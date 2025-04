Si King i Dave Myers to kucharze przepadający za dobrym jedzeniem. Efekt? Duża nadwaga, którą jednak udało się im pokonać. W swojej książce podają przepisy na dania, w których mało jest kalorii, za to mnóstwo smaku. Zobacz, jak jeść smacznie i... chudnąć!

Zasady diety "Kudłatych Kucharzy"

Nie możesz się głodzić. Musisz jeść regularnie (śniadanie, obiad i kolację), ale "odchudzaj" ulubione dania. Aby schudnąć kilogram tygodniowo, powinno się ograniczyć spożycie kalorii do 1300-1500 dziennie. Oprócz diety – zacznij więcej czasu spędzać w ruchu. I poza tym:

Waż się raz w tygodniu, rano, po skorzystaniu z toalety. Kiedy już osiągniesz zamierzoną wagę, nadal kontroluj ją regularnie. Jeśli zauważysz, że trochę przytyłaś – wróć do diety. Przeanalizuj swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe. Na diecie będziesz mogła cieszyć się wieloma spośród swoich ulubionych potraw, oczywiście jeśli przygotujesz je w nieco inny sposób. Zmniejsz ilość zjadanego tłuszczu – w tym masła oraz oliwy. Jedz tak, żeby węglowodany stanowiły najmniejszą część na twoim talerzu. Wybieraj produkty pełnoziarniste. Pij dużo niegazowanej wody. Używaj przypraw. Doprawione dania smakują lepiej, więc przyjemniej je jeść. Papryczka chili to najlepszy przyjaciel człowieka na diecie. Jadaj proteiny. Dają poczucie sytości i dużo długoterminowej energii. Pamiętaj jednak, że sery zawierają sporo tłuszczu. Trzymaj się proponowanych wielkości i… nie oszukuj. Jeśli ulegniesz pokusie i zjesz za dużo – nie rozpaczaj i nie poddawaj się. Następnego dnia ściśle przestrzegaj diety, żeby to „odrobić". Planując posiłki bierz pod uwagę cały tydzień, a nie każdy dzień z osobna. Dzięki temu twoje menu będzie mogło być bardziej zróżnicowane.

Jadłospis przy diecie "Kudłatych Kucharzy"

Poniedziałek

Śniadanie: 2 gotowane jajka i kromka chrupkiego pieczywa żytniego.

Obiad: Minestrone i dowolna kanapka topless.

Kolacja:Chili con carne z małą porcją ryżu i sałatą.

Przepis na zupę minestrone (dla 6 osób)

Składniki: 4 dojrzałe pomidory, 2 łyżeczki oliwy, mała cebula, łodyga selera naciowego (cienkie plasterki), 2 ząbki czosnku (pokrojone w plasterki), cienki por (biała część pokrojona w plasterki), 2 średnie cukinie (pokrojone w kostkę), 1,5 litra bulionu drobiowego, 50 g makaronu spaghetti, łyżka przecieru pomidorowego, 200 g mrożonego groszku, 100 g jarmużu lub zielonej kapusty (grubo poszatkowanych), 25 g startego parmezanu, listki bazylii, sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz.

Sposób wykonania: Sparz pomidory i obierz ze skórki. Jak wystygną – odkrój i wyrzuć gniazda nasienne, a miąższ pokrój w kostkę o boku ok. 1 cm. W dużym rondlu podgrzej oliwę, dodaj cebulę i smaż ją, często mieszając, tak by zmiękła. Wrzuć selera, czosnek, pora i cukinię. Duś przez kilka minut, po czym dodaj pokrojone pomidory. Wymieszaj, zalej bulionem i doprowadź do wrzenia. Połam spaghetti na kawałki i wrzuć do zupy. Dodaj przecier pomidorowy i doprowadź całość do wrzenia. Gotuj 8 minut, mieszając od czasu do czasu. Dorzuć groszek i jarmuż (lub kapustę) i gotuj przez ok. 5 minut. Dopraw zupę solą i dużą ilością pieprzu. Jedz posypaną parmezanem i porwanymi listkami bazylii.

Wtorek

Śniadanie: Musli z żurawiną, migdałami i mlekiem 2 proc.

Obiad: Omlet z groszkiem, miętą i fetą. Duża miska sałaty.

Kolacja: Łosoś z chili i imbirem, z małą porcją ryżu i usmażonymi warzywami po chińsku (z mrożonki).

Przepis na omlet z groszkiem, miętą i fetą (dla 1 osoby)

Składniki: 30 g mrożonego groszku, 40 g fety, 1 łyżeczki suszonej mięty, 3 jajka, 1 łyżeczka oleju rzepakowego, sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz.

