Kawa

Reklama

Na czym polega dieta dr Pierre Dukana?

Aneta

Jest to dieta proteinowa, czyli o zwiększonym udziale białka w diecie. Składa się z czterech głównych faz: fazy ataku, fazy naprzemiennej, utrwalenia zdobytej wagi oraz definitywnego ustabilizowania masy ciała.

Pierwsza faza (ataku) trwa do dziesięciu dni. W tym czasie możesz spożywać jedynie pokarmy dostarczające białko, w dowolnych ilościach i o każdej porze dnia i nocy. Produkty dozwolone to: chude mięso (cielęcina, konina, wołowina z wyjątkiem antrykotu i rozbratla z kością - pieczone na grillu lub w piekarniku bez dodatku tłuszczu), podroby (wątroba, cynadry, ozór cielęcy lub wołowy), wszystkie ryby (niesmażone), owoce morza, drób bez skóry (oprócz kaczki), chude szynki, wędliny, jaja, chude produkty nabiałowe. Oprócz tego dopuszcza się 1,5 l wody mineralnej i tzw. środki wspomagające (kawa, herbata, herbatki ziołowe, ocet, zioła, przyprawy, cytryna, sól i musztarda).

Faza druga (naprzemienna lub równomiernego rytmu odchudzania) jest swoistym przejściem między drugą a trzecią fazą. Do dotychczas dozwolonych produktów możesz dołączyć pomidory, ogórki, rzodkiewki, szpinak, szparagi, pory, zieloną fasolkę, kapustę, grzyby, seler, wszelkie zielone sałaty, boćwinę, bakłażany, cukinię, paprykę, marchew i buraki. Podobnie jak w fazie pierwszej ilość posiłków i czas ich spożycia nie jest istotny. Należy jednak stosować regułę naprzemienności, tzn. kilka dni stosować dietę proteinową (pierwszego etapu), następnie tyle samo dni dietę wzbogaconą o warzywa.

Faza trzecia (utrwalenia masy ciała) trwa dziesięciokrotnie dłużej niż ilość utraconych dotychczas kilogramów (tzn. jeśli utraciłaś 8 kg, tą fazę musisz stosować 80 dni).Podczas tego okresu można spożywać: pokarmy proteinowe z fazy uderzeniowej, warzywa z fazy drugiej, porcję owoców dziennie (wykluczając banany, czereśnie, winogrona), 2 kromki pełnoziarnistego chleba, 40 g sera twarogowego, 2 porcje produktów skrobiowych na tydzień (ziemniaki, makarony, kasze), udziec jagnięcy lub polędwica wieprzowa. Ponadto dozwolone są dwa pełnowartościowe posiłki w tygodniu (z produktem białkowym ,węglowodanowym i warzywami). Jeden dzień w tygodniu należy przestrzegać diety z pierwszej fazy. Jak zapewnia twórca, dr Dukan, faza ta pozwoli uniknąć efektu jo-jo.

Faza czwarta (stabilizacji) jest powrotem do normalnego sposobu odżywiania z zachowaniem zasad diety z trzeciego etapu oraz przestrzegania diety czysto proteinowej (faza ataku) przez jeden dzień w tygodniu. Poza tym należy spożywać 3 łyżki otrąb owsianych dziennie.

Dieta ta nie tylko wymaga wielu wyrzeczeń i silnej woli, ale jest również niefizjologiczna. Nadmierne obciążenie organizmu białkiem może być niebezpieczne dla nerek, nadmiar mięsa prowadzi do zakwaszenia organizmu, zaś niedobór węglowodanów niezbędnych dla pracy mózgu może mieć tragiczne konsekwencje. Poza tym w diecie jest minimalna ilość błonnika pokarmowego co skutkuje spowolnieniem procesów metabolicznych, oraz witamin i składników mineralnych, co szybko zauważysz pogarszającą się kondycją skóry, włosów i paznokci.

Pozdrawiam serdecznie

Reklama

Magdalena Rączkowska, dietetyk