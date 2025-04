Na dietę Dukana składają się cztery etapy

• Faza uderzeniowa – prowadzona za pomocą diety czysto proteinowej; produkty dozwolone w tej fazie to: chude mięso, chude wędliny, ryby, jaja, owoce morza, chudy nabiał

• Faza równomiernego rytmu utraty wagi – opiera się na naprzemiennej diecie czysto proteinowej oraz diecie proteinowej łączonej z warzywami (oprócz ziemniaków i roślin strączkowych)

• Faza utrwalania uzyskanej wagi – na tym etapie do diety stosowanej wcześniej można wprowadzić m.in.1 porcję owoców dziennie (oprócz bananów, winogron i czereśni), 2 kromki chleba

• Faza stabilizacji – powrót do normalnego sposobu odżywiania się z zachowaniem zasady - dieta czysto proteinowa 1 dzień w tygodniu do końca życia

W prawidłowo zbilansowanej diecie białko powinno stanowić 15% zapotrzebowania energetycznego, tłuszcze 25-30%, a węglowodany pozostałą ilość. Dieta Dukana jest natomiast w pewnym stopniu dietą jednostronną, szczególnie w początkowych etapach.

Stwarza to zagrożenie dla organizmu człowieka, może bowiem powodować niedobory pewnych składników pokarmowych i szkodliwe zmiany w fizjologii.

Skąd organizm czerpie energię

Jednym z założeń diety jest fakt, że energia potrzebna człowiekowi do życia pochodzi wyłącznie z białek (w pierwszych fazach odchudzania). Dzięki temu organizm łatwiej mobilizuje zapasy tłuszczu i to one są spalane w pierwszej kolejności. Prowadzi to jednak do wytwarzania ciał ketonowych.

Zakwaszają one organizm w wyniku czego dochodzi do kwasicy ketonowej, która może doprowadzić nawet do śpiączki. Natomiast podstawowym związkiem energetycznym w diecie zbilansowanej są węglowodany. Do prawidłowego funkcjonowania mózg człowieka potrzebuje co najmniej 130 g glukozy/dzień. Jeśli więc brakuje jej w pożywieniu, może to zaburzać funkcje psychiczne i ruchowe oraz powodować hipoglikemię i osłabienie.

Zagrożenia diety Dukana

Norma żywieniowa na białko dla dorosłego człowieka wynosi 0,8-1 g/kg masy ciała. Jeśli dostarczymy go zbyt dużo, może to spowodować zaburzenia w funkcjonowaniu nerek i wątroby. Organizm musi metabolizować większą ilość białka, co dodatkowo obciąża te narządy, prowadząc często do ich niewydolności.

Długotrwałe wykluczenie z diety produktów zbożowych, warzyw, owoców i tłuszczów może skutkować niedoborami witamin, składników mineralnych oraz występowaniem zaparć, związanych z małą podażą błonnika. Niedobór produktów roślinnych powoduje dodatkowo przesunięcie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu w kierunku odczynu kwaśnego.

Ponadto nadmiar białka w pożywieniu może zmniejszyć wchłanianie wapnia i nasilić procesy demineralizacji kości, co prowadzi do rozwoju osteoporozy. Zbyt duża podaż protein powoduje także zwiększenie zawartości aminokwasu homocysteiny, która podnosi stężenie frakcji cholesterolu LDL oraz nasila działanie wolnych rodników, co stanowi czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia miażdżycy.

Dieta Dukana jest dietą niefizjologiczną i nie powinna być stosowana przez osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, młodzież oraz osoby z chorobami nerek i wątroby!