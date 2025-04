Dieta jajeczna to sposób odżywiania zakładający zjadanie do 6 jajek każdego dnia: na śniadanie, obiad i kolację. Metoda ta zakłada również spożywanie tylko 3 posiłków dziennie. Jest to dieta rygorystyczna, ale dająca szybkie efekty.

Jajka to jeden z najczęściej wykorzystywanych w kuchni elementów. Ze względu na dużą zawartość białka, stanowią także częsty element diety osób aktywnych fizycznie. Dużą popularnością cieszy się także dieta jajeczna. Jakie są jej zasady? Co możesz dzięki niej osiągnąć?

Zastosowanie jajek jest bardzo szerokie – mogą stanowić samodzielne danie, bądź składać się na część innych. Niektóre potrawy byłyby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do przyrządzenia bez nich. Jajka są również chętnie zajadane na śniadania i kolacje – dostarczają energii, a także sycą na długo. Są przy tym smaczne i bardzo proste do przygotowania – wystarczy gotować je przez 3-5 minut.

Jajka zawierają mnóstwo witamin: A, E, D, K, B2, B12. Są także źródłem składników mineralnych, takich jak:

magnez,

potas,

wapń,

fosfor,

żelazo.

Żółtko jajka zawiera także luteinę, która wpływa korzystnie na wzrok i chroni oczy przed promieniowaniem UV. Jajka są również niskokaloryczne: jedna sztuka zawiera ok. 75 kcal. Są one więc składnikiem wielu diet odchudzających. Jedną z nich jest dieta jajeczna.

Dieta oparta na jajkach jest dietą błyskawicznie odchudzającą. To doskonała opcja dla tych osób, które pragną szybkiej utraty wagi w stosunkowo niedługim czasie. Ten rodzaj odżywiania stosuje się przez maksymalnie dwa tygodnie (jednak dietetycy i lekarze skłaniają się ku maksymalnie 5 dniom). Jajka są niskokaloryczne, zaspokajają głód na długo i zawierają cenne witaminy oraz składniki mineralne – wydaje się więc, że jest to dieta stosunkowo bezpieczna i nie narażająca organizmu na niedobory.

Opinie o diecie jajecznej są podzielne. Niektórzy twierdzą, że to bardzo dobry sposób na odchudzanie. Dieta jest sycąca i łatwa w realizacji. Niektórzy podkreślają jednak, że przy tak dużym spożyciu jajek produkt ten już po kilku dniach nudzi się. Po pełnych 2 tygodniach diety jajecznej część nie może patrzeć na jajka!

Ten rodzaj diety zakłada spożywanie do 6 jajek ugotowanych na twardo dziennie – w rozłożeniu na trzy posiłki. Uzupełnieniem diety powinny być owoce i warzywa. Aby osiągnąć efekty (a te są imponujące – można stracić 5-10 kilogramów w ciągu 14 dni), należy ściśle przestrzegać zasad. W czasie diety trzeba pić dużo płynów (optymalnie 3 litry): przede wszystkim wody, a także herbat ziołowych.

Jajka należy spożywać w towarzystwie tłuszczów – majonezu, oliwy albo masła. Można spożywać tyko 3 posiłki dziennie. Ta dieta przynosi szybkie efekty, jednak po jej zakończeniu trzeba uważać z powrotem do złych nawyków żywieniowych, aby nie narazić się na efekt jo-jo. Każdego dnia powinien również być spożywany grejpfrut. Przy komponowaniu swoich posiłków warto zaczerpnąć inspiracje z gotowych przepisów.

Czego nie wolno spożywać w czasie diety?

W trakcie diety jajecznej bezwzględnie należy unikać spożywania owoców zawierających dużo węglowodanów, a także warzyw o dużej zawartości skrobi. Niedozwolone są także warzywa strączkowe. Ponadto unikać należy makaronów, chleba, tłuszczów nasyconych oraz ryżu, soli i cukru. Przed rozpoczęciem diety warto skonsultować się z lekarzem – pomoże on określić ewentualne przeciwwskazania do takiego sposobu odżywiania i ustali bezpieczną długość trwania diety.

