworów.

Większość dietetyków wyraża zdecydowanie negatywne opinie o diecie Kwaśniewskiego, a Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych przestrzega przed jej stosowaniem. My także odradzamy ten sposób odżywiania! Lepiej zastosuj zdrowy jadłospis odchudzający.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 5.02.2018.

