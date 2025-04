Dieta koktajlowa daje wymierne i widoczne efekty dość szybko po jej zastosowaniu. Polega na przygotowywaniu zdrowych, często zielonych koktajli, które pije się przez 3 dni, przez cały tydzień lub 10 dni. Przepisy w diecie koktajlowej są proste i pyszne.

Dieta koktajlowa może ułatwiać odchudzanie i być ciekawą alternatywą dla tradycyjnej diety odchudzającej. W czasie tradycyjnej, najpopularniejszej diety koktajlowej, koktajle pije się 4 razy dziennie w zastępstwie tradycyjnych posiłków.

Rano przygotuj orzeźwiający napój mleczny.

Do południa pij koktajle owocowe.

Po południu i wieczorem przygotuj koktajle warzywne.

Do każdego koktajlu zjedz 2 kromki pieczywa razowego, pełnoziarnistego.

W porze obiadowej możesz zjeść dodatkowo talerz zupy jarzynowej na wywarze warzywnym.

Produkty dozwolone na diecie koktajlowej

Mleczna baza koktajli: jogurt naturalny, kefir, maślanka.

Owoce: jabłka, banany, cytrusy, truskawki, maliny, jagody, borówki, brzoskwinie, ananas.

Warzywa: ogórek, pomidory, marchewka, seler naciowy, szpinak, buraki, natka pietruszki, koperek, bazylia.

Inne dodatki: płatki owsiane, siemię lniane, nasiona chia, orzechy, pestki słonecznika i dyni.

Produkty niedozwolone na diecie koktajlowej

Unikaj mięsa i wędlin, serów żółtych, ziemniaków, ryżu, makaronów, kasz, pszennego pieczywa, cukru, słodyczy, soli, alkoholu.

Koktajle przygotowane na bazie chudego mleka, owoców i warzyw mają niewiele ponad 100 kcal w 1 porcji. Mleczne są bogatym źródłem wapnia, który wspomaga odchudzanie. Koktajle owocowe i warzywne mają natomiast mnóstwo witamin z grupy B i błonnika pokarmowego, składników, które przyspieszają przemianę materii i trawienie.

Rodzaje diet koktajlowych

Jest kilka odmian diet koktajlowych. Nie każdy traktuje dietę koktajlową w ten sam sposób. Najczęściej wyróżnia się:

dietę koktajlową 3-dniową;

dietę koktajlową tygodniową;

dietę koktajlową 10-dniową,

zieloną dietę koktajlową.

Koktajl z jabłka i selera

Składniki:

jabłko,

2 grube łodygi selera naciowego (możesz użyć 1/4 selera korzeniowego),

szklanka kefiru,

łyżka otrębów owsianych.

Sposób przygotowania:

Jabłko obierz ze skórki, zetrzyj na tarce. Seler pokrój na kawałki (korzeniowy zetrzyj na tarce). Zmiksuj z kefirem, dodaj otręby.

Koktajl pomidorowy z chili

Składniki:

4 pomidory,

2 łodygi selera naciowego,

pęczek posiekanego koperku,

szczypta chili,

2 łyżki oliwy lub oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

Pomidory sparz, obierz ze skórki. Seler umyj, pokrój na kawałki. Zmiksuj. Dodaj chili, olej. Wymieszaj, posyp koperkiem.

Koktajl bananowy z mlekiem

Składniki:

średni banan,

1/4 świeżego ananasa (może być 5 plastrów ananasa z puszki),

szklanka chudego mleka,

kilka listków świeżej melisy.

Sposób przygotowania:

Owoce obierz i pokrój w kostkę. Zmiksuj z mlekiem. Wstaw do lodówki na 10 minut. Dodaj kilka listków melisy.

Koktajl marchewkowy

Składniki:

3 duże marchewki,

pomarańcza,

pół szklanki mrożonych malin lub truskawek,

łyżka miodu,

2 łyżki zmielonego siemienia lnianego.

Sposób przygotowania:

Marchewkę obierz i zetrzyj na tarce. Pomarańczę obierz ze skórki. Zmiksuj z malinami i marchewką. Dodaj siemię i miód.

fot. Koktajl marchewkowy/ Adobe Stock, nblxer

Koktajl ziołowy

Składniki:

szklanka maślanki,

2 łyżki posiekanego koperku,

2 łyżki posiekanej natki,

pół zielonego ogórka,

garść kiełków rzodkiewki.

Sposób przygotowania:

Ogórek obierz i zetrzyj na tarce. Zmiksuj z maślanką. Dodaj natkę, koperek i kiełki. Wymieszaj.

Przykładowe dzienne menu na diecie koktajlowej.

Śniadanie : szklanka koktajlu bananowego + 2 cienkie kromki chleba razowego.

Drugie śniadanie: szklanka koktajlu cytrusowego + 2 cienkie kromki chleba razowego.

Obiad: talerz zupy jarzynowej (z marchewki, kapusty, selera, brokułów, kalafiora, kapusty z pomidorami ze szczyptą chili, posypany natką) + szklanka koktajlu z buraka ćwikłowego.

Podwieczorek: szklanka koktajlu marchewkowego + 2 cienkie kromki chleba razowego lub pełnoziarnistego z soją.

Kolacja: szklanka koktajlu ziołowego + 2 kromki chleba pełnoziarnistego z siemieniem i słonecznikiem.

Choć picie koktajli zamiast posiłków może wydawać się dobrym pomysłem na odchudzanie, niekoniecznie tak jest. Wyłączne picie koktajli nie uczy budowania zdrowych nawyków żywieniowych. Jeśli masz ochotę przejść na dietę koktajlową, koniecznie opracuj strategię włączania zdrowych nawyków żywieniowych po powrocie do tradycyjnego odżywiania. Jeśli tego nie zrobisz, szybko przybierzesz utracone kilogramy.

Najzdrowszym i najbardziej polecanym przez dietetyków sposobem stosowania diety koktajlowej, jest zamienienie jednego wybranego posiłku dziennie zdrowym, niskokalorycznym koktajlem. Dietę koktajlową w tej wersji można stosować długotrwale i nie odbije się ona negatywnie na zdrowiu.

Dietę koktajlową należy potraktować jako dietę oczyszczającą. Na pewno ułatwia ona trawienie i dostarcza pożytecznych bakterii kwasu mlekowego z jogurtów oraz fermentowanych produktów mlecznych. Może jednak powodować efekt jo-jo. Zalecana jest tylko dla zdrowych osób, ponieważ picie wyłącznie koktajli może osłabić organizm - Sylwia Leszczyńska, dietetyk z Instytutu Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej Sanvita.

Spodziewane efekty na diecie koktajlowej to przede wszystkim:

utrata masy ciała;

uczucie lekkości;

pozbycie się problemów jelitowych i zaparć;

wyraźnie bardziej płaski brzuch;

poprawiony wygląd cery dzięki dobremu nawadnianiu.

Efekt odchudzający diety koktajlowej zależy od twojego zapotrzebowania kalorycznego i kaloryczności przygotowanych koktajli. Na diecie koktajlowej można zrzucić nawet ok. 2 kg w tydzień.

Pamiętaj, że dieta koktajlowa nie może zastąpić zdrowego odżywiania. Jeśli zdecydujesz się na zastosowanie diety koktajlowej, koniecznie zapoznaj się też z zasadami zdrowego żywienia, by po powrocie do tradycyjnych posiłków, nie wrócić do poprzedniego stanu.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 19.12.2008 przez Agatę Bernaciak.

