Spis treści:

Reklama

Dzień 1.

Śniadanie: Owsianka z bananem i suszoną żurawiną

Składniki:

250 ml mleka 1,5%,

2 łyżki płatków owsianych,

2 łyżki płatków żytnich,

pół średniego banana,

łyżka suszonej żurawiny

Do picia: 3/4 szklanki świeżo wyciskanego soku owocowo-warzywnego

Sposób przygotowania: Zagotuj mleko z płatkami. Do gotowej owsianki wrzuć pokrojonego w plastry banana i żurawinę.

II śniadanie: Twarożek z ogórkiem i koperkiem

Składniki:

150 g twarożku,

1/3 zielonego ogórka,

łyżka posiekanego koperku,

łyżeczka pestek słonecznika,

sól i pieprz,

kromka chleba graham

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Twarożek wymieszaj z posiekanymi ogórkiem i koperkiem, pestkami słonecznika. Dopraw solą i pieprzem. Podawaj z chlebem graham.

Obiad: Ratatouille

Składniki:

pół średniego bakłażana,

pół średniej cukinii,

średnia papryka czerwona,

pół średniej cebuli,

ząbek czosnku,

łyżka oliwy z oliwek,

2 małe pomidory,

liść laurowy,

szczypta suszonego tymianku,

sól i pieprz,

grzanka z chleba pełnoziarnistego

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Bakłażana pokrój w grube plastry, oprósz solą, pozostaw na 30 min. Plastry opłucz, osusz i pokrój w kostkę. Cukinię i paprykę pokrój w kostkę, cebulę i czosnek posiekaj. Na oliwie z oliwek podsmaż cukinię, paprykę i bakłażana. Pomidory sparz, obierz i posiekaj. W rondlu rozgrzej łyżkę oliwy, zeszklij na niej cebulę. Dodaj czosnek, liść laurowy, tymianek i pomidory. Duś chwilę, dopraw solą i pieprzem. Dodaj warzywa, duś 10 min. Podawaj z grzanką z chleba pełnoziarnistego.

fot. Adobe Stock

Podwieczorek: Deser jogurtowo-jabłkowy

Składniki:

5 łyżek gęstego jogurtu naturalnego,

pół łyżeczki miodu,

szczypta cynamonu,

średniej wielkości jabłko,

2 orzechy włoskie

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Jogurt zmiksuj z miodem i cynamonem, schłódź. Jabłko umyj, obierz i pokrój w kostkę. Orzechy włoskie posiekaj. W wysokiej szklance ułóż na przemian jogurt i owoce z orzechami.

Kolacja: Sałatka warzywna z grillowanym łososiem

Składniki:

100 g surowego łososia,

pół paczki mieszanki sałat,

2 średnie pomidory,

pół średniej pokrojonej drobno cebuli,

2 łyżki oliwy z oliwek,

pół wyciśniętego ząbka czosnku,

szczypta soli morskiej,

pieprz ziołowy i zioła prowansalskie do smaku

Do picia: szklanka zielonej herbaty

Sposób przygotowania: Łososia smaż na patelni grillowej 15 min. Warzywa pokrój, dopraw i skrop oliwą z oliwek.

Dzień 2.

Śniadanie: Omlet z owocami

Składniki:

białka z 3 jajek,

żółtka z 2 jajek,

łyżeczka pełnoziarnistej mąki pszennej,

łyżeczka cukru pudru,

łyżeczka oliwy z oliwek,

średnie kiwi,

1,5 średniej mandarynki

Do picia: 3/4 szklanki świeżo wyciskanego soku owocowo-warzywnego

Sposób przygotowania: Ubij białka na sztywno. Żółtka utrzyj z mąką i cukrem pudrem. Na oliwie z oliwek usmaż omlet. Podawaj z pokrojonymi w plastry kiwi i mandarynką.

II śniadanie: Kanapka z pastą z ciecierzycy

Składniki:

40 g ciecierzycy,

ząbek czosnku,

1/4 pęczka kolendry,

łyżka oliwy z oliwek,

łyżeczka soku z cytryny,

łyżeczka ostrej papryki,

sól, pieprz,

kumin do smaku,

kromka pieczywa pełnoziarnistego

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Ugotuj ciecierzycę. Wszystkie składniki pasty z przyprawami zmiksuj w blenderze. Podawaj z pieczywem pełnoziarnistym.

