Ponieważ często przesiadujesz w pracy do późnych godzin, to siłą rzeczy jadasz w pośpiechu i nieregularnie. Co więcej, twój jadłospis nie jest specjalnie zdrowy ani urozmaicony. Zazwyczaj zadowalasz się kawą i wysokokalorycznymi przekąskami, np. batonikiem albo ciastkiem kupionym w pobliskim sklepie. Teraz to się zmieni.

Reguły gry przy diecie dla zapracowanych

1. Dieta trwa od 7 do 28 dni. Stosując ją, tracisz 1 kg tygodniowo.

2. Dania z twojego jadłospisu są niskokaloryczne (dziennie spożywasz ok. 1200 kalorii), smaczne, a przy tym bogate w witaminę B (zwiększa odporność na stres) oraz błonnik pokarmowy, który pęczniejąc w jelitach, daje uczucie sytości na długi czas.

3. Zjadasz 5 posiłków dziennie: I śniadanie – przed wyjściem z domu, II śniadanie, obiad oraz podwieczorek – w godzinach pracy, kolację – w domu, ale nie później niż o godzinie 20.

4. Odżywiasz się mniej więcej o stałych porach, ale nie z zegarkiem w ręku. Jesz po prostu dopiero wtedy, gdy żołądek wyraźnie zasygnalizuje głód.

5. Kwadrans przed każdym posiłkiem wypijasz szklankę niegazowanej wody mineralnej.

6. Nie opuszczasz żadnego z pięciu posiłków! Inaczej poczujesz się wyposzczona i potem zjesz za dużo naraz.

7. Nie spiesz się podczas jedzenia. Każdą potrawą staraj się delektować. Co pewien czas odłóż sztućce i spokojnie wszystko pogryź. Twój organizm zdąży przesłać do mózgu sygnał, że jesteś już syta i... zjesz mniej.

Najlepsze przepisy dla zapracowanych

Sałatka jogurtowa

Składniki: niskotłuszczowy ser feta, pomidor, zielony ogórek, cebula, pół kubka jogurtu naturalnego

Jak zrobić? Ser, pomidor i ogórek pokroić w dużą kostkę, cebulę posiekać, połączyć składniki, wymieszać z jogurtem, podawać z kromką pieczywa.

Ryż z owocami

Składniki: 4 łyżki ugotowanego ryżu, 1/2 szklanki dowolnych owoców (świeżych lub mrożonych), 1/2 kubka jogurtu naturalnego, łyżeczka cukru

Jak zrobić? Ryż wymieszać delikatnie z owocami, polać jogurtem wymieszanym z łyżeczką cukru.

Sałatka z piersi kurczaka

Składniki: 100 g ugotowanej piersi z kurczaka, pomidor, zielony ogórek, 1/2 szklanki fasolki szparagowej (może być z puszki), oliwa z oliwek

Jak zrobić? Pierś kurczaka, pomidor i ogórek pokroić w grubą kostkę, dodać fasolkę, polać łyżką oliwy zaprawionej sokiem z cytryny, posól i popieprz do smaku, całość delikatnie wymieszaj.

Omlet ze szpinakiem

Składniki: 1 jajko, 2 łyżki chudego mleka, szpinak mrożony, odrobina oliwy z oliwek lub masła

Jak zrobić? Jajko roztrzepać z mlekiem i 2 łyżkami podduszonego szpinaku, usmażyć na patelni na oliwie lub maśle.

