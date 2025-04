Dieta Dukana to jeden z najpopularniejszych sposobów na odchudzanie. Przestrzeganie jej reguł pozwoli schudnąć nawet 10 kg w ciągu miesiąca. Żeby wytrwać na diecie, musisz poznać przepisy na posiłki dozwolone w diecie Dukana. Pozwolą ci one komponować smaczne potrawy nawet w najbardziej restrykcyjnej, 1. fazie diety Dukana.

Produkty dozwolone i przeciwwskazane na diecie Dukana zmieniają się w zależności od fazy diety. W 1. fazie diety Dukana można opierać się praktycznie wyłącznie na mięsie, nabiale i rybach, do których można dodawać niektóre przyprawy i dodatki.

W 2. fazie diety Dukana lista dozwolonych produktów jest rozszerzana o niektóre warzywa, a w 3. fazie diety Dukana w jadłospisie pojawiają się owoce (z niektórymi wyjątkami).

Najwięcej problemów sprawia zazwyczaj komponowanie posiłków w pierwszej, uderzeniowej fazie diety. Dieta białkowa, jak sama nazwa wskazuje, bazuje na posiłkach bogatych w białko. Choć pierwszy rzut oka na listę zakazanych produktów w diecie Dukana, powoduje często pytanie: "Co można jeść, skoro wszystko jest zakazane?", okazuje się, że na diecie Dukana można komponować bardzo smaczne posiłki.

Skorzystaj z inspiracji na wysokobiałkowe posiłki dozwolone w diecie Dukana. Niektóre z nich można jeść już w I fazie diety Dukana, a niektóre możesz wprowadzić dopiero w II lub III fazie diety.

Białkowe pulpeciki z cukinii

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:

2 cukinie,

1 jajko,

4 łyżki stołowe maizeny (skrobi kukurydzianej),

sól, pieprz,

odrobina oleju.

Sposób przygotowania:

Cukinię umyj i obierz (nie usuwaj ziarenek ze środka). Mocz 1 godzinę w soli (1 łyżka stołowa soli na 2 szklanki wody). Odsącz i drobno posiekaj. Do cukinii dodaj jajko i skrobię, dopraw solą oraz pieprzem i mieszaj składniki do uzyskania gęstej masy. Na patelni rozgrzej odrobinę oleju i ułóż na niej pulpeciki. Piecz na średnim ogniu, aż przyrumienią się ze wszystkich stron.

Chrupiące skrzydełka kurczaka

Czas przygotowania: 10 minut

Porcja dla 2 osób

Składniki:

6 skrzydełek kurczaka,

1 szklanka sosu sojowego,

1 rozgnieciony ząbek czosnku,

1 łyżka stołowa płynnego słodziku Hermesetas (lub innego słodziku niskokalorycznego),

4 łyżeczki mieszanki pięciu przypraw (anyżu, goździków, pieprzu, cynamonu, kopru włoskiego),

1 łyżeczka posiekanego świeżego imbiru.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki włóż do salaterki i wymieszaj. Pozostaw w lodówce na 24 godziny, od czasu do czasu mieszając. Wstaw do piekarnika w naczyniu żaroodpornym i piecz na grillu. Kiedy skrzydełka zaczną skwierczeć (po mniej więcej 5–10 minutach), odwróć je i piecz kolejne 5–10 minut.

Wołowina z warzywami

Czas przygotowania: 20 minut

Porcja dla 1 osoby

Składniki:

70 g marchewek,

1 biała część pora,

70 g selera naciowego,

250 g wołowiny bez kości (najlepiej polędwicy wołowej),

1 bouquet garni,

pół cebuli,

1 goździk,

sól, pieprz,

1 l wody.

Sposób przygotowania:

Marchewki, por i seler obierz i umyj. Pokrój warzywa na duże kawałki. Do rondla wlej 1 l wody. Wrzuć do niej bouquet garni, cebulę, goździk i warzywa. Dopraw solą oraz pieprzem i doprowadź do wrzenia. Do wrzącego bulionu włóż mięso i gotuj je pod przykryciem na średnim ogniu około 30 minut. Gdy będzie miękkie, wyjmij je, pokrój na kawałki i ułóż na talerzu. Przybierz gotowanymi warzywami.