Obiad: Pierś z indyka na sałatce ze szpinaku

Składniki:

filet z piersi indyka,

ząbek czosnku,

łyżeczka oliwy z oliwek,

100 g świeżego szpinaku,

3 pomidorki koktajlowe,

1/3 średniej czerwonej cebuli,

1/4 pęczka koperku,

pół łyżeczki soku z cytryny,

1/4 łyżeczki musztardy,

łyżeczka pestek słonecznika,

2 łyżki kaszy kuskus

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Indyka natrzyj czosnkiem i oliwą, usmaż z dwóch stron. Na umytym szpinaku ułóż indyka, pomidorki i pokrojoną w piórka cebulę, polej sosem powstałym ze zmiksowania koperku, soku z cytryny i musztardy, posyp pestkami i podawaj z kaszą.

Podwieczorek: Koktajl malinowy z otrębami

Składniki:

3/4 szklanki jogurtu naturalnego,

3/4 szklanki malin (mogą być mrożone),

2 łyżki otrąb pszennych

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Jogurt, maliny i otręby zmiksuj na gęsty koktajl. Jeśli owoce będą mrożone, miksuj 2 min. dłużej.

fot. Adobe Stock

Kolacja: Curry warzywne

Składniki:

200 g kalafiora,

średnia marchewka,

80 g fasolki szparagowej,

1/3 średniej cebuli,

ząbek czosnku,

1/3 szklanki bulionu warzywnego,

1/3 szklanki gęstego jogurtu naturalnego,

łyżka oliwy z oliwek,

łyżeczka curry,

szczypta imbiru,

łyżeczka posiekanej natki pietruszki,

3 łyżki ryżu brązowego

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Kalafiora umyj, podziel na różyczki, gotuj ok. 5 min. w lekko osolonej wodzie razem z pokrojoną w plasterki marchewką i fasolką szparagową. Na rozgrzanej oliwie zeszklij posiekaną cebulkę, czosnek, dodaj warzywa, curry, imbir, sól i pieprz. Wlej bulion warzywny i duś kilka minut. Całość wymieszaj z jogurtem naturalnym i posyp natką pietruszki. Podawaj z ugotowanym ryżem.

Dzień 3.

Śniadanie: Kanapki z pastą rybno-twarogową

Składniki:

70 g wędzonego dorsza,

plaster chudego sera twarogowego,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżka szczypiorku,

łyżeczka natki pietruszki,

pół łyżeczki soku z cytryny,

3 rzodkiewki,

10 plasterków zielonego ogórka,

łyżka kiełków słonecznika,

2 kromki chleba graham

Do picia: 3/4 szklanki świeżo wyciskanego soku owocowo-warzywnego

Sposób przygotowania: Wszystkie składniki pasty zmiksuj w blenderze. Podawaj na chlebie graham. Kanapkę udekoruj kiełkami słonecznika.

II śniadanie: Jogurt naturalny z owocami świeżymi i suszonymi

Składniki:

100 g jogurtu naturalnego,

ćwiartka średniego jabłka,

2 śliwki,

2 suszone morele

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Jogurt wymieszaj z drobno pokrojonymi owocami.

Obiad: Zapiekanka z kaszy gryczanej i warzyw

Składniki:

150 g kaszy gryczanej,

80 g brokułów,

pół średniej papryki czerwonej,

średnia marchewka,

pół średniej cebuli,

łyżeczka oliwy z oliwek,

łyżka jogurtu naturalnego,

sól, pieprz,

tymianek,

plaster sera żółtego,

łyżeczka posiekanej natki pietruszki

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Kaszę ugotuj w lekko osolonej wodzie i odcedź. Brokuły umyj, podziel na różyczki i blanszuj przez ok. 3 min. we wrzątku. Umytą paprykę pokrój w paski, umytą i obraną marchewkę w słupki. Cebulę obierz i pokrój w krążki. Na oliwie smaż przez ok. 5 min. paprykę, cebulę i marchewkę. W naczyniu żaroodpornym ułóż kaszę i warzywa, całość polej jogurtem naturalnym, dopraw solą, pieprzem i tymiankiem. Na wierzchu ułóż plaster sera żółtego. Zapiekaj przez ok. 15 min. w piekarniku nagrzanym do temp. 180 stopni C. Zapiekankę podawaj posypaną natką pietruszki.

