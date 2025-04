Dieta jajeczna to sposób odżywiania stosowany w celu utraty masy ciała. Efekty prawidłowo stosowanej diety jajecznej mogą być bardzo zadowalające, jeśli będziesz przestrzegać wszystkich zasad diety jajecznej. Jadłospis w diecie jajecznej zakłada codzienne jedzenie jajek w różnych postaciach. Przepisy, które można stosować na diecie jajecznej, są urozmaicone i smaczne.

Korzyści zdrowotne jajek są nieocenione. Zawierają one mnóstwo witamin: A, E, D, K, B2, B12. Są także źródłem składników mineralnych, takich jak: magnez, potas, wapń, fosfor, żelazo. Żółtko zawiera także luteinę, która wpływa korzystnie na wzrok. Jajka są również stosunkowo niskokaloryczne: jedna sztuka to ok. 75 kcal.

Dieta jajeczna zakłada zjadanie 6 jajek każdego dnia. Jest to dieta rygorystyczna, lecz w jadłospisie, oprócz jajek, powinny znaleźć się również inne produkty.

Uzupełnieniem diety muszą być owoce i warzywa. Aby osiągnąć pożądane efekty, należy ściśle przestrzegać zasad diety jajecznej:

Jedz po 2 jajka na śniadanie, obiad i kolację. Mogą być gotowane, ale jeśli masz chwilę czasu, przyrządzaj atrakcyjniejsze potrawy (np. z dodatkiem grzybów, ryby lub chudego mięsa). Staraj się nie dodawać do jajek zbędnego tłuszczu.

Jajka i potrawy z jaj uzupełniaj warzywami (bez ograniczeń), 1–2 owocami dziennie i małą ilością jogurtu, kefiru lub chudego sera.

Niewielką ilość węglowodanów: kromkę pieczywa lub łyżkę makaronu/kaszy dziennie możesz jeść dopiero od 10 dnia diety.

W czasie diety trzeba pić dużo płynów (optymalnie 3 litry): przede wszystkim wody, a także herbat ziołowych.

Każdego dnia powinien również być spożywany grejpfrut .

. Jajka nie powinny być gotowane dłużej niż 10 minut, aby nie obniżyły drastycznie swoich wartości odżywczych.

Zastosuj jadłospis w diecie jajecznej, by cieszyć się szybkimi efektami w postaci utraty masy ciała. Żeby wypróbować dietę jajeczną, możesz zrobić 3-dniową kurację.

Specjaliści nie zalecają stosowania diety jajecznej dłużej niż przez 5 dni, jednak wiele osób chwali sobie 14-dniową dietę jajeczną. To jednak maksymalna dozwolona długość stosowania diety bazującej na jajkach. Przedłużanie diety jajecznej może wyrządzić więcej szkód, niż korzyści.

Śniadanie



2 jajka ugotowane na półmiękko,

kilka rzodkiewek,

pół grejpfruta,

słaba herbata lub napar z pokrzywy.

II Śniadanie



szklanka koktajlu z chudego jogurtu zmiksowanego z kilkoma listkami mięty, kawałka selera naciowego i kawałka surowego ogórka

Obiad



2 jajka na twardo,

surówka z papryki,

kilku liści sałaty lodowej,

2–3 oliwek i połówki małej cebuli, przyprawiona bazylią i kilkoma kroplami oliwy

Zamiast jajek na twardo, możesz przygotować np. omlet, jajka faszerowane pieczarkami lub jedną z potraw, jakie proponujemy poniżej.

Kolacja



2 jaja na twardo,

połówka kalafiora,

2 łyżki zielonego groszku,

pół łyżeczki majonezu.

Jaja faszerowane tuńczykiem



Składniki:



2 jaja,

łyżka tuńczyka w sosie własnym,

pół łyżeczki koncentratu pomidorowego lub łyżeczka pikantnego keczupu,

mały pomidor,

szczypiorek,

pieprz, sól.

