Dieta kopenhaska zwana też często dietą 13-dniową pozwala na szybkie schudnięcie, ale niesie też ze sobą skutki uboczne. Zasady diecie kopenhaskiej są sztywne, ale przez zadowalające efekty jest to jedna z najpopularniejszych diet odchudzających.

Dieta kopenhaska jest jedną z najbardziej niedoborowych i niskokalorycznych diet. Zakłada dostarczanie organizmowi do 600 kcal dziennie (niektóre źródła podaja 500-800 kcal), a jej jadłospis obfituje w białko i jest ubogi w tłuszcz oraz węglowodany.

Odchudzanie trwa dokładnie 13 dni, dlatego dieta kopenhaska jest też nazywana dietą 13-dniową. Niska kaloryczność łączy się z dużymi restrykcjami związanymi z wyborem produktów. Autorzy podkreślają, że diety kopenhaskiej nie należy stosować częściej niż raz na 2 lata.

Na czym polega dieta kopenhaska?

Dzień na tzw. prawdziwej diecie kopenhaskiej zaczynasz od kawy z kostką lub łyżeczką cukru. Pozostałe składniki diety to głównie:

chude, gotowane mięso,

chude ryby,

jajka na twardo,

szpinak,

sałata,

inne warzywa.

Od czasu do czasu jesz również produkty mleczne i owoce, ale tylko w niewielkich ilościach. W diecie powinny znaleźć się tylko 3 posiłki, które należy jadać o stałych porach:

śniadanie – między 8:00 a 9:00,

obiad – do godziny 14:00,

kolację – do godziny 18:00.

Potraw nie należy przyprawiać żadnymi ziołami, przyprawami, ani nawet solą.

W ciagu dnia należy wypijać nie mniej niż 2 litry wody. Można pić kawę ale bez cukru. Jedynie do śniadaniowej kawy dozwolona jest 1 kostka cukru. Do wody można dodawać trochę soku z cytryny. Inne napoje są wykluczone.

Z diety kopenhaskiej wyklucza się produkty zbożowe: pieczywo (raz na jakiś czas można zjeść 1 kromkę), makarony, kasze, wysokocukrowe owoce, ziemniaki. Nie wolno też w czasie jej trwania żuć gumy. Jeśli z jakiegoś powodu złamiesz którąkolwiek z zasad tej diety, trzeba ją zacząć od nowa, ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

Dieta kopenhaska dostarcza bardzo mało kalorii (energii). Z tego powodu, na okres 2 tygodni całkowicie trzeba zrezygnować ze sportu.

Nowa dieta kopenhaska

Nowa dieta kopenhaska od oryginały różni się tym, że:

pozwala jadać do 1200 kcal dziennie ,

, można jadać 2 przekąski dziennie między głównymi posiłkami,

między głównymi posiłkami, przerwy między posiłkami powinny być nie większe niż 3 godziny,

można jadać wszystkie produkty , a nie tylko te wymienione w jadłospisie diety kopenhaskiej,

, a nie tylko te wymienione w jadłospisie diety kopenhaskiej, można podejmować aktywność fizyczną o niskiej, najwyżej średniej intensywności.

Dieta kopenhaska wege

W odmianie wegetariańskiej diety kopenhaskiej mięso i ewentualnie ryby zastępuje się roślinnymi źródłami białka:

tofu,

tempeh,

roślinami strączkowymi,

owocem chlebowca,

spiruliną

grzybami.

Dietę trzeba tak skomponować, aby nadal była wysokobiałkowa, ale o niskiej zawartości węglowodanów i tłuszczu.

W prawdziwej diecie kopenhaskiej jadłospis jest dokładnie określony i należy się go precyzyjnie trzymać.

Dzień 1. diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy z łyżeczką cukru,

Obiad: 2 jaja na twardo, 400 g gotowanego szpinaku, pomidor,

Kolacja: 200 g gotowanej chudej wołowiny i 150 g sałaty z sokiem z cytryny i odrobiną oliwy.

Dzień 2. diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy z łyżeczką cukru,

Obiad: 250 g szynki, mała porcja odtłuszczonego jogurtu naturalnego,

Kolacja: 200 g gotowanej chudej wołowiny i 150 g sałaty z sokiem z cytryny i odrobiną oliwy.

Dzień 3.diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy z łyżeczką cukru, kromka pieczywa tostowego,

Obiad: 100 g chudej szynki, 2 jaja na twardo, 150 g sałaty,

Kolacja: 1 pomidor, 1 owoc (np. jabłko, pomarańcza, gruszka) i trochę ugotowanego selera.

Dzień 4. diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy z łyżeczką cukru, kromka pieczywa tostowego,

Obiad: 200 ml soku pomarańczowego, mała porcja odtłuszczonego jogurtu naturalnego

Kolacja: 1 jajo na twardo, 1 tarta marchewka, mała porcja serka wiejskiego.