Łosoś w porach

Czas przygotowania: 15 minut

Czas smażenia: 30 minut

Porcja dla 2 osób

Składniki:

0,5 kg pora (białe części),

4 łyżki stołowe posiekanych szalotek,

4 filety z łososia,

1 łyżka stołowa posiekanego koperku,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Pory umyj i pokrój w krążki. Szalotki i pory podsmaż na patelni na bardzo małym ogniu (około 20 minut). Jeśli potrzeba, podlej odrobiną wody. Dopraw solą oraz pieprzem i odstaw. Łososia doprawionego solą i pieprzem ułóż na patelni z powłoką zapobiegającą przywieraniu (stroną ze skórą do dna patelni) i smaż 10 minut na średnim ogniu. Podawaj łososia ułożonego na porach, posypanego koperkiem.

Bakłażany w pomidorach

Czas przygotowania: 20 minut

Czas gotowania: 60 minut

Porcja dla 4 osób

Składniki:

600 g bakłażana,

2 cebule,

1 kg pomidorów,

2 ząbki czosnku,

sól, pieprz,

odrobina oliwy.

Sposób przygotowania:

Bakłażany umyj, obierz i pokrój wzdłuż na plastry grubości 1 cm. Na lekko naoliwionej patelni podsmaż na średnim ogniu posiekaną cebulę. Pomidory sparz, obierz, pokrój na kawałki i dodaj do cebuli razem z obranymi i przeciśniętymi przez praskę ząbkami czosnku. Dopraw solą i pieprzem. Duś 30 minut pod przykryciem na średnim ogniu, następnie zmiksuj na puree i znowu przełóż na patelnię. Włóż plastry bakłażana do puree z pomidorów. Duś pod przykryciem na bardzo małym ogniu 30 minut. Dopraw do smaku.

Dukanowska zupa cebulowa

Składniki:

500 ml wody,

1 duża cebula,

1/3 kostki rosołowej,

1 jajko,

2 łyżki sosu sojowego,

szczypiorek.

Sposób przygotowania:

Wodę gotuj z kostką rosołową. Cebulę pokrój na talarki. Do miski wbij jajko i roztrzep. Gdy woda zacznie się gotować, wrzuć cebulę i gotuj pół godziny. Po tym czasie odstaw garnek z ognia i wlej okrężnym ruchem powoli jajko. Odczekaj ok. 5-10 sekund i energicznie mieszaj. Przelej do miseczki i udekoruj szczypiorkiem.

Kotlety mielone według Dukana

Składniki:

300 g drobiowego mięsa mielonego,

cebula,

ząbek czosnku,

jajko,

2 łyżki mąki kukurydzianej,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Cebulę drobno posiekaj, czosnek przeciśnij przez praskę, połącz z mięsem, jajkiem, szczyptą soli i pieprzu oraz mąką. Formuj kotleciki i smaż na patelni teflonowej na rumiano.

Warzywny krem

Składniki:

pierś z kurczaka,

kostka rosołowa,

przyprawy do smaku,

brokuły,

por,

marchewka,

pietruszka.

Sposób przygotowania:

Mięso gotuj z przyprawami. W osobnym naczyniu duś posiekaną cebulę w odrobinie wody i z dodatkiem kostki rosołowej, następnie włóż różyczki brokuła, por, marchewkę, dolej wody, dopraw do smaku, duś. Gdy wszystkie składniki będą miękkie, wyłącz. Mięso pokrój w większą kostkę, zalej kremem i udekoruj łyżką serka homogenizowanego.

Omlet dukanowski



Składniki:

2-3 jajka,

2-3 łyżki mleka (po łyżce na każde jajko),

chudy serek naturalny homogenizowany,

szczypiorek,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej patelnię teflonową. Jajka roztrzep widelcem, dodaj mleko, sól, pieprz i drobno posiekany szczypiorek. Całość wlej na patelnię i smaż na średnim ogniu. Gdy omlet będzie już lekko ścięty, ale jego wierzch wciąż będzie pływający, delikatnie odwróć omlet na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę. Na usmażony omlet nałóż łyżkę twarożku i odrobinę szczypiorku.

Kluski leniwe



Składniki:

kostka chudego sera białego,

1 jajko,

2-3 łyżki skrobi kukurydzianej.

Sposób przygotowania:

Ciasto ugnieć, podziel na porcje i wrzucaj na osolony wrzątek.

