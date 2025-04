Dieta Królów została stworzona przez ojca i syna. To program odchudzający, który składa się z 14 etapów. Na diecie Królów należy jeść produkty z listy dozwolonych pokarmów, która zmienia się co tydzień, a także uzupełniać ją o specjalnie dostarczone batony i koktajle.

Dieta Królów to autorski program odchudzający stworzony przez ojca i syna: Grzegorza i Radosława Królów. Program odchudzania nazwany dietą Królów powstał na podstawie własnych doświadczeń Grzegorza Króla, który sam zmagał się z ogromną otyłością.

W wieku 43 lat ważył 130 kg i był zmuszony do rezygnacji z pracy z powodu swojej masy ciała. Nie mógł chodzić, cierpiał na ból pleców, miał bardzo złe wyniki badań krwi i pierwsze objawy zespołu metabolicznego. Grzegorz Król przeszedł metamorfozę, schudł i utrzymał swoją masę ciała, a potem postanowił podzielić się zdobytą wiedzą z innymi.

W trakcie odchudzania Grzegorz Król napotkał wiele trudności. Stosował on wiele popularnych diet odchudzających, ale żadna nie była dla niego idealna. Na wielu z nich czuł się głodny, a poza tym efekty nie były zadowalające. Grzegorz z synem wymyślili więc własną metodę odchudzania, którą propagują.

Opracowany przez ojca i syna program odchudzania, dieta Królów, opiera się na 14 etapach. Osoby przystępujące do programu rozpoczynają 1. etapem diety. W programie Królów otrzymuje się:

szczegółowe zalecenia dotyczące przebiegu odchudzania;

listę produktów polecanych w danym etapie;

specjalnie przypisanego Mentora, trenera odchudzania bardziej doświadczonego w programie, który przeprowadza przez proces i wspiera w trakcie jego trwania;

dostęp do specjalnej grupy na Facebooku z inspiracjami dotyczącymi przepisów i potraw, a także szczegółami dotyczącymi diety;

dostęp do grupy na Messengerze, gdzie zbierają się osoby rozpoczynające odchudzanie w danym dniu (zawsze jest to poniedziałek), by wzajemnie się wspierać i motywować.

W zależności od celu danej osoby dieta może trwać od 4 do kilkunastu tygodni. Zwyczajowo każdy etap diety trwa przez 1 tydzień, jednak wszystko jest modyfikowane w zależności od celów i potrzeb. Jeśli masz do utraty tylko 5 kg, nie będziesz musiała prawdopodobnie przechodzić pełnego cyklu.

W procesie dąży się do utraty masy ciała na poziomie ok. 1 kg tygodniowo. To zdrowe podejście do utraty masy ciała, zgodne z naukowymi rekomendacjami. Pacjenci ważą się co poniedziałek i przesyłają pomiary odpowiedzialnej za to osobie. Jeśli tempo odchudzania jest zbyt duże, trener odchudzania może zdecydować o zmianie etapu. Jeśli odchudzanie nie przynosi efektów, podejmuje się inne działania.

W przeszłości dieta Królów opierała się na ścisłej współpracy z centrami odchudzania, gdzie pacjenci korzystali z masaży. W obecnej sytuacji firma działa 100% online i nastąpiła rezygnacja z masaży w tej formie.

Najważniejszą zasadą diety jest stosowanie się do listy produktów polecanych na danym etapie odchudzania. Osoby odchudzające się powinny komponować produkty z polecanych w danym etapie składników według własnego uznania. Na grupie Facebookowej mogą wymieniać się inspiracjami i przepisami.

W trakcie trwania diety jada się zazwyczaj 5 posiłków. Maksymalnie 2 z nich są zastąpione preparatami żywieniowymi, które należy zakupić z pośrednictwem firmy, by stosować program.

Program Królów stosuje zasadę 70:30. 70% objętości talerza powinny stanowić warzywa. Pozostałe dodatki to 30% zjadanych produktów. Pomiary nie muszą być oczywiście dokładne, a dokonuje się ich poglądowo.

W trakcie diety Królów obowiązują też inne zasady. Zwraca się szczególną uwagę na jakość, skład i pochodzenie składników jadłospisu.

Owoce i warzywa najlepiej wybierać z upraw ekologicznych. Trzeba szczególną uwagę przywiązywać do ich pochodzenia.

