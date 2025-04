Przedstawiamy dietę Fultona, która popularnością zaczyna przebijać dietę Dukana. Jej autorem jest Venice A. Fulton - znany trener osobisty. Według niego trzymanie się tych zasad pozwoli ci pozbyć się niechcianych kilogramów w naprawdę ekspresowym tempie.

Dieta OMG (Fultona) - w tym szaleństwie jest metoda

W pierwszej chwili dieta Fultona wydaje się absurdalna i bardzo niezdrowa, ale po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że ma sporo sensu. Dr Carel le Roux z Imperial College w Londynie, który specjalizuje się w leczeniu otyłości, przyznaje, że omijanie śniadań może pomóc w utracie wagi.

Poza tym nie wszyscy rano są głodni. A jeśli nie czujesz potrzeby jedzenia, nie ma sensu się do tego zmuszać. Najlepiej, żeby każdy znalazł dietę, która najlepiej pasuje do jego trybu życia i potrzeb organizmu. Kolejnym przykazaniem, z którym rozprawia się Fulton, jest konieczność jedzenia pięciu małych posiłków dziennie.

Według niego lepiej jest ograniczyć się do trzech, ale za to pełnowartościowych i bogatych w białko, które dają uczucie sytości na dłużej. Jeśli więc pominiemy zimne kąpiele, to okaże się, że większość zasad diety Fultona – zwiększ spożycie białka, ogranicz cukier i węglowodany – jest zgodna z nowoczesną wiedzą na temat skutecznego odchudzania. Poza tym Fulton nie zachęca do stosowanie tego typu diety przez całe życie, tylko przez 6 tygodni.

Zasady diety Fultona

1. Nie jedz śniadania To chyba największa rewolucja, bo wszyscy dietetycy zgodnie twierdzą, że jest to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak autor uważa, że bez śniadania będziesz szybciej spalała tłuszcz. „Po obudzeniu twój organizm prawie nie ma paliwa. Dlatego jest zmuszony do podjęcia radykalnych działań. Żeby mieć energię do działania, musi zacząć pobierać ją z tkanki tłuszczowej”.

2. Pij czarną kawę Jest bogata w antyoksydanty, ma zero kalorii i przyspiesza metabolizm. Poza tym zmniejsza uczucie głodu. Najlepiej pij ją na pusty żołądek. Uwaga! Chodzi o czarną kawę, bez dodatku mleka, cukru lub słodzika. Nie należy też pić jej więcej niż 2 filiżanki dziennie.

3. Trzymaj się z daleka od owoców Może i są bogate w witaminy, ale też zawierają fruktozę, która podobnie jak inne rodzaje węglowodanów prostych jest odkładana w postaci tłuszczu.

4. Bierz zimne kąpiele Według Fultona zimna woda przyspiesza metabolizm i pomaga spalić zbędne kalorie. Nie musisz jednak od razu zapisywać się do klubu morsów. Wystarczy, że twoja kąpiel będzie miała temperaturę 15 stopni Celsjusza i będzie trwała 15 minut.

5. Nie podjadaj Zapomnij o przekąskach i jedzeniu pięć razy dziennie. Wystarczą ci trzy porządne posiłki. Dłuższe przerwy między nimi pozwolą organizmowi spalać tłuszcz, kiedy będzie odczuwał niedobór energii.

6. Jedz więcej protein Ogranicz za to ilość węglowodanów. Dzięki temu twoja waga zacznie szybko spadać. Uwaga! Węglowodany to nie tylko pieczywo i kluski, ale także warzywa.

7. Unikaj cukru W każdej postaci. Zawierają go ciastka, drożdżówki, batony, owoce, soki owocowe. Wszystkie te produkty powodują tycie i odkładanie się tłuszczu.

8. Wysypiaj się Brak snu spowalnia metabolizm i sprawia, że ciągle jesteś głodna. Poza tym to właśnie w nocy regeneruje się skóra, włosy i paznokcie. Chcesz pięknie wyglądać? Zacznij wcześniej chodzić spać.

A gdy masz ochotę na coś słodkiego...

1. Zjedz trochę owoców Zaspokoisz głód, a ochota na słodycze minie. Co prawda owoce również zawierają cukier i są kaloryczne, są jednak o wiele zdrowsze niż batoniki.

2. Weź głęboki oddech Znajdź spokojne miejsce, usiądź wygodnie i przez kilka minut skup się na swoim oddechu. Po kilku minutach pragnienie słodyczy powinno ustąpić.

3. Odwróć swoją uwagę Wybierz się na krótki spacer, najlepiej po parku. Omijaj okolice, w których możesz natknąć się na cukiernię.

4. Pij dużo wody Osoby, które piją za mało wody, często mylą pragnienie z głodem.

5. Zacznij zażywać L-Glutaminę Jest to suplement, który zmniejsza łaknienie na słodycze, a także inne substancje uzależniające. Badania przeprowadzone na osobach uzależnionych od alkoholu dowiodły, że 2-3 gramy l-glutaminy, podawane 3 razy dziennie, zmniejszyły chęć picia, uczucie niepokoju i poprawiły jakość snu.

Plan dnia przy diecie OMG

1. Od razu po przebudzeniu weź zimną kąpiel Po kąpieli, czas na czarną kawę.

2. Zacznij się ruszać Trening o umiarkowanej intensywności powinien trwać około 30 minut. Szybki spacer między 8 a 9 rano pobudzi produkcję witaminy D oraz dzięki endorfinom poprawi ci humor.

3. Pora lunchu to najlepsza pora na pierwszy posiłek Czas następnych dwóch zależy od ciebie. Może to być np. godzina 4 i 8 po południu. Najlepiej, żeby twój ostatni posiłek miał miejsce nie później niż dwie godziny przed snem.

Zalecane produkty przy diecie Fultona

kawa

zielone, liściaste warzywa

drób

odżywki białkowe

orzechy

chuda wołowina

ryby

soczewica

brązowy ryż

świeże warzywa

Proponowany jadłospis

Każdy posiłek w połowie powinien składać się z protein, czyli drobiu, wołowiny, ryb, jajek, pełnotłustego jogurtu, orzechów, nasion, soczewicy. Jeśli chcesz schudnąć, musisz bardzo starannie kontrolować ilość zjadanych węglowodanów. Dzienna porcja nie powinna przekraczać 120 gramów. Najlepiej wybierać węglowodany złożone, które na dłużej dają uczucie sytości. Możesz jeść dowolną ilość warzyw, ale unikaj buraków, marchwi, ziemniaków, kukurydzy i fasoli, które zawierają dużo węglowodanów.

Dwa razy w tygodniu zjedz tłustą rybę taką jak łosoś, makrela czy sardynki. Zawarte w nich nienasycone kwasy tłuszczowe ułatwiają zapanowanie nad apetytem na węglowodany. Do picia zalecana jest woda i zielona herbata. Należy unikać napojów zawierających kofeinę (oczywiście, poza dwoma filiżankami czarnej kawy), cukier i alkohol.

artykuł napisany na podstawie artykułu w magazynie Uroda