Ryba po grecku wg Dukana



Składniki:

trzy filety mrożonej ryby,

3 marchewki,

pietruszka,

1/2 małego selera,

mała cebula,

puszka pomidorów w kawałkach,

1/2 kostki rosołowej,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Rozmrożoną rybę ułóż w naczyniu żaroodpornym, posyp solą i pieprzem. Marchew, pietruszkę i seler zetrzyj na tarce a grubych oczkach. Cebulę pokrój w drobną kosteczkę i podduś na patelni z odrobiną wody. Warzywa z cebulą i pomidorami w puszce razem wymieszaj, wyłóż na rybę i piecz w piekarniku przez około 30 minut w 180 stopniach.

fot. Ryba po grecku wg Dukana

Ryba w warzywach (przepis na 2. fazę diety Dukana)



Składniki:

filet z dorsza,

1 marchewka,

por,

1/2 papryki czerwonej,

1/2 papryki żółtej,

1/2 papryki zielonej,

sos sojowy,

przyprawa do ryb.

Sposób przygotowania:

Marchewkę zetrzyj na grubych oczkach, pora przetnij wzdłuż i posiekaj na półtalarki, paprykę potnij w słupki. Rozmrożoną rybę oprósz przyprawą do ryb. Warzywa obgotowuj do miękkości na odrobinie wody. Gdy warzywa ostygną, zalej je sosem sojowym. Przypraw ewentualnie solą i pieprzem. Na folię aluminiową wyłóż warzywa, następnie filet rybny i na niego resztę warzyw. Szczelnie zawiń folię i piecz w piekarniku w 200 stopniach przez około 30 minut.

Sos winegret



Składniki:

3 łyżki oleju parafinowego,

3 łyżki wody gazowanej,

3 płaskie łyżki musztardy,

3 łyżki octu jabłkowego.

Sposób przygotowania:

Składniki dokładnie wymieszaj.

Do oleju parafinowego warto dodawać odrobinę wody mineralnej – olej osiągnie konsystencję emulsji i zmniejszy swoje właściwości przeczyszczające. Nie należy go jednak gotować. Stosuj go w małych ilościach (jak i inne oleje i oliwę z oliwek), ponieważ są to czyste tłuszcze, a więc nie powinny występować w diecie proteinowej.

Placuszki z kalafiora



Składniki:

kalafior,

5 jajek ugotowanych na twardo,

1 surowe jajko,

pietruszka zielona lub szczypiorek,

kilka łyżek otrąb,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Kalafiora ugotuj i dobrze odsącz, zmiksuj w blenderze. Dodaj pokrojone, ugotowane jajka oraz surowe jajko. Wszystko razem zmiksuj. Posiekaj zieleninę i dodaj do reszty składników. Dodaj otręby i przypraw. Uformuj placuszki i smaż na patelni teflonowej.

Kotlety rybne po prowansalsku



Składniki:

2 filety rybne,

zioła prowansalskie,

sól i pieprz,

natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Natkę pietruszki posiekaj. Do naczynia włożyć rybę, pietruszkę, przyprawy, zioła i wszystko razem zblenduj na jednolitą masę. Smaż kotleciki na patelni teflonowej z obu stron na rumiano.

fot. Kotlety rybne

Gulasz z kabaczka (w 2. fazie diety Dukana)



Składniki:

kabaczek,

papryka,

cebula,

pomidory,

przecier pomidorowy.

Sposób przygotowania:

Warzywa pokrój w większą kostkę. Włóż do garnka i duś razem z odrobiną wody. Pod koniec dodaj koncentrat i przyprawy.

Klopsiki w sosie pomidorowym



Składniki:

250 g mięsa drobiowego mielonego,

bulion warzywny,

jajko,

koncentrat pomidorowy,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Mięso mielone wymieszaj z jajkiem i przyprawami. Formuj pulpeciki i wrzuć do gotującego się bulionu. Gotuj przez 30 minut, po tym czasie dodaj koncentrat pomidorowy.

Racuchy proteinowe



Składniki:

2-3 jajka,

6 łyżek niskotłuszczowego sereka homogenizowanego,

3 łyżki mąki kukurydzianej,

słodzik do smaku,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Jajka zmiksuj z mąką kukurydzianą, serkiem homogenizowanym, szczyptą soli i słodzikiem. Ciasto powinno być dość gęste. Rozgrzej patelnię teflonową i smaż z obu stron bez tłuszczu na złoty kolor.

Leczo z cukinii

Składniki:

3 różnokolorowe papryki,

2 cebule,

3 pomidory,

oliwa z oliwek,

sól, pieprz, papryka ostra w proszku,

koncentrat pomidorowy.