Dzień 5. diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy z łyżeczką cukru, kromka pieczywa tostowego,

Obiad: 150-200 g gotowanej chudej ryby, np. dorsza,

Kolacja: 250 g gotowanej chudej wołowiny z dodatkiem selera naciowego.

Dzień 6. diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy z łyżeczką cukru, kromka pieczywa tostowego,

Obiad: 2 jaja gotowane na twardo i 1 tarta marchewka,

Kolacja: 300 g gotowanej piersi kurczaka bez skóry i 150 g sałaty.

Dzień 7. diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy bez cukru,

Obiad: tylko woda w dowolnej ilości,

Kolacja: 200 g gotowanej jagnięciny, 1 jabłko.

Dzień 8. diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy z łyżeczką cukru,

Obiad: 2 jaja na twardo, 400 g gotowanego szpinaku i 1 pomidor,

Kolacja: 200 g gotowanej chudej wołowiny, 150 g sałaty z sokiem z cytryny i odrobiną oliwy.

Dzień 9. diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy z łyżeczką cukru,

Obiad: 250 g chudej szynki i mała porcja odtłuszczonego jogurtu naturalnego,

Kolacja: 250 g gotowanej chudej wołowiny, 150 g sałaty.

Dzień 10. diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy z łyżeczką cukru, kromka pieczywa tostowego,

Obiad: 2 jaja na twardo, 100 g szynki i kilka liści sałaty,

Kolacja: 1 pomidor, 1 owoc, trochę gotowanego selera.

Dzień 11. diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy z łyżeczką cukru, kromka pieczywa tostowego,

Obiad: nieduża porcja naturalnego jogurtu odtłuszczonego, 200 ml soku pomarańczowego,

Kolacja: 1 jajo na twardo, 1 tarta marchewka, mała porcja serka wiejskiego.

Dzień 12. diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy z łyżeczką cukru, 1 marchewka,

Obiad: 200 g gotowanej chudej ryby z ½ łyżeczki masła i soku z cytryny,

Kolacja: 250 g gotowanej chudej wołowiny i trochę selera.

Dzień 13. diety kopenhaskiej

Śniadanie: kubek kawy z łyżeczką cukru, 1 kromka chleba tostowego,

Obiad: 2 jaja na twardo, 1 tarta marchewka,

Kolacja: tylko woda w dowolnej ilości.

Dieta kopenhaska – jadłospis zamienniki

Nie ma możliwości zastosowania zamienników w diecie kopenhaskiej, gdyż traci ona wtedy sens – tak brzmi powszechna opinia. Tymczasem jest możliwość wymiany w jadłospisie nielubianych produktów na inne. Poniżej kilka podpowiedzi:

zamiennikiem szpinaku w diecie kopenhaskiej może być np. cukinia, jarmuż lub szparagi, szpinak można też zjeść na surowo – nie musi być gotowany,

w diecie kopenhaskiej może być np. cukinia, jarmuż lub szparagi, szpinak można też zjeść na surowo – nie musi być gotowany, szynkę wieprzową można zastąpić wędliną drobiową;

można zastąpić wędliną drobiową; tartą marchew można zastąpić podobnej objętości mieszanką tartej marchwi z tartym surowym selerem lub kalarepą,

można zastąpić podobnej objętości mieszanką tartej marchwi z tartym surowym selerem lub kalarepą, jaja na twardo można zastąpić jajami na miękko lub jajami w koszulkach, pastą jajeczną, jajecznica na parze,

można zastąpić jajami na miękko lub jajami w koszulkach, pastą jajeczną, jajecznica na parze, sok z cytryny można zastąpić octem winnym,

można zastąpić octem winnym, oliwę można zastąpić olejem,

można zastąpić olejem, wołowinę uda się sporadycznie zastąpić schabem czy piersią drobiową.

Powyższe zamienniki nie zmienią działania diety kopenhaskiej. Na jej działanie wpływu nie będzie też miało zastosowanie w niewielkiej ilości świeżych ziół, a nawet mielonego pieprzu. Dlatego możesz nimi urozmaicać sobie dietę. Dla własnego dobra można też przez 13 dni diety przyjmować suplementy diety dostarczające witamin i mikroelementów. One także nie zmienią działania jadłospisu.

Dieta kopenhaska powoduje szybki spadek masy ciała w ciągu 13 dni. Twoja masa ciała może obniżyć się nawet o 7 do 10 kg! Niestety spadek ten następuje przede wszystkim poprzez odwodnienie i utratę masy mięśniowej, nie zaś spalenie tkanki tłuszczowej. Dodatkowo znaczne ograniczenie wartości kalorycznej skutkuje zwolnieniem tempa przemiany materii. Efekty stosowania diety kopenhaskiej są błyskawiczne, ale bardzo nietrwałe. Po zakończeniu szybko występuje efekt jo-jo.

