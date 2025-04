Jaka jest Pani Papryka?

Według badań naukowców z North Carolina University, aż 46% kobiet ma kształt sylwetki typu papryka.

Sylwetka typu papryka charakteryzuje się:

szerokimi ramionami,

mało widoczną talią,

rozbudowanym dołem ciała.

Tkanka tłuszczowa w tego typu sylwetce odkłada się na ramionach, brzuchu, biodrach i udach.

Ćwiczenia dla sylwetki typu papryka

Kluczem do stworzenia „idealnego” kształtu jest zadbanie o to, by, zapobiec tyciu w górnej i dolnej części ciała, a nawet nieznacznie ją zmniejszyć i ujędrnić.

Jeśli masz sylwetkę typu papryka, to powinnaś skupić się na ćwiczeniach kardio oraz oporowych. Kardio pomogą w utrzymaniu masy w ryzach, a ćwiczenia oporowe przyczynią się do utrzymania równowagi między górną i dolną ciała.

Praca nad mięśniami brzucha pomoże go spłaszczyć i wzmocnić, tak byś mogła w pełni cieszyć się zgrabną sylwetką. Nadmiar tkanki tłuszczowej pomogą zrzucić ćwiczenia takie jak aerobik i jazda na rowerze.

Oto kilka ćwiczeń, które możesz spróbować: marszobieg, rowerek stacjonarny, pływanie, skakanka hula-hop, ćwiczenia budujące mięśnie ramion i pleców np. pompki.

Dieta

Pani papryka powinna zdecydowanie unikach posiłków typu fast-food, które najlepiej zastąpić lekkostrawnymi daniami, bogatymi w chude mięso, warzywa i błonnik.

Należy wystrzegać się tłuszczów zwierzęcych i smażonych potraw. Najlepsza dieta dla papryki to dieta niskotłuszczowa.

Dobrze aby jadła dużo ryb, drobiu, nabiału, warzyw i owoców bogatych w błonnik (jeżyn, porzeczek, moreli i fig).

Jak ognia musi unikać łączenia tłuszczu i cukru, np. w ciastkach.

Do picia najlepsza będzie niegazowana woda mineralna.

