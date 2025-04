Dieta japońska

Japończycy to nacja, która nie ma problemu z otyłością – szczupłe kobiety Kraju Kwitnącej Wiśni nie znają nawet pojęcia cellulitu!

Największy sekret wiotkości Japończyków to oczywiście ich dieta – szacuje się, że wyspiarze spożywają ok. 25% kalorii mniej niż społeczeństwa Zachodu. Ale to nie wszystko – system małych porcji oraz obfitość warzyw, ryb i ryżu wydają się kluczami nie tylko do szczupłej sylwetki ale także zdrowia i równowagi hormonalnej, odpowiedzialnej m.in. gładką skórę i piękne włosy.

Jedząc lekko jak Japończycy możemy czuć się lżej, zdrowiej i bardziej optymistycznie!

Nie tylko sushi

Aby jeść jak Japończycy i korzystać z dobrodziejstw ich diety, nie trzeba wydawać fortuny na sushi i egzotyczne restauracje. Podstawy japońskiego odżywiania można łatwo wdrożyć samemu w domu, bez większych nakładów finansowych.

Zaczynamy od eliminacji tego wszystkiego czego we wschodniej diecie nie ma, a co najbardziej zaciążą na naszej wadze – fast-food, batoniki, chipsy, krakersy, biały chleb…

Kuchnię wyposażamy natomiast w następujące składniki:

Ryż – jest praktycznie podstawą japońskiej diety – jedzony codziennie, nawet kilka razy dziennie, daje energię i uczucie nasycenia bez zapychania naszego organizmu kaloriami. Ryże jemy na sypko, bez sosów i masła, a najlepiej białe odmiany zastąpić brązowymi.

