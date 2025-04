Opinia dietetyka: dieta kapuściana

Dieta kapuściana - podstawowe zasady i efekty

Dieta kapuściana pozwala schudnąć naprawdę szybko. Jej podstawą jest, jak nazwa wskazuje, zupa z kapusty, ugotowana na wodzie. Możemy jeść ją do woli. Jeśli nie chcesz popaść w monotonię już drugiego dnia warto zacząć doprawiać zupę na różne sposoby, stosując swoje ulubione zioła. Dla urozmaicenia można jeść ją raz w formie kremu, a raz jako lekki bigos.

Przestrzegając zaleceń żywieniowych można w ciągu tygodnia stracić nawet do 7 kg, a przeciętnie od 4 do 5 kg.

Dieta kapuściana jest przeznaczona dla osób zdrowych, z niewielką nadwagą. Osoby otyłe nie powinny stosować tej metody bez wcześniejszego skonsultowania z lekarzem.

Fakty i mity o diecie kapuścianej

Mit: Dieta kapuściana pozwala szybko zrzucić nawet do 8 kg tłuszczu

Po zastosowaniu tej diety tracisz kilka kilo, jednak ma to związek z wydaleniem nadmiaru wody z organizmu. Tkanka tłuszczowa pozostaje nadal na swoim miejscu. Dieta kapuściana może być wstępem do innej diety, ustalonej przez doświadczonego dietetyka. Kuracji kapuścianej nie można stosować dłużej niż tydzień.

Mit: Po diecie kapuścianej efekt utrzymuje się długo

Efekt zmniejszenia masy ciała nie utrzyma się długo, gdy wrócisz do swojego normalnego modelu żywienia. Zatem to, co zgubisz podczas tygodnia wyrzeczeń, zazwyczaj szybko powraca, często z nadmiarem. Oprócz tego, podczas tej diety nie zaleca się forsownych prac i aktywności fizycznej z uwagi na niską kaloryczność diety. W czasie diety kapuścianej zwiększa się ryzyko omdleń. i

Mit: Dieta kapuściana jest dla wszystkich

Nie jest to dieta prawidłowo zbilansowana, a więc nie dla wszystkich. Zresztą nie ma diety uniwersalnej, która stałaby się panaceum na nadwagę i otyłość. Każda dieta to sprawa indywidualna. Gdy chcesz się zdrowo i stopniowo odchudzić, nie stroń od porad dietetyka/lekarza specjalizującego się w terapii nadwagi i otyłości.

Prawda: Po diecie kapuścianej występuje efekt jo-jo

Dieta kapuściana to bodziec do zmiany. Przeprogramowanie na inny rodzaj odżywiania. Bodziec trwa krótko, dlatego też organizm zaczyna w inny sposób traktować dostarczany pokarm. Po diecie kapuścianej nie powinnaś się od razu powracać do normalnego żywienia. Najpierw zastosuj dietę lekkostrawną, połączoną z aktywnością fizyczną. Stopniowo wracaj do normalnych, prawidłowych nawyków żywieniowych.

Prawda: Podczas diety kapuścianej może dojść do niedoborów

Dieta kapuściana jest niedoborowa i monotonna. Dla normalnego funkcjonowania potrzebujesz wszystkich składników w odpowiednich ilościach. Przejściowo może dojść do krótkotrwałej anemii, co ujawnia się w osłabieniu, senności, zaburzeniach pracy serca. Często podczas diety kapuścianej dochodzi do wahań poziomu glukozy we krwi, co istotnie odbija się na twoim samopoczuciu.

Prawda: Kapusta to bogactwo witamin i innych cennych składników pokarmowych

Kapusta jest warzywem o działaniu przeciwnowotworowym. To także bardzo dobre źródło witamin z grupy B, C i beta-karotenu, a także błonnika pokarmowego.

Zanim przejdziesz na jakąkolwiek dietę, dowiedź się o niej jak najwięcej. Prześledź wady i zalety jej stosowania. Polegaj na opiniach doświadczonych dietetyków. To, że dieta pomogła twojej koleżance, nie oznacza, że pomoże tobie.

