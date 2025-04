Dieta kopenhaska należy do najbardziej rygorystycznych diet, która ma na celu odmienić metabolizm osoby ją stosującej na zawsze. Można ją robić tylko raz na 2 lata i należy ściśle stosować się do narzuconych przez nią zasad i jadłospisu.

Reklama

Dieta kopenhaska może być niebezpieczna dla zdrowia, dlatego jeśli chcesz się na nią zdecydować pamiętaj by tak ją zaplanować, aby w czasie jej trwania nie mieć miesiączki i jednocześnie ograniczyć do minimum aktywność fizyczną. W przeciwnym razie twój organizm może się odwodnić lub co gorsza - może dojść do omdleń!

Na czym polega dieta kopenhaska?

Dieta kopenhaska ma w efekcie doprowadzić do tego, że po 13 dniach rygorystycznego przestrzegania jej zasad, można powrócić do normalnego jedzenia bez obawy, że pojawi się efekt jo-jo. Jeśli poddasz się jej rygorowi, zgubisz od 7 do 12 zbędnych kilogramów. Tylko jak przetrwać głodówkę?

Mały batonik, kieliszek wina czy ciasteczko mogą zniweczyć cały wysiłek, dlatego nagły atak głodu zaleca się zapić wodą (do 2 l dziennie) z dodatkiem kilku kropelek soku z cytryny lub kilku listków natki. Woda wypełni żołądek, zabijając uczucie głodu.

Zasady diety kopenhaskiej

Jadłospis przy diecie kopenhaskiej

DZIEŃ 1. i 8.

Śniadanie: kubek kawy, kostka cukru

II śniadanie: 2 jajka na twardo, gotowany szpinak, pomidor

Obiad: duży befsztyk, sałata z olejem i cytryną

DZIEŃ 2. i 9.

Śniadanie: kubek kawy, kostka cukru

II śniadanie: duży befsztyk, sałata z olejem i cytryną

Obiad: plaster szynki, 2–3 szklanki jogurtu naturalnego

DZIEŃ 3. i 10.

Śniadanie: kubek kawy, kostka cukru, grzanka

II śniadanie: gotowany szpinak, świeży owoc, pomidor

Obiad: plaster szynki, 2 gotowane jajka, sałata z olejem i cytryną

DZIEŃ 4. i 11.

Śniadanie: kubek kawy, kostka cukru

II śniadanie: tarta marchewka, jajko na twardo, twarożek naturalny

Obiad: sałatka owocowa, 2-3 szklanki jogurtu naturalnego

DZIEŃ 5. i 12.

Śniadanie: duża tarta marchew z cytryną

II śniadanie: duża chuda ryba

Obiad: befsztyk, sałata i brokuły



DZIEŃ 6. i 13.

Śniadanie: kubek czarnej kawy, kostka cukru

II śniadanie: kurczak, sałata z olejem i cytryną

Obiad: 2 jajka na twardo, duża marchewka

DZIEŃ 7.

Śniadanie: kubek herbaty bez cukru

II śniadanie: chude grillowane mięso

Obiad: NIC

Pamiętaj, że stosując dietę, powinnaś pić co najmniej 2 litry płynów dziennie. Po przebudzeniu wypij szklankę wody mineralnej z sokiem z cytryny, a do każdego posiłku szklankę niegazowanej wody mineralnej, herbaty owocowej lub ziołowej.

Reklama

Nowa i zdrowa dieta kopenhaska. Schudnij 4 kg w 13 dni!