Podwieczorek: Sałatka owocowa z granatem i miodem

Składniki:

1/3 granatu,

kilka winogron,

mandarynka,

pół średniego jabłka,

średnie kiwi,

pół łyżeczki miodu

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Owoce umyj, pokrój, wymieszaj w miseczce i polej miodem.

Kolacja: Sałatka z pieczonym kurczakiem

Składniki:

80 g filetu z piersi kurczaka,

pół ząbka czosnku,

sól, pieprz biały,

rozmaryn do smaku,

70 g sałat: lodowej, strzępiastej, rukoli, radicchio,

1 średniego ogórka zielonego,

3 pomidorki koktajlowe,

4 zielone oliwki bez pestek,

łyżeczka pestek słonecznika,

łyżka oliwy z oliwek,

łyżeczka soku z cytryny,

1/4 łyżeczki musztardy

Do picia: szklanka zielonej herbaty

Sposób przygotowania: Filet natrzyj czosnkiem, oprósz solą, pieprzem i rozmarynem. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. ok. 20 min. Sałaty umyj i osusz, dodaj pokrojonego ogórka, pomidorki, oliwki, posyp słonecznikiem. Na sałatach ułóż kurczaka, całość polej oliwą wymieszaną z cytryną i musztardą.

Dzień 4.

Śniadanie: Owsianka z otrębami pszennymi i musem truskawkowym

Składniki:

3 łyżki płatków owsianych,

łyżka otrębów pszennych,

szklanka mleka 1,5%,

garść truskawek

Do picia: 3/4 szklanki świeżo wyciskanego soku owocowo-warzywnego

Sposób przygotowania: Zagotuj mleko z płatkami i otrębami. Truskawki rozgnieć i podgrzej z łyżeczką miodu, aż będą miękkie. Owsiankę podawaj z ciepłym musem.

II śniadanie: Twarożek z suszonymi pomidorami, rukolą i sezamem

Składniki:

150 g twarożku,

garść rukoli,

2 plastry suszonych pomidorów,

1/3 ząbka czosnku,

łyżeczka sezamu,

sól, pieprz,

kromka chleba pełnoziarnistego

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Twarożek wymieszaj z rukolą, posiekanymi pomidorami, czosnkiem i sezamem. Dopraw solą i pieprzem i podawaj z pieczywem.

Obiad: Morszczuk zapiekany z selerem naciowym i koperkiem

Składniki:

łyżeczka oliwy z oliwek,

1/4 średniej cebuli,

pół średniej marchewki,

liść laurowy,

sól i pieprz cytrynowy,

100 g fileta z morszczuka,

pół łodygi selera naciowego,

1/4 średniego pora,

1/4 szklanki jogurtu naturalnego,

łyżka koperku,

3 łyżki kaszy jęczmiennej perłowej,

5-6 liści zielonej sałaty z łyżeczką oliwy z oliwek

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Posiekaną cebulę i część pokrojonej w kostkę marchewki podsmaż na oliwie. Dopraw liściem laurowym, solą i pieprzem. Rybę umyj i włóż na 10 min. do gorącej marynaty. Odsącz i przełóż do naczynia żaroodpornego posmarowanego oliwą. Seler, por i pozostałą marchewkę pokrój w plastry. Gotuj 3-4 min. Warzywa ułóż na filetach. Jogurt wymieszaj z posiekanym koperkiem, solą i pieprzem. Rybę z warzywami polej przygotowanym sosem . Zapiekaj przez 10-15 min. w piekarniku nagrzanym do temp. 200 st. C. Podawaj z ugotowaną kaszą jęczmienną i zieloną sałatą polaną oliwą.

