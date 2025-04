Dla kogo ta dieta?

Program ten jest przeznaczony dla osób mało aktywnych i narażonych na pokusy. Czy to ty? Sprawdź!

1. Pracujesz w urzędzie, call-center, recepcji – innymi słowy, siedzisz przez większą część dnia?

2. Jesteś narażona na pokusy, np. firmowe imprezy, podsuwanie czekoladek przez koleżanki?

3. Nie zawsze masz czas na przerwę i zjedzenie ciepłego posiłku w pracy?

4. Zakupy robisz raz w tygodniu, ale często nie masz niczego w lodówce i musisz zamówić pizzę?

Jeśli tak, ten program odchudzający jest dla ciebie!

Zasady diety dla osób prowadzących siedzący tryb życia

Dieta dla osób pracujących w biurze powinna się składać z łatwodostępnych składników i prostych dań. Dzięki temu nawet w natłoku obowiązków będzie możliwe jej przestrzeganie. Musi być także różnorodna i bogata we wszystkie niezbędne składniki odżywcze, żeby umożliwić ci wydajną pracę umysłową.

Z uwagi na liczne pokusy, trzeba jeść często – co 3 godziny, ale za to małe porcje. Uchroni cię to przed napadami wilczego głodu i podjadaniem niezdrowych przekąsek. Między kolejnymi posiłkami możesz sięgać po wodę lub dowolną ilość herbaty bez cukru. Często bowiem „ssanie” w żołądku nie oznacza głodu, ale pragnienie.

Na czym opiera się jadłospis?

Jadłospis opiera się głównie na potrawach bez gotowania. Wyjątkiem jest ciepła obiadokolacja.

Śniadanie (jako pierwszy posiłek dnia) powinno być pożywne, ale niezbyt czasochłonne . Świetnie sprawdzą się płatki zbożowe, jogurt z owocami czy kanapki.

. Świetnie sprawdzą się płatki zbożowe, jogurt z owocami czy kanapki. Do pracy zabierz w pojemniczkach dwa posiłki na zimno . Dzięki temu nie będziesz tracić czasu na odgrzewanie (tym bardziej, że nie zawsze jest to możliwe).

. Dzięki temu nie będziesz tracić czasu na odgrzewanie (tym bardziej, że nie zawsze jest to możliwe). Po powrocie do domu jest czas na zjedzenie ciepłej obiadokolacji. Nie powinna być zbyt obfita, dlatego przewidziano jeszcze wieczorną przekąskę . Często bowiem, gdy po całym dniu opada z ciebie stres i przychodzi chwila wytchnienia, pojawia się apetyt na słodycze lub słone przekąski.

. Często bowiem, gdy po całym dniu opada z ciebie stres i przychodzi chwila wytchnienia, pojawia się apetyt na słodycze lub słone przekąski. Miej pod ręką niskokaloryczne produkty bogate w składniki odżywcze, które zapełnią żołądek (np. surowe warzywa czy suszone owoce z jogurtem).

Uwaga! Proponowana dieta jest niskokaloryczna i mało w niej mięsa. Dlatego nie nadaje się dla osób z anemią.



Propozycja rozłożenia posiłków

Praca w godz. 9-17, pobudka godz. 7.00, zasypianie ok. 23.00

7.30 – śniadanie w domu

11.00 – drugie śniadanie w pracy

14.00 – lunch w pracy

18.00 – obiadokolacja w domu

20.30 – przekąska w domu

Zobacz jadłospis na cały tydzień!

Dzień 1 - Poniedziałek

Śniadanie Jogurt z otrębami i winogronami: duże opakowanie jogurtu naturalnego, 4 łyżki otrąb pszennych, 100 g winogron

II śniadanie Surówka z pora i ogórka: średni por, średni ogórek kiszony, kilka gałązek koperku, łyżka śmietany 12% tłuszczu, średnie kiwi na deser

Lunch Kanapka z miodem, kefir, winogrona: pół kromki chleba pumpernikiel posmarowanego cienko masłem, 2 łyżeczki miodu, szklanka kefiru, 400 g winogron

Obiadokolacja Żurek z kiełbasą, marchew: mały ziemniak, plaster kiełbasy domowej, 60 ml zakwasu na żur, 1,5 łyżki śmietany, ząbek czosnku, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, sól, pieprz, na deser średnia marchew

Przekąska Płatki z grejpfrutem: 2 łyżki muesli z suszonymi owocami, pół średniego grejpfruta

Dodatkowe rady Muesli z grejpfrutem możesz wstawić na 5 minut do rozgrzanego piekarnika. Cukier zawarty w soku skarmelizuje się i powstanie pyszny deser.



Dzień 2 - Wtorek

Śniadanie Płatki kukurydziane z kefirem i grejpfrutem: 7 łyżek płatków kukurydzianych, średni grejpfrut, szklanka kefiru

II śniadanie Kanapka z bazylią, mandarynka: kromka chleba chrupkiego, łyżka serka wiejskiego, bazylia świeża lub suszona, średnia mandarynka na deser

Lunch Sałatka z ziemniaków i pieczarek, grejpfrut, sok jabłkowy

Obiadokolacja Kurczak z jabłkami i sałatka z pomidorów: 2 średnie pomidory, łyżka szczypiorku, bazylia świeża lub suszona

Przekąska Surówka z cykorii i pomarańczy: 5 łyżek jogurtu naturalnego, średnia pomarańcza, łyżeczka miodu, 2 orzechy włoskie, średnia cykoria, pieprz

Dodatkowe rady Nie obawiaj się, że będzie brakować ci ciastek czy czekoladek po obiedzie. W diecie nie brakuje owoców, a tym samym słodkiego smaku.