Gdy skończysz się odchudzać, przez miesiąc zażywaj preparaty witaminowe, aby uzupełnić niedobory składników pokarmowych. Jedz też duże ilości świeżych owoców i warzyw.

Opinie o diecie kopenhaskiej

Opinie na temat diety kopenhaskiej są skrajne. Jedni polecają ją jako błyskawiczną metodę na szybkie odchudzanie, inni podkreślają groźne skutki uboczne i fatalne samopoczucie w czasie stosowania.

Dietą kopenhaska dla organizmu jest głodówką i niesie dokładnie takie samo ryzyka:

spowolnienie metabolizmu,

zaburzenia elektrolitowe,

niedożywienie,

osłabienie odporności,

złe samopoczucie.

Posłuchaj opinii dietetyka, mgr Sylwii Leszczyńskiej, o diecie kopenhaskiej:

To dieta wyłącznie dla zdrowych ludzi o wyraźnej nadwadze. Jeśli twoje BMI mieści się w normie, ale nie jesteś zadowolona ze swojego wyglądu, raczej się na nią nie porywaj. Nie stosuj jej również w okresach wytężonej pracy, egzaminów, ważnych wydarzeń życiowych.

Podczas stosowania diety kopenhaskiej możesz mieć problemy z koncentracją, bóle głowy, obniżony nastrój. Niektórym zdarzają się omdlenia. Dieta kopenhaska jest absolutnie zakazana dla dorastającej młodzieży, osób aktywnych fizycznie oraz osób z problemami zdrowotnymi. Do silnych przeciwwskazań należą:

Dieta kopenhaska a hashimoto

Każdy, kto choruje na hashimoto, powinien unikać restrykcyjnych diet i zadbać o odpowiednią podaż zdrowych kwasów omega-3, które działają przeciwzapalnie. Zasady te kłócą się z zasadami diety kopenhaskiej, dlatego jej stosowanie przy tym schorzeniu jest niewskazane.

Cukrzyca a dieta kopenhaska



Chorzy na cukrzycę muszą unikać gwałtownych skoków stężenia glukozy we krwi. Długie odstępy między posiłkami sprzyjają gwałtownym spadkom poziomu cukru. Jeśli twoje wyniki badań krwi wykazały choćby drobne odstępstwo od normy, zrezygnuj z tej diety.

Choroby układu krążenia i miażdżyca a dieta kopenhaska



Osoby z problemami sercowymi powinny unikać diety kopenhaskiej, ze względu na duże ilości cholesterolu. W tej diecie niemal codziennie je się jajka. Nie dostarcza się też wystarczająco cennych antyoksydantów. Jeśli masz miażdżycę i/lub podwyższony poziom cholesterolu, nie powinnaś stosować diety kopenhaskiej.

Choroby nerek a dieta kopenhaska



Nadmierna ilość białka może powodować wzrost stężenia mocznika i kreatyniny. To z kolei może prowadzić do niewydolności nerek.

Problemy z zaparciami na diecie kopenhaskiej



Małe ilości jedzenia sprawiają, że organizm stara się je maksymalnie wykorzystać i niewiele wydala. Dieta kopenhaska ogranicza też zdrowe węglowodany i błonnik. Mogą cię męczyć zaparcia!

Dieta kopenhaska a ryzyko osteoporozy

Mało nabiału oznacza ograniczone ilości wapnia. Jeśli stwierdzono u ciebie obniżoną gęstość mineralną kości, powinnaś zrezygnować z diety 13-dniowej.

Wychodzenie z diety kopenhaskiej jest równie ważne, co prawidłowe przeprowadzenie diety. Szybki powrót do starych nawyków żywieniowych (słodycze, słodkie napoje, przekąski między posiłkami, tłuste potrawy), gwarantuje powrót do masy ciała sprzed diety, czasem nawet z nadwyżką.

Szczególną uwagę przywiązuj do posiłków w pierwszych dniach po zakończeniu diety. Przez najbliższe dni i tygodnie, wartość kaloryczna codziennego menu nie powinna przekraczać 1000 kcal, a posiłki powinny być lekkostrawne. Możesz zastosować dietę 1000 kcal, później dietę 1200 kcal i w końcu dietę 1500 kcal. Stopniowo dalej zwiększaj kaloryczność jadłospisu do kaloryczności odpowiedniej dla ciebie, ale nie jedz cukru prostego, białej mąki i tłustych dań.

Treść artykułu pierwotnie opublikowała 5.07.2010 Agata Bernaciak.