Podwieczorek: Sałatka owocowo-warzywna

Składniki:

tarte jabłko,

średnia tarta marchewka,

mandarynka,

3-4 łyżki jogurtu naturalnego

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Owoce i warzywa wymieszaj w miseczce z jogurtem naturalnym

Kolacja: Faszerowana cukinia

Składniki:

cukinia,

30 g piersi z kurczaka,

łyżeczka kaparów,

pół średniej cebuli,

sól, pieprz,

oregano,

białko z połowy jajka,

1/4 szklanki bulionu warzywnego,

łyżka jogurtu naturalnego,

łyżeczka posiekanego koperku

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Cukinię przekrój wzdłuż na pół i wydrąż połowę miąższu. Mięso zmiel i wymieszaj z posiekanym miąższem cukinii, kaparami i cebulą. Dopraw solą, pieprzem i oregano. Masę połącz z ubitym białkiem jajka. Połówki cukinii napełnij nadzieniem i ułóż w naczyniu żaroodpornym, wlej bulion warzywny. Piecz ok. 35 min. w temp. 180 st. C. Sos powstały podczas pieczenia połącz z jogurtem naturalnym i koperkiem, wymieszaj, dopraw solą i pieprzem. Upieczoną cukinię polej sosem.

Dzień 5.

Śniadanie: Kanapki z pikantną pastą z fasoli

Składniki:

3 łyżki białej fasoli,

1/4 małej papryczki chilli,

1/4 średniej papryki,

pół ząbka czosnku,

łyżeczka oliwy z oliwek,

pół łyżeczki soku z cytryny,

szczypta cząbru,

pieprz czarny,

chilli do smaku,

2 kromki żytniego chleba razowego

Do picia: 3/4 szklanki świeżo wyciskanego soku owocowo-warzywnego

Sposób przygotowania: Ugotuj fasolę, a następnie rozgnieć ją widelcem. Wymieszaj z posiekaną papryczką chilli, papryką, czosnkiem, oliwą i sokiem z cytryny. Dopraw cząbrem, pieprzem i chilli. Podawaj z pieczywem

II śniadanie: Jogurt z muesli i owocami

Składniki:

150 g jogurtu naturalnego,

łyżka muesli z płatków owsianych i żytnich,

3 suszone śliwki

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Jogurt wymieszaj w muesli i pokrojonymi suszonymi śliwkami.

Obiad: Duszona wołowina z pieczarkami

Składniki:

150 g chudej wołowiny,

łyżeczka oliwy z oliwek,

pół ząbka czosnku,

60 g pieczarek,

sól, pieprz,

oregano,

pół łyżki koncentratu pomidorowego,

szczypta oregano,

3 łyżki kaszy jęczmiennej pęczak,

surówka z czerwonej kapusty: 40 g kapusty, jabłko, cebula, łyżeczka oliwy z oliwek

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Wołowinę umyj i pokrój w kostkę. Smaż na oliwie z posiekanym czosnkiem przez 2-3 min. Podlej niewielką ilością wody i duś pod przykryciem aż mięso będzie miękkie. Dodaj umyte pieczarki, dopraw solą, pieprzem i oregano. Duś przez 5 min. Mięso połącz z koncentratem pomidorowym, zagotuj i zestaw z ognia. Podawaj z ugotowanym pęczakiem i surówką z czerwonej kapusty.

fot. Adobe Stock

Podwieczorek: Sałatka owocowa z orzechami włoskimi i jogurtem naturalnym

Składniki:

średnia brzoskwinia,

mandarynka,

pół średniego kiwi,

1/3 średniego banana,

łyżka siekanych orzechów włoskich,

łyżka jogurtu naturalnego

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Pokrój owoce i orzechy. Wymieszaj z jogurtem.

Kolacja: Sałatka z jajek, brokułów i kukurydzy

Składniki:

100 g brokułów,

2 łyżki kukurydzy,

jajko ugotowane na twardo,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżka pestek dyni,

sól, pieprz

Do picia: szklanka zielonej herbaty

Sposób przygotowania: Ugotowane i podzielone na różyczki brokuły wymieszaj z kukurydzą i pokrojonym jajkiem. Dodaj jogurt i pestki dyni. Dopraw solą i pieprzem.

fot. Adobe Stock

Dzień 6.