Sposób wykonania: Wsyp groszek do miski, zalej wrzątkiem i po minucie odcedź. Przesyp go do miski, posyp pokruszoną fetą i miętą. Dopraw pieprzem. Wbij jajka do innej miski i rozbełtaj je metalową trzepaczką. Dopraw odrobiną soli i pieprzem. Posmaruj niewielką patelnię olejem i postaw na średnim ogniu. Przelej na nią masę jajeczną. Gdy zacznie się ścinać – drewnianą łyżką zgarnij ją od brzegów ku środkowi. Zrób tak 5-6 razy. Posyp omlet groszkiem z fetą i smaż przez 3 minuty (aż jajka się zetną), ale nie dłużej. Ostrożnie zsuń omlet łopatką na podgrzany talerz i złóż na pół. Jedz posypany np. liśćmi sałaty czy natki pietruszki.

Środa

Śniadanie: Mały omlet z owocami na ciepło, jogurtem i miodem.

Obiad: Sałatka z tuńczyka i kukurydzy.

Kolacja: Paprykarz z kurczaka, z małą porcją ryżu i fasolką szparagową.

Przepis na paprykarz z kurczaka (dla 6 osób)

Składniki: łyżka oleju słonecznikowego, 2 średnie cebule, 12 podudzi kurczaka (bez skóry i kości), łodyga selera naciowego (cienkie plasterki), 2 ząbki czosnku, łyżka mielonej papryki, 400-gramowa puszka pomidorów, 400 ml bulionu z kurczaka, 2 listki laurowe, łyżeczka mieszanych ziół, 3 duże papryki, łyżka skrobi kukurydzianej, łyżka zimnej wody, 6 łyżek kwaśnej śmietany 12%, mielony czarny pieprz.

Sposób wykonania: Podgrzej w rondlu olej i podsmaż cebulę. Przekrój każde udko na pół, przypraw pieprzem i włóż do rondla. Smaż je przez 4-5 minut z obu stron. Dodaj czosnek i mieloną paprykę. Przemieszaj kilka razy i wlej pomidory oraz bulion. Włóż listki laurowe i wsyp zioła. Doprowadź do wrzenia, po czym gotuj jeszcze przez 20 minut pod uchyloną pokrywką, od czasu do czasu mieszając. Oczyszczone połówki papryk pokrój na kawałki. Wrzuć je do rondla i gotuj całość przez 25-35 minut. Wymieszaj skrobię z wodą i gładką pastę wlej do potrawy. Mieszaj aż sos zgęstnieje (2-3 minuty). Podawaj paprykarz przybrany kwaśną śmietaną.

Czwartek

Śniadanie: Jajecznica z 2 jaj na kromce pełnoziarnistego pieczywa tostowego.

Obiad: Zupa jarzynowa i dowolna kanapka topless.

Kolacja: Kurczak z harissą i sałatką z bulguru.

Przepis na kurczaka z harissą i sałatką z bulguru (dla 4 osób)

Składniki: 4 pojedyncze piersi kurczaka, 1/2 łyżeczki oleju słonecznikowego, cebulka, łyżka harrisy różanej (pasta z Afryki Płn., można kupić gotową), cząstki cytryny, 100 g kaszy bulgur, 150 g pomidorków koktajlowych, 1/4 ogórka pokrojonego w kostkę, 4 dymki (w plasterkach), ząbek czosnku, pęczek natki i świeżej mięty, starta skórka i sok z 1/2 cytryny l świeżo mielony czarny pieprz.

Sposób wykonania: Przepłucz bulgur, wsyp do rondla, zalej zimną wodą i doprowadź do wrzenia. Gotuj ok. 10 minut. Przełóż na sito i płucz aż wystygnie. Gdy ocieknie – przesyp go do większej miski, dodaj pomidorki, ogórka, dymkę, czosnek, po 3 czubate łyżki posiekanej mięty i pietruszki, skórkę i sok z cytryny. Dopraw sałatkę sporą ilością pieprzu i wymieszaj. Każdą pierś kurczaka delikatnie rozbij na grubość ok. 1,5 cm. Pędzelkiem posmaruj patelnię do grillowania małą ilością oleju i rozgrzej ją. Smaż piersi po 2 minuty z każdej strony. Pędzelkiem posmaruj piersi z jednej strony połową harissy i przewróć je. Smaż przez minutę, smarując drugą stronę piersi. Odwróć i smaż przez minutę. Odstaw je na 3-4 minuty. Przybierz natką i cząstkami cytryny. Podawaj z bulgurem.

Piątek

Śniadanie: Duszone owoce.

Obiad: Wrap z sałatką nicejską.

Kolacja: Spaghetti z brokułami, pieczonym stekiem z tuńczyka z chili i cytryną.