Owoce są wykluczone w wielu etapach diety. Ich jedzenie powinno być okazjonalne.

Mięso, drób i ryby powinny być kupowane w formie prostej, nieprzetworzonej, świeżej i z dobrego źródła.

Jaja mają pochodzić z ekologicznych upraw lub z wolnego wybiegu. Najlepiej by były to świeże jaja wiejskie.

Poleca się unikanie całkowicie odtłuszczonego nabiału. Zawartość tłuszczu w produktach nabiałowych powinna wynosić od 0 do 7%.

Poleca się pić wodę o zasadowym pH (powyżej 7,2 pH).

Wybierane zioła powinny pochodzić z upraw ekologicznych.

Pestki i suszone owoce nie powinny być siarkowane.

Poleca się samodzielne wyciskanie soków warzywnych i owocowych.

Dozwolone na pewnych etapach dodatki: musztarda, majonez, chrzan, miód i ketchup powinny mieć prosty, naturalny skład.

Najlepiej nie dosładzać potraw, jednak można czasem stosować miód, ksylitol, stewię, erytrol.

Poleca się stosowanie oleju kokosowego organicznego pochodzenia.

Powinno się unikać alkoholu, jednak w wyjątkowych sytuacjach można wybrać niewielką ilość, najlepiej czerwonego wytrawnego wina lub whisky z lodem.

W trakcie pierwszego etapu diety Królów nie można pić kawy i czarnej herbaty. Dozwolona jest woda oraz ziołowe herbatki odchudzające.

Jadłospis w diecie Królów różni się w 14. tygodniach diety. W zależności od etapu odchudzania i postępów modyfikuje się go, dołączając coraz więcej produktów na listę dozwolonych.

Dieta Królów nie ma sztywnego jadłospisu. Sama decydujesz, co dokładnie będziesz jeść w oparciu o listę produktów.

Osoby przystępujące do programu odchudzania dostają instrukcję w postaci listy produktów zakazanych (powodujących tycie), polecanych (promujących odchudzanie) i neutralnych. Lista zmienia się dynamicznie w zależności od tygodnia diety. Na początku jest najbardziej restrykcyjna, ale z czasem można włączać więcej produktów.

Jeśli zrobisz odstępstwo od diety i postanowisz zjeść coś spoza dozwolonej listy, kontaktujesz się z przypisanym dla ciebie Ekspertem, który doradza i decyduje czy musisz cofnąć się do wcześniejszego etapu. Dla niektórych to dodatkowa motywacja do utrzymania restrykcyjnego jadłospisu.

W trakcie trwania diety nie powinno się dopuszczać do pojawiania się uczucia głodu.

Pierwszy tydzień odchudzania na diecie Królów jest najbardziej restrykcyjny. Jadłospis w 1. tygodniu pozwala na jedzenie warzyw i bardzo chudego nabiału.

Można jeść chudy nabiał bez ograniczeń.

bez ograniczeń. Można jeść do 2 łyżek dziennie oleju kokosowego.

dziennie oleju kokosowego. Trzeba jeść minimum 2 łyżki octu jabłkowego codziennie.

Dozwolone słodziki (miód, ksylitol, stewia, erytrol) do maksymalnie 3 łyżki dziennie.

Można jeść surówki z dozwolonych jarzyn bez ograniczeń. Poleca się:

bez ograniczeń. Poleca się: Można jeść do 3 jaj dziennie.

dziennie. Dozwolone są przyprawy : sól, czosnek i świeże, liściaste zioła.

: sól, czosnek i świeże, liściaste zioła. Poleca się jedzenie otrębów : gryczanych, jęczmiennych, owsianych, pszennych.

: gryczanych, jęczmiennych, owsianych, pszennych. Polecane jest spożywanie zarodków pszennych .

. Codziennie powinno się pić napar z pokrzywy lub białej morwy . Łącznie do 3 kubków dziennie.

. Łącznie do 3 kubków dziennie. Nie powinno się jeść zup.

2 posiłki dziennie mogą być zastąpione specjalnymi produktami Programu Królów: zupkami, koktajlami, batonami.