Śniadanie: Pudding z kaszy jaglanej z owocami

Składniki:

pół szklanki kaszy jaglanej,

300-350 ml mleka 1,5%,

szczypta cynamonu,

pół średniego banana,

2-3 daktyle bez pestek,

pół szklanki borówek amerykańskich lub jagód

Do picia: 3/4 szklanki świeżo wyciskanego soku owocowo-warzywnego

Sposób przygotowania: Kaszę ugotuj w proporcji wody 2:1 z mlekiem. Dodaj cynamon, banana i daktyle. Całość zmiksuj i odstaw na noc do lodówki. Podawaj z borówkami lub jagodami.

II śniadanie: Pumpernikiel z awokado

Składniki:

pół średniego awokado,

łyżeczka soku z cytryny,

łyżeczka serka naturalnego,

pół kromki pumpernikla

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Miąższ z awokado skrop sokiem z cytryny i wymieszaj z serkiem. Pastę wyłóż na pumpernikiel.

Obiad: Papryka faszerowana mięsem z indyka i kaszą gryczaną

Składniki:

2 średnie czerwone papryki,

pół szklanki kaszy gryczanej,

1,5 łyżeczki oliwy z oliwek,

120 g mielonej piersi indyka,

3 pieczarki,

plaster żółtego sera,

pół cebuli,

ząbek czosnku,

pół jajka,

1/3 szklanki bulionu warzywnego,

pół łyżeczki sosu sojowego,

sól, pieprz,

oregano,

łyżeczka siekanej natki pietruszki

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Paprykom odetnij czapeczki z szypułką i wyjmij gniazda nasienne. Ugotuj kaszę gryczaną. Na oliwie podsmaż indyka. Pieczarki, ser, cebulę i czosnek posiekaj i wymieszaj z jajkiem, bulionem warzywnym i mięsem. Dopraw sosem sojowym, solą, pieprzem i oregano. Paprykę wypełnij nadzieniem i piecz w naczyniu żaroodpornym ok. 40 min. w temp. 180 st. C. Gotowe danie udekoruj natką.

Podwieczorek: Surówka selerowo-jabłkowa

Składniki:

1/3 selera,

pół średniej marchwi,

średnie twarde jabłko,

3-4 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżeczka soku z cytryny,

sól, pieprz biały

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Warzywa i jabłko utrzyj na grubej tarce, wymieszaj z jogurtem i sokiem z cytryny. Dopraw solą i pieprzem.

Kolacja: Potrawka z czerwoną fasolą i pomidorami

Składniki:

łyżeczka oliwy z oliwek,

pół cebuli,

pół ząbka czosnku,

1/3 średniej marchewki,

1/3 średniej cukinii,

1/3 puszki pomidorów bez skórki,

150 g czerwonej fasoli,

sól, pieprz,

tymianek,

cząber,

łyżeczka posiekanej natki pietruszki,

kromka chleba graham

Do picia: szklanka zielonej herbaty

Sposób przygotowania: Na oliwie zeszklij posiekaną cebulę i czosnek, dodaj startą marchewkę, pokrojoną cukinię i pomidory. Wlej 1/4 szklanki wody, dodaj fasolę i przypraw. Duś przez 15 min. Gotowe danie posyp natką pietruszki i podawaj z pieczywem graham.

Dzień 7.

Śniadanie: Pieczywo z jajkami na twardo z farszem wiosennym

Składniki:

2 jajka,

8 rzodkiewek,

pół zielonego ogórka,

łyżka serka homogenizowanego,

sól, pieprz,

łyżka posiekanego szczypiorku,

3 liście sałaty,

łyżka kiełków lucerny,

liść sałaty,

2 kromki pieczywa pełnoziarnistego

Do picia: 3/4 szklanki świeżo wyciskanego soku owocowo-warzywnego

Sposób przygotowania: Jajka ugotuj na twardo. Przekrój wzdłuż na połowę i wyjmij żółtka. Posiekaj rzodkiewki i ogórka. Serek utrzyj z żółtkami, solą i pieprzem. Dodaj rozdrobnione rzodkiewki, ogórka i szczypiorek, wymieszaj. Białka wypełnij przygotowanym nadzieniem, udekoruj kiełkami lucerny. Jajka podawaj na sałacie z pieczywem pełnoziarnistym.