Przepis na wrapa z sałatką nicejską (dla 2 osób)

Składniki: 50 g przyciętej fasolki szparagowej, jajko na twardo, 2 łyżki majonezu light, łyżka odsączonych kaparów, 4 małe korniszony (w plasterkach), 1/4 łyżeczki mieszanki suszonych ziół, puszka tuńczyka w sosie własnym, 2 duże pszenne tortille, garść świeżego szpinaku, duży pomidor, 20 g czarnych oliwek bez pestek, świeżo zmielony czarny pieprz.

Sposób wykonania: Włóż fasolkę do wrzątku i gotuj przez 4 minuty. Odcedź ją na sicie i płucz pod zimną wodą aż ostygnie. Jajko obierz i pokrój na ćwiartki. Wymieszaj w misce majonez, kapary, korniszony, zioła i trochę pieprzu. Dodaj tuńczyka i lekko przemieszaj całość, nie rozgniatając za bardzo ryby. Połóż tortillę na desce i ułóż na niej warstwę szpinaku, zostawiając ok. 5 cm pustej przestrzeni na górze i na dole placka. Ułóż strączki fasoli w tym samym kierunku: od góry do dołu. Na wierzch nałóż pastę tuńczykową, kawałki jajka i pomidora. Posyp całość oliwkami. Złóż do środka pustą górną i dolną część tortilli, przykrywając większość nadzienia, a potem zwiń. Wrapy możesz przechować w lodówce, w folii.

Sobota

Śniadanie: Smażony bekon z jajkiem w koszulce i pomidorkami koktajlowymi.

Obiad: Sałatka cesarska.

Kolacja: Burgery wołowe z dużą mieszaną sałatą.

Przepis na sałatkę cesarską (dla 2 osób)

Składniki: 2 pojedyncze piersi kurczaka, łyżeczka oleju, środkowe liście sałaty rzymskiej, 10 pomidorków koktajlowych, 2 kromki ciabatty o grubości ok. 1,5 cm (po 15 g każda), sól morska, świeżo zmielony czarny pieprz.

Dressing: 2 fileciki anchois w oliwie (odcedzone i grubo posiekane), ząbek czosnku (grubo posiekany), 2 łyżki majonezu light, łyżeczka soku z cytryny, 15 g parmezanu (drobno startego), 2,5 łyżeczki zimnej wody.

Sposób wykonania Utrzyj na pastę fileciki i czosnek. Dodaj majonez, sok z cytryny, parmezan i wodę. Wymieszaj i odstaw. Piersi z kurczaka rozbij wałkiem do ciasta na grubość ok 1 cm. Dopraw solą i pieprzem. Na rozgrzanym oleju smaż je z obu stron po 2-3 minuty (aż się zrumienią). Zdejmij patelnię z ognia. Rozdziel, umyj i osusz liście sałaty. Większe porwij na kawałki. Wszystkie ułóż w dużej salaterce i posyp pomidorkami. Opiecz ciabattę i połam ją na kawałki wielkości kęsa. Piersi kurczaka pokrój w grube paski. Połóż je na sałacie, dorzuć ciabattę i całość lekko przemieszaj. Polej sałatkę połową dressingu i jedz póki kurczak jest ciepły.

Niedziela

Śniadanie: Jajecznica z wędzonym łososiem.

Obiad: Porcja kurczaka pieczonego w ziołach z młodymi ziemniakami i warzywami. Beza z owocami i śmietaną.

Kolacja: 2 plasterki szynki z dużą mieszaną sałatą.

Przepis na jajecznicę z wędzonym łososiem (dla 2 osób)

Składniki: 4 średnie jajka, łyżka posiekanego szczypiorku, 15 g masła, 4 plastry wędzonego łososia (ok. 75 g), 2 kromki pieczywa tostowego, sól morska, świeżo zmielony czarny pieprz

Sposób wykonania: Metalową trzepaczką dobrze rozkłóć jajka z odrobiną soli morskiej i sporą ilością świeżo zmielonego pieprzu. Dodaj szczypiorek. Stop masło (na bardzo małym ogniu) w średnim nieprzywierającym rondelku. Wlej do niego masę jajeczną i bardzo powoli smaż ją przez 2 minuty, mieszając, aż jajka lekko się zetną. Zdejmij rondelek z ognia i dalej mieszaj jajka – będą się smażyć jeszcze przez chwilę. W tym czasie opiecz pieczywo tostowe w tosterze i połóż po jednej kromce na osobnych talerzach. Nałóż na nie kolejno jajecznicę i plastry łososia. Całość dopraw pieprzem. Jeśli lubisz i masz ochotę – możesz posypać pozostałym szczypiorkiem.