Warzywa dozwolone w 1. tygodniu diety to:

bakłażan,

brokuł,

brukselka,

brukiew,

cukinia,

cykoria,

cebula,

czosnek,

dynia,

koper włoski,

fasolka szparagowa,

grzyby,

jarmuż,

kalafior,

kalarepa,

kalafior,

karczochy,

różnorodne kiełki,

wiele rodzajów kapusty,

ogórki,

por,

papryka,

pietruszka,

pędy bambusa,

rzepa,

rzodkiew,

sałata różnego rodzaju,

seler naciowy,

seler korzeniowy,

szparagi,

szczypior,

szczaw,

szpinak,

świeże zioła.

W 1. tygodniu diety Królów zabronione są wszelkie owoce, ale też np. pomidory i marchew. Zapytałyśmy twórcę diety, Pana Radosława Króla o powód wykluczenia tych warzyw:

W 1. tygodniu diety nie ma pomidorów. W dawnych latach znajdowały się one na liście 1. tygodnia, ale usunęliśmy je, ponieważ nie skłaniało to klientów do odkrywania nowych smaków i próbowania innych warzyw z dozwolonej listy. Pomidory pojawiają się ponownie na liście dozwolonych produktów już w 2. etapie diety. Podobnie postąpiliśmy z kwestią przypraw. Zakazujemy pieprzu, by klienci odkrywali smaki świeżych ziół, nauczyli się je stosować i nie skupiali się tylko i wyłącznie na znanych sobie produktach.

Po przejściu pierwszego tygodnia odchudzania, do jadłospisu można włączać już inne produkty. Od drugiego tygodnia do jadłospisu Królów dołącza np. chudy drób.

W kolejnych tygodniach do listy produktów dołączają też ryby, inne mięso i wybrane owoce. Przedstawiona kolejność włączania (ale też eliminacji) produktów, ma na celu naukę nawyków żywieniowych.

Dieta Królów identyfikuje produkty zalecane, które można jeść w praktycznie nieograniczonej ilości. Są to:

Kalarepa,

Kalafior,

Ogórki,

Kapusta,

Sałata,

Brukselka,

Szpinak,

Por,

Pietruszka,

Czosnek,

Papryka,

Seler,

Fasolka szparagowa,

Szparagi,

Brokuły,

Kabaczki,

Grzyby.

Lista zmienia się oczywiście w zależności od etapu diety. W 4. etapie można jeść np. gorzką czekoladę, awokado, oliwki i suszone pomidory.

fot. Adobe Stock, exclusive-design

Ocet jabłkowy na diecie Królów

Dieta Królów wykorzystuje odchudzające właściwości octu jabłkowego. Poleca się dodawanie octu jabłkowego do sałatek, picie wody z octem na czczo lub picie szotów z octu

Specjalne produkty i koktajle na diecie Królów

Na diecie Królów powinno się jeść też dostarczone przez firmę produkty spożywcze. Mogą być to:

zupy,

granola,

batony,

koktajle.

Wskazane produkty można jadać 1 raz lub 2 razy dziennie. Zastępuje się nimi posiłki. Ważne jest, by nie jeść dwóch gotowych posiłków pod rząd.

Jaki jest cel wprowadzenia tych produktów do diety Królów? Chodzi przede wszystkim o urozmaicenie i ułatwienie stosowania jadłospisu. Wiele osób stosujących dietę Królów uważa, że dodatkowe produkty zapewniają komfort psychiczny, są smaczne i stanowią ciekawe urozmaicenie diety.

Opinie na temat obecności tych produktów w diecie Królów są podzielone. Niektóre osoby bardzo krytykują tę zasadę, gdyż skład produktów nie wpisuje się w zasady diety Królów. Dlaczego na diecie dozwolone jest jedzenie batonów zbożowych, a zakazane jedzenie naturalnych płatków owsianych?

Osobom rozpoczynającym dietę Królów, poleca się też włączanie specjalnej suplementacji. Program Królów stosuje min. wegańskie suplementy omega-3, ale ich dawkę i dokładny skład określa się indywidualnie.

Według twórców diety, wzbogacanie jadłospisu o dostarczane produkty pozwala na utrzymanie jadłospisu. Szejki, zupy i koktajle mają pomagać w bardziej zabieganych dniach, w których przestrzeganie diety na podstawie świeżych produktów spożywczych nie byłoby możliwe.

Herbaty i napary w diecie Królów

Dieta Królów poleca stosowania ziół wspomagających odchudzanie. Można pić na przykład morwę białą, pokrzywę i inne mieszanki ziół odchudzających. Poleca się pić ok. 3 szklanek naparów odchudzających.

