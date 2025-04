Dieta kefirowa nie tylko odchudza, ale także oczyszcza organizm. W dodatku kefir dostarcza organizmowi mnóstwo cennych składników, a przy tym jest smaczny i orzeźwiający. Kefir na odchudzanie jest jednym ze sposobów, który warto wypróbować, ale w krótkim czasie. Sprawdź, dlaczego warto zastosować tę dietę i schudnąć w szybkim tempie.

W diecie kefirowej podstawą jest oczywiście kefir. Najlepszy podczas tej kuracji będzie kefir odtłuszczony, o zawartości do ok. 40 kcal/100 g i 4 g białka/100 g. Czy kefir jest zdrowy? Właściwości zdrowotne kefiru są bardzo liczne i niezwykle cenne – głównie ze względu na zawartość probiotyków, a także szeregu witamin (z grupy B, K i D) oraz kwasu foliowego, fosforu i wapnia.

Dieta kefirowa może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to stopniowe zastępowanie posiłków kefirami: pierwszego dnia należy jeść wyłącznie chude sery twarogowe, kolejne dwa dni to spożywanie wyłącznie kefirów, czwarty dzień to stopniowe włączanie innych produktów (najlepiej warzyw – gotowanych i surowych), piąty dzień to zastąpienie kefiru wodą mineralną. Można zjeść kawałek gotowanego mięsa.

Drugi sposób to włączenie do jadłospisu potraw na bazie kefiru – przez 5 dni należy jeść wyłącznie lekkostrawne posiłki stworzone na kefirze, lub podawać do nich kefir.

Ten rodzaj diety, zwłaszcza w wersji pierwszej, może być stosowany maksymalnie 5 dni, w odstępach 2-3 miesięcy. Dieta kefirowa jest dietą monoskładnikową, dlatego nie może być stosowana dłużej, ze względu na ryzyko doprowadzenia do niedoborów.

Przeciwwskazania do diety kefirowej

Diety kefirowej nie powinny stosować osoby mające problem z układem moczowym – w ich przypadku duża ilość białka może negatywnie wpłynąć na nerki. Powrót do starych, złych nawyków żywieniowych po zakończeniu diety, może spowodować pojawienie się efektu jo-jo. Dlatego kefir warto włączyć do swojej codziennej diety na stałe, a także unikać niezdrowego, wysokokalorycznego odżywiania się.

Dieta kefirowa Tombaka

Michał Tombak to Rosjanin, autor trzydniowej diety oczyszczającej, w której pierwszy dzień można nazwać dietą kefirową Tombaka – polega na piciu wyłącznie kefiru i jedzeniu razowych sucharków.

Drugiego dnia tej diety pije się wyłącznie 2 litry soku z jabłek i je razowe suchary, a dzień trzeci polega na jedzeniu sałatek z gotowanych warzyw i kiszonek z olejem. Sucharki razowe też są tego dnia dozwolone.

Poniżej przykładowy jadłospis diety kefirowej w wersji drugiej, czyli mniej restrykcyjnej. Jego zaletą jest to, że dostarcza więcej ważnych składników odżywczych niż dieta kefirowa w wersji pierwszej.

Śniadanie: Kefir z niewielkim dodatkiem płatków owsianych i owoców jagodowych.

Kefir z niewielkim dodatkiem płatków owsianych i owoców jagodowych. Drugie śniadanie: Sałatka z warzyw (np. pomidorów, ogórków, papryki, rzodkiewek) z dodatkiem kefiru.

Sałatka z warzyw (np. pomidorów, ogórków, papryki, rzodkiewek) z dodatkiem kefiru. Obiad: Zupa krem z dyni z kefirem.

Zupa krem z dyni z kefirem. Przekąska: Kefir z dodatkiem mięty i miodu.

Kefir z dodatkiem mięty i miodu. Kolacja : Gotowane ziemniaki z kefirem.

: Gotowane ziemniaki z kefirem. Przed snem: Szklanka kefiru z łyżeczką miodu.

Dieta kefirowa pomoże zrzucić kilka zbędnych kilogramów, ale nie jest to sposób odpowiedni do redukcji większej masy ciała. Dzięki stosowaniu tej kuracji, można pozbyć się nawet 3 kilogramów w ciągu 5 dni jej trwania. Z pewnością zmniejszy się też obwód talii. Jednak będzie to spadek masy ciała wynikający ze zmniejszenia ilości treści jelitowej i zmniejszenia zawartości wody w organizmie, a w bardzo niewielkim stopniu z redukcji tkanki tłuszczowej.

Kefir stymuluje metabolizm, wspomaga perystaltykę jelit, a także pomaga je oczyszczać. Poprawia regularność wypróżnień, a także pomaga hamować rozwój niepożądanej flory bakteryjnej. Pobudza organizm do wydzielania żółci i soków trawiennych, co w efekcie usprawnia trawienie.

Zaletą diety kefirowej jest fakt, że kefir to bogate źródło probiotyków, które korzystnie wpływają na mikroflorę jelitową. Ponadto dieta ta jest stosunkowo prosta w realizacji i przede wszystkim tania.

Jednakże dieta kefirowa może prowadzić do niedoborów niektórych składników odżywczych, takich jak błonnik, witaminy i minerały. Dlatego można ją zastosować, ale lepiej nie wydłużać czasu jej trwania, aby nie narazić się na konsekwencje zdrowotne niedoborów i efekt jo-jo.

Niektóre osoby mogą źle reagować na restrykcyjną dietę kefirową, zwłaszcza jeśli będzie się ona wydłużać. Istnieje wtedy ryzyko pojawienia się osłabienia, bólów głowy, braku energii, kłopotów ze snem, skurczów mięśni.

