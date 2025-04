Dieta kopenhaska to jedna z najpopularniejszych diet, która ma spowodować szybką utratę zbędnych kilogramów. Jednak bardzo często pojawiają się opinie, że jest ekstremalna, niezwykle restrykcyjna i wyczerpująca. Gdzie leży prawda? Przeczytaj, jakie są opinie o diecie kopenhaskiej i jakie efekty przynosi jej stosowanie.

Opinie o diecie kopenhaskiej

Mimo tego, że dieta kopenhaska jest bardzo restrykcyjna, to ma swoich zwolenników i przeciwników. Do pierwszej grupy należą osoby, którym rzeczywiście udało się schudnąć bez żadnych dolegliwości, do drugiej zaś dietetycy i lekarze, którzy ostrzegają przed jej negatywnym wpływem na organizm.

Jadłospis diety kopenhaskiej jest bardzo monotonny i składa się jedynie z kilku produktów, które powtarzają się co kilka dni. Bazą diety kopenhaskiej są produkty białkowe - chude mięso, jogurt naturalny, jaja, chuda wędlina oraz warzywa liściaste (sałata i szpinak).

Opinie osób, którym udało się schudnąć dzięki diecie kopenhaskiej, są zupełnie inne niż dietetyków i lekarzy. Z medycznego punktu widzenia ta dieta nie ma nic wspólnego z rozsądkiem. Zdrowa i racjonalna utrata wagi to proces wymagający czasu i wysiłku. Niestety nie da się zdrowo zrzucić 20 kilogramów w 13 dni. Proces odchudzania powinien trwać ok. 6 miesięcy - w czasie miesiąca powinno się chudnąć maksymalnie 3-4 kilogramy.

Dla kogo jest właściwie dieta kopenhaska? Specjaliści od żywienia doszli do wniosku, że dla nikogo!

Efekty diety kopenhaskiej

Efekty diety kopenhaskiej są spektakularne, bo jak już wcześniej wspomniałyśmy, można stracić nawet 20 kilogramów w 13 (!) dni. Jednak do tej "diety cud" należy podchodzić z rezerwą.Kaloryczność posiłków spożywanych w czasie jej trwania nie przekracza 600 kalorii. Niektóre dni jadłospisu diety kopenhaskiej dostarczają ok. 400 kalorii. Zapotrzebowanie kaloryczne dorosłej osoby, przy minimalnym wysiłku fizycznym to ok. 2000 kalorii. Zatem nic dziwnego, że kilogramy topnieją jak zaczarowane, ale w przypadku takiego sposobu odchudzania efekt jo-jo jest więcej niż pewny!

Dodatkowo osoby stosujące dietę kopenhaską przyznały się do odczuwania niezwykle silnego głodu. Tym silniejszego, im większa była różnica między ilością pokarmów przyjmowanych przed dietą, a ilością pokarmów przyjmowanych w czasie jej trwania. Innymi objawami było:

osłabienie,

zawroty głowy,

problemy z koncentracją i pamięcią,

spadek temperatury ciała,

zaparcia

problemy ze skórą.

Nie mówimy już nawet o złym samopoczuciu i niskiej samoocenie.