Sposób przygotowania:

Cebulę drobno posiekaj i podsmaż na oliwie z oliwek. Dodaj pokrojoną w kostkę cukinię, pomidory (wcześniej obrane ze skóry), papryki oraz przyprawy. Podduś. Możesz podlać wodą, jeśli wyparowała, a warzywa są jeszcze twarde. Na koniec dodaj łyżkę koncentratu pomidorowego.

fot. Leczo

Omlet z tuńczykiem

Składniki:

puszka tuńczyka w sosie własnym,

pół średniej cebuli,

2 jajka,

ulubione przyprawy,

sól i pieprz,

szczypiorek.

Sposób przygotowania:

Pokrój warzywa w drobną kostkę, tuńczyka odsącz z zalewy i rozdrobnij delikatnie widelcem. Do miski wbij jajka i roztrzep. Dodaj cebulę, tuńczyka i przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj i obustronnie usmaż na patelni teflonowej posmarowanej lekko tłuszczem. Na końcu posyp posiekanym szczypiorkiem.

Pasta z makreli

Składniki:

wędzona makrela,

2 jajka na twardo,

2 ogórki korniszony,

cebula,

musztarda,

jogurt naturalny,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Makrelę i jajka rozdrobnij widelcem. Ogórki, cebulkę pokrój w drobną kostkę. Mieszaj wszystko z musztardą i jogurtem. Przypraw do smaku.

Dukanowe lody

Składniki:

3 łyżki serka homogenizowanego odtłuszczonego,

2 żółtka,

3 białka,

słodzik,

aromat waniliowy.

Sposób przygotowania:

Utrzyj żółtka z serkiem i słodzikiem, dodj dwie krople aromatu, ubitą pianę. Wszystko wymieszaj i włóż do miseczek i wstaw do zamrażarki.

Lody z muesli

Składniki:

0,25 l chudego mleka,

4 łyżki stołowe otrąb owsianych,

4 łyżki stołowe słodziku w proszku,

1 jajko,

2 homogenizowane serki bez tłuszczu,

20 g aromatu pomarańczowego,

pół laski wanilii.

Sposób przygotowania

Mleko zagotuj, włóż do niego przeciętą na pół laskę wanilii. Gdy mleko będzie gorące, wyjmij laskę wanilii i wsyp otręby owsiane i 1 dużą łyżkę słodziku. Wymieszaj wszystko dokładnie. Gdy otręby napęcznieją, dodaj ubite jajko, zamieszaj i zdejmij garnek z ognia. W oddzielnej miseczce wymieszaj serki z resztą słodziku i aromatem, następnie dodaj masę do mleka z otrębami. Wymieszaj na jednolitą masę. Wlej masę do miseczek/pucharków i poczekaj ok. 30 minut, aż ostygnie. Włóż miseczki do zamrażalnika na co najmniej 4 godziny. Przemieszaj od czasu do czasu, aby nie powstawały kryształki.

Sernik na zimno Dukana



Składniki:

500 g chudego sera białego,

300 g jogurtu naturalnego,

3 łyżki żelatyny,

słodzik,

sok z połowy cytryny.

Sposób przygotowania:

Żelatynę rozpuść w 1/3 szklanki wody, ostudź. Zmiksuj ser, jogurt, słodzik, sok z cytryny i dolewaj powoli żelatynę. Wylej do naczynia i wstawić do lodówki na około 4 godziny.

W 3. fazie diety Dukana możesz dodatkowo wzbogacić sernik owocami.

fot. Sernik Dukana

Dukanowskie pancakesy



Składniki:

2 jajka,

3 łyżki otrąb owsianych,

3 łyżki mąki kukurydzianej,

100 g serka homogenizowanego 0% tłuszczu,

łyżeczka proszku do pieczenia,

4 łyżeczki słodzika.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki razem zmiksuj na jednolitą, puszystą masę. Odstaw na chwilę i wylej na rozgrzaną patelnię teflonową, smaż bez tłuszczu.

Czekoladowy pudding (dozwolony w 2. fazie diety)

Składniki:

4 żółtka,

100 g mleka w proszku,

4 łyżeczki kakao,

60 ml wody,

1 łyżka żelatyny,

słodzik.

Sposób przygotowania:

Żelatynę rozpuść w niewielkiej ilości wody. Mleko, kakao i wodę wymieszaj i ubijaj trzepaczką w kąpieli wodnej. Wbij po jednym żółtku ciągle ubijając. Dosłodź do smaku, dodaj żelatynę. Przestudź, dodaj ubite na sztywno białka. Przelej do salaterek, schłodź.

Przepisy pochodzą z książki autorstwa doktora Pierre'a Dukana - "Nie potrafię schudnąć. 350 nowych przepisów". Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 19.03.2009 przez Agatę Bernacik.

