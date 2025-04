Dieta ketogeniczna nie wyklucza alkoholu. Ona wyklucza nadmiar węglowodanów. Tak się składa, że są alkohole, które ich nie zawierają i takie, które wypite w większej niż niewielka ilości zaprzepaszczą dietę ketogeniczną. Podpowiadamy, których napojów wyskokowych unikać na diecie keto, a które z nią nie kolidują... choć wypijane w nadmiarze z pewnością szkodzą zdrowiu.

Dieta ketogeniczna wymaga starannego planowania posiłków, tak aby w ciągu dnia nie przekroczyć ilości 50 g węglowodanów. Sięgając po alkohole zawierające węglowodany trzeba uwzględnić zawartą w nich ilość cukru i wliczyć do dziennego bilansu „węgli”. Może to wiązać się z koniecznością zmniejszenia zawartości węglowodanów w posiłkach na dany dzień. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wypadnięcia ze stanu ketozy. Zatem na pytanie: czy na keto można pić alkohol, odpowiedź brzmi: tak, ale są napoje alkoholowe, których lepiej unikać i takie, które nie zwiększą ilości węglowodanów w diecie.

Przejdźmy więc do konkretów i przekonajmy się, jaki alkohol na keto można pić ograniczając się tylko zdrowym rozsądkiem, a który trzeba sobie limitować ze względu na zawartość węglowodanów.

Uwaga! Warto wiedzieć, że organizm potrafi sięgać po alkohol jako źródło energii zamiast po ciała ketonowe. Zatem sięganie po alkohol może zmniejszyć skuteczność diety ketogenicznej. Osoby, które stosują dietę ketogeniczną ze względów medycznych (padaczka, cukrzyca), nie powinny pić alkoholu.

Zacznijmy od napojów wyskokowych, które są dla diety keto (choć niekoniecznie dla pijącego) najbezpieczniejsze, czyli od alkoholi bez węglowodanów:

wódka,

whisky,

brandy,

gin,

burbon,

rum,

tequila,

koniak.

Wódka na ketozie? Whisky na keto? Tak, można je pić w postaci czystej, z wodą, lodem, a nawet z niewielkim dodatkiem smakowym, o ile będzie to niskowęglowodanowy dodatek, np. odrobina soku z cytryny, limonki, grapefruita czy sok pomidorowy, które zawierają 4,5-9 g węglowodanów w 100 g soku.

fot. Alkohol na keto/ Adobe Stock, Nicolas Micolani

Piwo na keto diecie jest dozwolone, choć są lepsze i gorsze piwa, czyli takie o mniejszej i większej zawartości węglowodanów. W 0,5 l popularnego piwa może być od 6,5 do 30 g węglowodanów.

Relatywnie niewiele cukrów zawiera piwo bezalkoholowe, bo ok. 10 g w 0,5 litra napoju. W miarę bezpieczne są też piwa jasne, w których jest od 6 do 17 g węglowodanów w 0,5 l.

Najgorszym wyborem na diecie ketogenicznej są piwa ciemne, słodowe, mocne i smakowe, które dostarczają od 18 do nawet 30-40 g węglowodanów w butelce 0,5 l.

Większość win jest dozwolona na diecie keto, gdyż nie zawierają wiele węglowodanów:

wino białe – średnio 3,9 g węglowodanów w 150 ml,

– średnio 3,9 g węglowodanów w 150 ml, wino czerwone – średnio 3,2 g węglowodanów w 150 ml.

Zatem kieliszek czy dwa białego lub czerwonego wina diety ketogenicznej nie zrujnuje.

Odmianą wina, które zawiera więcej węglowodanów jest szampan. Np. półsłodka wersja takiego napoju może zawierać 7 g węglowodanów w 100 g napoju. Nie jest to zawrotna ilość, więc w Sylwestra czy z okazji innego święta śmiało można pozwolić sobie na „kieliszek z bąbelkami”.

Z kolei inny napój gazowany z alkoholem – chodzi o prosecco – zawiera 2 g węglowodanów w kieliszku o pojemności 100 ml. Typowy kieliszek do tego napoju napełnia się do ok. 150 ml, co oznacza, że w takiej porcji prosecco są 3 g węglowodanów.

Alkohol na keto: podsumowanie

Jak widzisz, alkohol na diecie ketogenicznej nie jest zakazany. Można natomiast dokonywać lepszych i gorszych wyborów. Najłatwiej jest przekroczyć dzienny limit węglowodanów, sięgając po niektóre piwa, pijąc ten napój w zbyt dużej ilości lub sięgając po kolorowe, słodkie drinki. Mniej ryzykowne pod tym względem jest wino, o ile pije się je w umiarze. Z kolei mocne alkohole nie wyrzucą ze stanu ketozy, choć mogą zakłócić wykorzystywanie ketonów jako źródło energii organizmu.