Lista produktów zakazanych mogłaby zamknąć się właściwie w jednym zdaniu: jeśli produkt nie znajduje się na liście dozwolonej, jest zabroniony.

W pierwszym tygodniu nie można jeść na diecie Królów na przykład:

Owoców,

Marchewki,

Pomidorów,

Kawy i herbaty,

Buraków,

Kaszy,

Ryżu,

Chleba,

Ziemniaków,

Dowolnych przypraw.

To tylko kilkanaście przykładów produktów, które są przeciwwskazane. Jest ich oczywiście więcej, ale lista dynamicznie się zmienia, w zależności od etapu programu.

Po wnikliwej analizie diety Królów wyrobiłam sobie opinię na jej temat. Z pewnością ma ona swoje zalety, ale widzę też jej wady. Wiele osób chwali sobie ten program odżywiania i odnosi z niego korzyści.

Dużą zaletą jest wsparcie, jakie otrzymuje klient Programu Królów. Oprócz dostępu do grupy na Facebooku jest także stały kontakt z przypisanym Ekspertem programu, twórcy także chętnie udzielają się na grupie wsparcia.

Każda osoba otrzymuje odpowiednią dawkę motywacji. Program Królów praktykuje wysyłanie cotygodniowych raportów monitorujących masę ciała, a także zdjęć posiłków. To niewątpliwie duża zaleta dla osób szukających motywacji, czerpiących energię ze wspólnego dążenia do celu.

Z perspektywy dietetyczki nielogiczne jest dla mnie wiele zasad programu. Lista polecanych produktów zdaje się wykluczać produkty zdrowe, wartościowe i odżywcze (niektóre warzywa, orzechy, owoce i wiele zbóż), a jednocześnie namawia do spożywania pokarmów kalorycznych, o niskiej wartości odżywczej (np. oleju kokosowego, który jest wyłącznie źródłem kwasów tłuszczowych nasyconych i nie ma potwierdzonych naukowo zalet zdrowotnych). Lepszym rozwiązaniem byłoby według mnie pozwolenie na spożycie ograniczonej ilości orzechów, a zakazanie lub ograniczenie stosowania oleju kokosowego.

Rozumiem sens wprowadzenia dynamicznie zmieniającej się listy produktów polecanych, jeśli jest nim nauczenie klientów przygotowywania potraw z różnorodnych warzyw i nieużywanych dotychczas składników. Przemawia do mnie także argument, że zaleca się wykluczenie wielu przypraw, by odkryć smaki świeżych ziół, czosnku i posmakować surowych warzyw.

Dieta Królów mocno promuje jedzenie warzyw, to zdecydowanie jej największa zaleta. Nie ma wątpliwości, że w diecie Polaków brakuje warzyw i owoców, a każda inicjatywa skłaniająca do ich spożycia jest godna polecenia.

Uważam jednak, że zasada dotycząca konieczności wykluczenia większości owoców z jadłospisu na czas trwania programu jest nadużyciem. Owoców nie poleca się tam z uwagi na stosunkowo wysoką (w porównaniu do warzyw) zawartość cukru. Jednocześnie promuje się spożywanie sproszkowanych koktajli, zup i batonów z cukrem w składzie, jako zdrowych i wartościowych produktów.

fot. Adobe Stock, Africa Studio

W mojej opinii bardziej wartościowa byłaby dieta złożona z posiłków przygotowanych z udziałem warzyw, owoców i roślin strączkowych, które jednocześnie dostarczają minerałów, witamin i antyoksydantów w naturalnej, nieprzetworzonej formie.

Produkty promowane w Programie Królów są produktami przetworzonymi. W dużej mierze ich skład to sproszkowane owoce, warzywa i białka roślinne z dodatkiem cukru i mikroelementów. Nie są to produkty niezdrowe lub całkowicie przez mnie odradzane. Uważam jednak, że nie ma w nich też żadnych nadzwyczajnych wartości, które ciężko byłoby osiągnąć za pomocą zwykłych posiłków.

Według twórców programu są to wartościowe posiłki, które pozwalają na uzupełnianie diety Królów w niezbędne dla zdrowia mikroelementy. Choć w skład szejków, zup i batonów faktycznie wchodzą witaminy i minerały, są to elementy dodane w sposób sztuczny, pochodzą z przetworzonych składników. Ich przyswajalność i wartość jest więc także często niższa.

