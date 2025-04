Pragniesz szybko pozbyć się niechcianych kilogramów i zastanawiasz się, jaką dietę wybrać? Lepsza będzie dieta kopenhaska, czy Dukana? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie – różnią się one od siebie zasadami, jednak dają taki sam efekt: szybką utratę wagi. Na czym polega każda z nich? Którą będzie bardziej odpowiednia dla ciebie?

Na czym polega dieta kopenhaska?

Dieta kopenhaska jest jednym z najpopularniejszych sposobów na szybką utratę wagi w krótkim czasie. Trwa równo 13 dni, a codziennie można zrzucić nawet kilogram. Jest to jednak dieta bardzo restrykcyjna: zakłada spożywanie do 800 kalorii dziennie, pochodzących z bardzo ubogiego zakresu produktów dozwolonych do spożycia. Wśród nich królują: kawa, szpinak, jajka i gotowane mięso. Jadłospis na 13 dni jest więc bardzo monotonny i mało odżywczy. W pierwszej kolejności spalane są mięśnie i woda, a po zakończeniu diety o efekt jo-jo jest bardzo łatwo.

Dieta Dukana – zasady

Dieta Dukana jest podzielona na cztery etapy. Każdy z nich zakłada spożywanie produktów bogatych w białko. Ma to zapewnić skuteczną redukcję wagi, oczyszczenie organizmu oraz zapobiec efektowi jo-jo. Dieta Dukana trwa dłużej niż kopenhaska, a długość etapów zależy od tego, ile kilogramów chce się zrzucić. Dopuszcza spożywanie o wiele większej ilości produktów, jednak oczywiście z pewnymi wyłączeniami, uzależnionymi od fazy diety.

Dieta kopenhaska czy Dukana? Która lepsza?

Podstawową różnicą między obiema dietami jest ilość spożywanych kalorii w ciągu dnia, a także źródła ich pochodzenia. Po diecie kopenhaskiej efekt jo- jo jest bardzo prawdopodobny, po diecie Dukana z założenia nie występuje. Dieta kopenhaska opiera się na bardzo ubogim menu, dieta Dukana ma zaś bardziej urozmaicony jadłospis. Jednak ani niskokaloryczna, mało wartościowa dieta kopenhaska, ani bardzo białkowa dieta Dukana nie są najzdrowszym sposobem odżywiania. Jeśli więc zastanawiasz się, czy lepsza będzie dieta kopenhaska, czy Dukana, odpowiedź brzmi: wszystko zależy od twojego stanu zdrowia, determinacji i założonych celów. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zarówno diety monoskładnikowe, jak i niedoborowe, są niewskazane do stosowania na dłuższą metę. Przed przejściem na dietę, warto skonsultować się z lekarzem, by ocenić swój stan zdrowia i wykluczyć przeciwwskazania do jej stosowania.

