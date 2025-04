Jest drobna i ma godną pozazdroszczenia figurę: szczupłą talię, płaski brzuch i krągłą pupę. Jej sylwetka nie jest tylko zasługą dobrych genów. Eva zawsze podkreślała, że dieta jest ważna w jej życiu. Specjalnie skomponowane menu opracował dla niej trener osobisty, z którym aktorka ćwiczy 4 razy w tygodniu. Posiłki bazują tylko na zdrowych produktach, a motto Evy brzmi: „żadnego oszukiwania”. Aktorka nie pozwala sobie na żadne odstępstwa, nawet podczas imprez.

Trenerzy gwiazd ostrzegają: tego nie jedz na diecie!

Produkty wskazane: brązowy ryż, jogurt naturalny, rośliny strączkowe (fasola, ciecierzyca, soczewica), surowe warzywa, awokado, orzechy, migdały, oliwa, pełnoziarnisty chleb i makaron, ryby, mięso kurczaka lub indyka, woda mineralna.

Produkty zakazane: Sery żółte i pleśniowe, produkty z białej mąki, słodycze, kawa, herbata, ziemniaki, wędliny, masło, soki owocowe, biały ryż, gotowe dania, słodzone napoje, sól.