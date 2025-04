Zasady diety Atkinsa

Podstawową zasadą diety Atkinsa znanej już od lat 90-tych jest ograniczenie pokarmów będących źródłem węglowodanów, na rzecz żywności wysokotłuszczowej i wysokobiałkowej, bez potrzeby ograniczenia kaloryczności. Ten sposób żywienia zapewnił Kim Kardashian spektakularny spadek masy ciała.

Dużo i tłusto

Dania zalecane w tej diecie odchudzającej można spożywać w dowolnych ilościach, aż do osiągnięcia sytości. Dieta Atkinsa wciąż ma wielu zwolenników, co związane jest z przyzwoleniem na bezkarne spożycie tłustych mięs, wszelkiego rodzaju wędlin, boczku, czy śmietany połączone z obietnicą spadku masy ciała. Jednocześnie całkowitemu wykluczeniu podlegają wszelkiego rodzaju produkty zbożowe: pieczywo, kasze, ryż, makarony, warzywa skrobiowe (ziemniaki, kukurydza, groszek) i owoce. Znaczne ograniczenia narzucone zostały przez autora diety także na pozostałe warzywa. Skutkuje to wystąpieniem niedoborów pokarmowych ze względu na niewielkie urozmaicenie jadłospisów. W diecie brakuje między innymi błonnika pokarmowego, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (tzw. NNKT), wapnia, kwasu foliowego, witaminy B2 oraz C.

Efekty diety Kim Kardashian

Jak to możliwe, że spożywając kaloryczne i bardzo tłuste produkty można schudnąć? Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze wysokotłuszczowa i wysokobiałkowa dieta prowadzi do wystąpienia tzw. kwasicy ketonowej. Jest to stan fizjologiczny, który powstaje w wyniku niepełnego spalania kwasów tłuszczowych w odpowiedzi na brak źródła energii, jakim dla organizmu, w normalnej sytuacji, są węglowodany. Nasze ciało szuka alternatywnego „zasilania” i sięga do zasobów tkanki tłuszczowej, której intensywny rozpad doprowadza do zwiększenia stężenia ciał ketonowych we krwi. Stan taki prowadzi do znacznego osłabienia, spadku kondycji, a w skrajnych sytuacjach nawet do zaburzeń rytmu serca, ale także zmniejsza apetyt. W konsekwencji ograniczamy ilość spożywanego pokarmu, co ostatecznie czyni dietę Atkinsa niskokaloryczną, tłuszcz w połączeniu z białkiem to bardzo sycący zestaw. Ten sposób żywienia prowadzi także do zmniejszenia masy ciała poprzez odwodnienie, co wynika z obniżenia zawartości glikogenu (złożony węglowodan zapasowy), który gromadzony jest w mięśniach.

Atkins kontra normy żywienia

Dieta Atkinsa „przewraca” normy żywieniowe do góry nogami. Tłuszcze dostarczają w niej około 70% energii, podczas, gdy normy polskie przyjmują za górną granicę do 35% energii (20-35%). Zaburzeniu ulegają w związku tym także proporcje pozostałych składników pokarmowych białek i węglowodanów, ze znacznym ograniczeniem tych ostatnich.

Autor diety Robert Atkins (nieżyjący już) daje sobie sprawę z „niedoskonałości” swojej diety, bowiem w swojej książce obowiązkowo zaleca stosowanie suplementacji.

To jedna gorszych metod obniżenia wagi, niosąca ze sobą konsekwencje zdrowotne, a także czasowe pogorszenie samopoczucia. Szczególnie mocno odradzamy ją w czasie powrotu do formy sprzed ciąży, gdy potrzebujesz siły, by wstawać w nocy, opiekować się dzieckiem. Jest to także zbyt ciężkostrawna dieta, by stosować są w trakcie karmienia piersią. Nie idź w ślady Kim Kardiashian, nawet, jeśli lubisz mięso!

