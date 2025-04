Opinia dietetyka: dieta zgodna z grupą krwi

Grupa 0 - podstawą jadłospisu powinno być mięso



Ta grupa krwi wykształciła się wówczas, gdy ludzie żywili się tylko tym, co upolowali i zebrali w lasach. Obecnie ma ją ok. 43 proc. populacji. Uważa się, że osoby te, podobnie jak pierwotni myśliwi, są wytrzymali fizycznie i mają dobrą odporność. Potrzebują też ruchu, a to wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko zwierzęce.

Reklama

Korzystne PRODUKTY

Wszystkie mięsa na czele z dziczyzną, ryby i owoce morza, warzywa (brokuł, kapusta, kalarepa, buraki, pory, marchew, pomidory, pietruszka, jarmuż, szpinak, rzepa, dynia i jej pestki, cebula); owoce (śliwki, figi, owoce leśne); siemię lniane, orzechy włoskie, sól morska.

Niekorzystne PRODUKTY

Mączne (zwłaszcza z białej pszennej mąki), kukurydza, soczewica, soja, fasola, pieczarki, produkty mleczne, lody, warzywa (kalafior, brukselka, rabarbar); owoce (awokado, pomarańcze, truskawki, jeżyny, mandarynki, melony); orzeszki ziemne i pistacjowe.

Dieta na płaski brzuch w 7 dni

Grupa A - wskazana dieta wegetariańska



Ta grupa krwi powstała 15–25 tys. lat temu, kiedy część ludzi zaczęła uprawiać ziemię. Uważa się, że wiele osób z grupą A ma wrażliwy przewód pokarmowy, co sprawia, że nie służy im duża ilość produktów zwierzęcych. Powinni preferować pokarmy jarskie.

Korzystne produkty

Kasza i produkty mączne (kasza gryczana, pęczak, płatki owsiane, ryż, makaron ryżowy, wafle ryżowe, pieczywo i makaron z orkiszu czyli starej odmiany pszenicy, pieczywo z żytniej mąki na zakwasie); ryby (dorsz, łosoś, karp, pstrąg, sardynka); małe porcje jogurtu i kefiru, warzywa (brokuł, cykoria, kalarepa, cebula, marchew), owoce (ananasy, morele, czereśnie, wiśnie, śliwki, grejpfruty).

Niekorzystne produkty

Mięso (także drób), ryby (węgorz, halibut, śledzie, tuńczyk); produkty z mąki pszennej, pumpernikiel, tłuste sery, warzywa (papryka, pomidory, kapusta); owoce (kokos, mango, mandarynki, banany); oliwki, ocet, żelatyna.

Które diety są niebezpieczne dla zdrowia?

Grupa B - mile widziany urozmaicony jadłospis

Naukowcy twierdzą, że ta grupa krwi powstała na skutek łączenia się ludzi różnych kultur i ras. Ci z nas, którzy ją mają, są spadkobiercami

wędrowców, często zmieniających miejsce zamieszkania w zależności od potrzeb i klimatu. Są silni i łatwo przystosowują się do wszelkich zmian, także pożywienia.

Korzystne produkty

Mięso (baranina, jagnięcina, dziczyzna, królik), ryby morskie (łosoś, makrela, dorsz); nabiał (chude mleko, jogurt, kefir, twarogi, jaja); produkty z owsa i ryżu, chrupkie pieczywo, czerwona fasola, warzywa (wszystkie liściaste, a także buraki, kalafior, papryka, ziemniaki, marchew, pietruszka); owoce (ananasy, banany, śliwki, winogrona, jeżyny, papaja).

Niekorzystne produkty

Drób, węgorz, żółte sery, produkty z mąki pszennej i żytniej, soczewica, kukurydza, warzywa (dynia, rzodkiewki, pomidory, rabarbar), oliwki, orzechy (z wyjątkiem włoskich), ziarno sezamu, awokado.

10 rad, jak być smukłą bez diety

Grupa AB - jogurty i kefiry na pierwszym miejscu



Jest najmłodszą i najrzadszą grupą krwi. Wykształciła się 1000–1500 lat temu, z połączenia „delikatnej” grupy A i „ekspansywnej” grupy B. Osoby z tą grupą są najlepiej przystosowane do współczesnej kuchni. Powinny przywiązywać wagę do regularności posiłków.

Korzystne produkty

Nabiał (jogurty, kefiry, sery twarogowe, feta, mozzarella); mięsa (baranina, jagnięcina, indyk, królik); ryby (dorsz, makrela, tuńczyk, pstrąg, sardynka, szczupak); strączkowe (soja, soczewica, czerwona fasola); płatki owsiane, ryż, warzywa (liściowe, pomidory, buraki, ogórki, selery, kalafior,

pietruszka); owoce (ananasy, wiśnie, maliny, winogrona, śliwki), orzeszki ziemne i orzechy włoskie.

Niekorzystne produkty

Mięsa (gęś kaczka, kurczak, bekon); ryby (łosoś wędzony, halibut, śledź marynowany); nabiał (masło, pełne mleko, sery Brie i Camembert),

warzywa (dynia, papryka); owoce (awokado, banany, gruszki); kukurydza, orzechy laskowe, mak, ocet.

Dowiedz się więcej na temat diet:

Poznaj zasady diety plaż południa + opinię dietetyka

Poznaj zasady najszybszej diety świata + opinię dietetyka

Zasady i jadłospis diety bezglutenowej + opinia dietetyka

Reklama

napisane na podstawie tekstu zamieszczonego w "Pani Domu"