Sposób przygotowania:

Jaja ugotuj na twardo. Obrane przekrój wzdłuż na połowy. Wyjmij żółtka, dodaj do nich tuńczyka, koncentrat pomidorowy lub keczup, trochę szczypiorku, odrobinę soli i pieprzu. Nadzienie dokładnie wymieszaj widelcem na jednolitą masę. Napełnij połówki białek i udekoruj cząstkami pomidora.

fot. Jajka faszerowane/ Adobe Stock, czarny_bez

Sałatka z jajek i szynki



Składniki:

2 jaja,

2 plasterki chudej wędzonej szynki,

kawałek czerwonej cebuli,

kilka marynowanych grzybków,

korniszon,

kilka gałązek natki pietruszki,

kilka gałązek szczypiorku,

łyżeczka majonezu,

kilka kropli sosu tabasco.

Sposób przygotowania:

Jajka ugotuj na twardo, obierz, przekrój na połówki lub ćwiartki. Owiń w szynkę. Obok połóż marynowane grzybki, plasterki korniszona i piórka cebuli. Udekoruj sałatkę natką i szczypiorkiem, skrop tabasco.

Jaja zapiekane ze szpinakiem



Składniki:

250 g szpinaku (świeżego lub mrożonego),

2 jaja,

cebula,

ząbek czosnku,

kilka listków świeżej bazylii,

gałka muszkatołowa,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Świeży szpinak wrzuć do osolonego wrzątku na 2–3 minuty, osącz i posiekaj. Jeśli masz szpinak mrożony, podduś go, aż zmięknie. Dodaj posiekaną cebulę, zmiażdżony czosnek, gałkę, posiekaną bazylię, pieprz i sól. Krótko razem podduś. Przełóż szpinak do formy do zapiekania, zrób wgłębienie, wbij jaja. Zapiecz w piekarniku.

fot. Jajka zapiekane ze szpinakiem/ Adobe Stock, okkijan2010

Ryba zapiekana z jajami



Składniki:

2 jaja,

kawałek filetu z dorsza,

3 pieczarki,

łyżka sosu sojowego,

2 łyżki startej włoszczyzny,

kawałek drobno posiekanego pora,

łyżeczka masła,

sól.

Sposób przygotowania:

Rybę pokrój w kostkę, ugotuj w niewielkiej ilości osolonej wody (5 minut) i odcedź. Pieczarki zalej osolonym wrzątkiem, gotuj 5 minut, odcedź i pokrój w paski. Rybę wymieszaj z pieczarkami i warzywami, przełóż do natłuszczonej formy. Skrop sosem i posól. Jajka roztrzep widelcem, zalej nimi rybę i zapiekaj 10 minut w 170 st. C.

Przy komponowaniu swoich posiłków możesz zaczerpnąć inspiracje z gotowych przepisów na jajka lub zrobić któreś z fit śniadań z jajek.

W trakcie diety jajecznej bezwzględnie należy unikać spożywania owoców zawierających dużo węglowodanów, a także warzyw o dużej zawartości skrobi. Niedozwolone są także warzywa strączkowe.

Ponadto unikaj makaronów, chleba, tłuszczów nasyconych oraz ryżu, soli i cukru. W przypadku wątpliwości zdrowotnych, zawsze konsultuj się z lekarzem.

Dieta jajeczna to skuteczna metoda odchudzania, która nie będzie jednak polecana wszystkim.

Efekty diety jajecznej

Dieta oparta na jajkach jest dietą błyskawicznie odchudzającą. To dobra opcja dla tych osób, które pragną szybkiej utraty wagi w stosunkowo niedługim czasie i bardzo lubią jajka. Niektórzy dietetycy twierdzą, że na diecie jajecznej możesz schudnąć nawet 5 kg w tydzień. Zaś stosując ją 2 tygodnie, jesteś w stanie zgubić aż 10 kg.

Ten rodzaj odżywiania stosuje się przez maksymalnie 2 tygodnie (jednak dietetycy i lekarze skłaniają się ku maksymalnie 5 dniom).

Dieta jajeczna długofalowo nie jest bardziej skuteczna, niż tradycyjna dieta odchudzająca.

Przeciwwskazania do stosowania diety jajecznej

Jajka zaspokajają głód na długo i zawierają cenne witaminy oraz składniki mineralne - wydaje się więc, że jest to dieta stosunkowo bezpieczna.

Osoby cierpiące na choroby układu krążenia (np. miażdżycę) - ze względu na dużą zawartość cholesterolu w jajkach - powinny skonsultować stosowanie diety z lekarzem.

Dieta jajeczna nie będzie też polecana dla cukrzyków. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące diety jajecznej, skonsultuj swój przypadek z doświadczonym dietetykiem lub lekarzem.