II śniadanie: Kanapka z twarożkiem z suszonymi pomidorami, rukolą i sezamem

Składniki:

150 g twarożku,

garść rukoli,

2 plastry suszonych pomidorów,

1/3 ząbka czosnku,

łyżeczka sezamu,

sól, pieprz,

kromka pieczywa pełnoziarnistego

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Twarożek wymieszaj z siekaną rukolą, pomidorami i czosnkiem. Posyp sezamem, przypraw solą i pieprzem. Podawaj z pieczywem pełnoziarnistym.

Obiad: Pieczony łosoś cytrusowy

Składniki:

1/4 średniej pomarańczy,

1/3 cytryny,

150 g filetu z łososia,

łyżeczka octu balsamicznego,

łyżeczka oliwy z oliwek,

sól, biały pieprz,

100 g gotowanych na parze brokułów posypanych sezamem,

3 łyżki dzikiego ryżu

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Pokrój pomarańczę i cytrynę. Łososia umyj i ponacinaj z jednej strony. Skrop octem balsamicznym i oliwą, przypraw solą i pieprzem. Ułóż nacięciami do góry na wysmarowanej folii aluminiowej. W nacięciach umieść cząstki owoców, folię zawiń. Piecz przez ok. 45 min. w 180 st. C. Podawaj z gotowanymi na parze brokułami i gotowanym dzikim ryżem.

Podwieczorek: Koktajl egzotyczny z migdałami

Składniki:

pół średniego banana,

średnie kiwi,

3/4 szklanki kefiru,

5 migdałów

Do picia: szklanka wody mineralnej

Sposób przygotowania: Banana, kiwi i kefir zmiksuj, posyp posiekanymi migdałami.

fot. Adobe Stock

Kolacja: Szaszłyki warzywne

Składniki:

pół średniej cebuli,

pół średniej cukinii,

pół średniej czerwonej papryki,

pół średniego bakłażana,

6-8 pieczarek,

łyżka oliwy z oliwek,

ząbek czosnku,

sól, pieprz

Do picia: szklanka zielonej herbaty

Sposób przygotowania: Cebulę i cukinię pokrój w plastry, paprykę i bakłażana w grubą kostkę. Na patyczki nadziej warzywa i pieczarki. Szaszłyki polej oliwą z oliwek z rozgniecionym czosnkiem, dopraw solą i pieprzem. Piecz aż będą rumiane w temp. 180 st. C.

Najważniejsze założenia diety proponowanej przez Ewę Chodakowską to:

Jedz w sposób urozmaicony . Nie musisz eliminować żadnej dużej grupy.

. Nie musisz eliminować żadnej dużej grupy. W ciągu dnia zjedz 5 posiłków (3 główne i 2 przekąski).

(3 główne i 2 przekąski). Stawiaj na sezonowe warzywa i owoce .

. Jedz warzywa we wszystkich kolorach tęczy. Naturalne barwniki warzyw to silne antyoksydanty .

. Pamiętaj o prawidłowym nawodnieniu.

Planuj posiłki z tygodniowym wyprzedzeniem.

z tygodniowym wyprzedzeniem. Na zakupy chodź z listą potrzebnych składników.

potrzebnych składników. Nie dopuszczaj, by przerwy między posiłkami były dłuższe niż 4 h .

. Dietę uzupełnij regularnym treningiem.

Tekst został napisany na podstawie artykułu zamieszczonego w magazynie Flesz.Treść artykułu pierwotnie opublikowana 14.03.2014.

Dowiedz się więcej o odchudzaniu z Ewą Chodakowską:

Jak schudnąć? Oto 10 rad Ewy Chodakowskiej

Reklama

Hit! Jeden dzień z książki Ewy Chodakowskiej