Dla przykładu, żelazo spożyte w formie szejka, w którym znajduje się także wapń, miedź i cynk (minerały konkurujące z żelazem o wchłonięcie), wchłania się o wiele gorzej niż z pokarmu obfitującego w ten minerał. Jedząc kanapkę z pastą z fasoli i papryką, wchłoniesz znacznie więcej żelaza, niż przy wypiciu wspomnianego wyżej szejka.

Krytycznym okiem patrzę także na wysoką pozycję cukru w składzie tych produktów. Oczywiście, węglowodany (cukier) są niezbędnym składnikiem diety każdego człowieka i nie powinny być demonizowane. Spożyte w formie pełnego posiłku z udziałem błonnika, antyoksydantów i polifenoli, są wolniej wchłaniane i lepiej wykorzystywane przez organizm.

W prostych słowach: 100 g kefiru dostarcza ok. 5 g węglowodanów, czyli tyle, ile znajduje się w łyżeczce cukru. Pijąc kefir, dostarczasz jednak szeregu innych prozdrowotnych substancji: białko, prozdrowotne kultury bakterii, witaminy z grupy B i wapń. Jedząc łyżeczkę cukru, dostarczasz tylko węglowodanów, to właśnie słynne "puste kalorie".

Nie zgadzam się więc z podejściem, według którego powinno się ograniczać i zabraniać jedzenia wielu owoców i orzechów, a jednocześnie polecać spożycie batonów i szejków, które na nich bazują.

Według jednego z badań nad skutecznością stosowanego w programie wyciągu z warzyw i owoców (cytowanego poniżej), faktycznie środek ma cenny potencjał antyoksydacyjny. Jest to jednak naprawdę niewielka wartość w porównaniu do warzyw i owoców. Wykazano, że 1 g sproszkowanego wyciągu z warzyw i owoców tej firmy ma taki sam potencjał antyoksydacyjny, co 10 g świeżych warzyw lub owoców. Nieciężko domyślić się, że łatwiej (i taniej) jest spożyć 400 g warzyw, niż 40 g proszku.

Produkty stosowane w programie Królów oczywiście zawierają także ekstrakty roślinne, pewne ilości zbóż i dodatek witamin oraz minerałów. Sama musisz jednak ocenić, czy wolisz zjeść np. samodzielnie wykonany koktajl na bazie jogurtu z dodatkiem otrębów, banana, malin i kakao, czy wolisz wymieszać zaproponowany proszek z mlekiem (i zapłacić za niego kilka złotych).

W pewnych etapach dieta Królów eliminuje owoce, kasze, orzechy i ryby, które są nieodłącznymi składnikami zdrowej diety. Ich wykluczenie jest uzasadnione przez twórców wspieraniem odchudzania, ale nie uczy to zdrowych nawyków żywieniowych.

Autorzy Programu Królów zachęcają do uprawiania regularnej aktywności fizycznej. Ćwiczenia na schudnięcie powinny obejmować umiarkowane ćwiczenia siłowe i wysiłek cardio. Co ważne, Program Królów zapewnia jednak, że możliwe jest nawet odchudzanie bez ćwiczeń. To na pewno duży plus i motywacja dla osób z dużą otyłością, które nie widzą szansy na ćwiczenia.

Dzięki jasnym zasadom podzielonym na tygodnie i uzyskiwanemu wsparciu dieta Królów może okazać się skuteczną dietą odchudzającą. Wątpliwości budzi jednak polecenie korzystania z promowanych przez twórców produktów, których skład nie zachwyca.

Dieta Królów to jednak bezpieczna do stosowania dieta odchudzająca i jeśli uważasz, że odnajdziesz się w tym systemie, lubisz jasne zasady, chcesz być pod opieką osoby, która przeszła podobną drogę i nie przeszkadza ci stosowanie proponowanych przez autorów produktów, nie ma poważnych przeciwwskazań do jej zastosowania.

Istnieje wiele innych sposobów na spalanie tłuszczu, przyspieszanie metabolizmu i odchudzanie. Wiele z nich nie wymaga tak potężnych restrykcji, rezygnacji z ulubionych produktów spożywczych i stosowania bardzo ścisłej diety.

