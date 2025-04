Zupa z kapusty jest podstawą popularnej diety kapuścianej, ale to niejedyny powód, by stosować zupę z kapusty na odchudzanie. Łatwo ją przygotować, zupa jest bardzo sycąca ze względu na wysoką zawartość błonnika pokarmowego. Nie musisz liczyć kalorii, zupę kapuścianą jesz do odczucia sytości, w ilości, jaka jest ci w danym momencie potrzebna.

Reklama

Składniki na zupę z kapusty na odchudzanie są tanie i dostępne cały rok. Przepis na zupę kapuścianą jest bardzo prosty, a efekty diety kapuścianej imponujące.

Spis treści:

Przepis na zupę z kapusty na odchudzanie możesz dostosować do swoich upodobań. W podstawowym przepisie główne składniki to oprócz świeżej kapusty: cebula, seler naciowy, pomidory. Możesz dodać do zupy z kapusty na odchudzanie też pietruszkę, marchewkę, seler korzeniowy. Smak zupy kapuścianej podkręci sok z kapusty kiszonej i sama kiszona kapusta.

Składniki:

spora główka kapusty (włoska, biała lub pekińska),

6 średnich cebul ze szczypiorem,

4 łodygi selera naciowego,

2 papryki,

6-10 świeżych pomidorów (w sezonie) lub 2 puszki pomidorów całych,

dowolne zioła (nie dodawaj soli).

Sposób przygotowania:

Umyte warzywa pokrój w kostkę, kapustę poszatkuj. Pomidory sparz uprzednio wrzątkiem, aby pozbyć się skórki. Wszystkie warzywa zalej w garnku około 3 litrami wody i zagotuj. Gotuj na wolnym ogniu przez około 30 minut, od czasu do czasu mieszając. Dopraw ulubionymi ziołami, np. zielem angielskim, pieprzem, curry, papryką – tak, jak lubisz! Zupę możesz jeść na ciepło, można ją zmiksować albo zjeść jako chłodnik.

Choć w przepisie na odchudzającą zupę z kapusty z diety kapuścianej nie ma żadnych innych dodatków, my polecamy, byś dodała do niej soczewicę, groch, lub fasolę dla wzbogacenia posiłku w cenne przy odchudzaniu białko. Dodadzą też one trochę kalorii, ale nie przejmuj się tym - są bardzo zdrowe.

Kaloryczność podstawowego przepisu na zupę z kapusty na odchudzanie jest niewielka. Cały garnek zupy przygotowanej z powyższego przepisu to:

Energia: 1029 kcal

1029 kcal Białko: 50,4 g

50,4 g Tłuszcz: 7 g

7 g Węglowodany : 228 g

: 228 g Błonnik: 98,3 g

Jeśli założymy, że z tej dużej porcji zupy kapuścianej na odchudzanie powstaje 10 pojedynczych porcji, jeden talerz kapuścianki odchudzającej dostarcza:

Energia: 103 kcal

103 kcal Białko: 5 g

5 g Tłuszcz : 0,7 g

: 0,7 g Węglowodany : 22,8 g

: 22,8 g Błonnik: 9,8 g

Chcesz zrobić z tej zupy pełnowartościowy posiłek? Dodaj do gotowej zupy łyżeczkę zdrowego oleju, np. oliwy z oliwek, a także 2 łyżki ugotowanych strączków. Po dodaniu do porcji zupy łyżeczki oliwy z oliwek i 2 łyżek gotowanej soczewicy posiłek przekształca makroskładniki następująco:

Energia : 188 kcal

: 188 kcal Białko : 10 g

: 10 g Tłuszcz : 6 g

: 6 g Węglowodany : 30 g

: 30 g Błonnik: 11,2 g

Podstawą zupy kapuścianej jest kapusta włoska, ale możesz używać także kapusty białej. Danie modyfikuj, dodając i zmieniając ulubione przyprawy. Dzięki temu przepis nie znudzi ci się zbyt szybko.

Stawiaj na przyprawy, które podkręcają metabolizm:

pieprz czarny,

pieprz cayenne,

papryczka chili,

kminek,

kolendra,

natka pietruszki,

majeranek,

ziele angielskie.

Dla urozmaicenia, do dietetycznej zupy z kapusty możesz też dodać:

zioła prowansalskie,

czosnek,

bulwę kopru włoskiego,

kiszone ogórki,

kiszoną kapustę,

kimchi.

Dieta kapuściana oparta o zupę kapuścianą, pozwala schudnąć kilka kilogramów w tydzień. Dzieje się tak dzięki wprowadzeniu do jadłospisu dużych ilości warzyw, zwłaszcza kapusty, o właściwościach antynowotworowych, przeciwzapalnych, wzmacniających.

Polecamy jedzenie zupy z kapusty na odchudzanie, ale dieta kapuściana oparta tylko na tym składniku jest zbyt ekstremalna, by była zdrowa. Najlepiej stosuj zupę kapuścianą jako zdrowy posiłek w urozmaiconej diecie. Jedz ją często, ale nie uznawaj zupy z kapusty jako jedynego dozwolonego produktu na diecie odchudzającej.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.08.2017

Reklama

Czytaj także:

Dieta Ewy Chodakowskiej: zasady, darmowy jadłospis i przepisy na 7 dni

Dieta jabłkowa: zasady, jadłospis, efekty, opinie

Dieta OXY - fazy, przeciwwskazania, efekty, opinie