Dzień 3 - Środa

Śniadanie Płatki z mlekiem i jabłkiem: 4 łyżki płatków żytnich, 2 średnie jabłka, szklanka mleka

II śniadanie Mandarynka

Lunch Kanapka z ogórkiem, kefir, pomarańcza: kromka chleba graham, pół łyżeczki masła, mały ogórek, zioła prowansalskie, szklanka kefiru, 2 pomarańcze

Obiadokolacja Ryż zapiekany z porami, kiwi: 3 łyżki surowego brązowego ryżu, średni por, łyżeczka koncentratu pomidorowego, 2 łyżki sera typy feta (do posypania gotowego dania), pieprz, średnie kiwi na deser

Przekąska Surówka z kapusty kiszonej, winogrona: szklanka kapusty kiszonej, ćwierć cebuli, łyżeczka posiekanej natki pietruszki, pół łyżeczki cukru, łyżeczka oleju, 150 g winogron na deser

Dodatkowe rady Ponieważ dieta jest uboga w mięso – najlepsze źródło żelaza, znajdziesz w niej sporo cytrusów. Są one bogate w witaminę C, która zwiększa przyswajalność żelaza ze źródeł roślinnych. Z kolei tego minerału najwięcej jest w warzywach zielonolistnych i strączkowych.



Dzień 4 - Czwartek

Śniadanie Kanapka z polędwicą i warzywami: 3 kromki chleba żytniego razowego, 4 plasterki polędwicy z indyka, mały pomidor, pół małego ogórka, 3 liście sałaty

II śniadanie Mus truskawkowy

Lunch Bułka z jajkiem i pomidorem, maślanka: mała bułka grahamka, pół łyżeczki masła, mały pomidor, jajko na twardo, 2 łyżeczki koperku, szklanka maślanki naturalnej

Obiadokolacja Indyk z warzywami, sok pomidorowy: 100 g fileta z indyka, pół szklanki białej kapusty, marchew, kawałek selera naciowego, duży pomidor, łyżeczka oleju rzepakowego, łyżeczka posiekanej pietruszki, 2 łyżeczki sosu sojowego, imbir suszony, słodka papryka w proszku, szklanka soku pomidorowego

Przekąska Surówka z marchwi i selera z pieczywem: mała marchew, kawałek selera korzeniowego, łyżeczka oleju, łyżeczka natki pietruszki,szczypta cukru, 2 łyżeczki soku z cytryny, kromka chleba razowego

Dodatkowe rady Możesz wymieniać niektóre składniki menu. Jeśli nie lubisz np. indyka, zastąp go piersią z kurczaka. Dorsza możesz zastąpić dowolną chudą rybą (mintajem, tilapią, morszczukiem itp.). Unikaj jednak pangi.

Piątek

Śniadanie Płatki z mlekiem i bananem: 5 łyżek płatków kukurydzianych, średni banan, szklanka mleka

II śniadanie Koktajl z kiwi i mandarynki: średnie kiwi, średnia mandarynka, pół szklanki mleka, łyżeczka miodu

Lunch Makaron z pietruszką na zimno: pół szklanki suchego makaronu, 2 łyżeczki oliwy, pół pęczka natki pietruszki lub garść liści bazylii, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz

Obiadokolacja Zapiekany na grillu dorsz i surówka z marchewki z imbirem: 2 średnie marchewki, łyżeczka oliwy, łyżeczka soku z cytryny, sól, imbir w proszku

Przekąska Koktajl bananowy, pół średniego banana, pół szklanki mleka, cynamon

Dodatkowe rady Koktajl bananowy to idealna przekąska przed snem. Banan i mleko zawierają tryptofan – substancję, która w organizmie jest przekształcana w serotoninę. Ta zaś zapewnia spokojny sen.



Sobota

Śniadanie Bułka z szynką: duża grahamka, łyżeczka masła, 2 plasterki chudej szynki, 3 rzodkiewki, łyżeczka posiekanego koperku

II śniadanie Surówka z kapusty i marchewki: szklanka kapusty kiszonej, pół małej marchewki, plasterek cebuli, łyżeczka oleju, szczypta cukru, pieprz

Lunch Sałatka z kurczakiem: 160 g fileta z kurczaka, 2 łyżeczki rodzynek, 3 plastry ananasa z puszki, 5 łyżek czerwonej fasoli z puszki, 3 łyżki kukurydzy z puszki, 4 łyżki jogurtu naturalnego 2% tłuszczu, pieprz, ostra papryka

Obiad Zupa z soczewicy z pieczywem

Przekąska Koktajl pomarańczowy: duża pomarańcza, łyżka siemienia lnianego

Dodatkowe rady Można kupić zmielone siemię lniane, ale takie świeżo rozdrobnione (np. w młynku do kawy) ma więcej zdrowych kwasów omega-3. Są one bardzo nietrwałe – po zmieleniu szybko się utleniają. Dlatego lepiej to robić tuż przed dodaniem do koktajlu.



Niedziela

Śniadanie Kanapka z kiełbasą, gruszka: 2 kromki chleba żytniego pełnoziarnistego, pół łyżeczki masła, 8 plasterków kiełbasy drobiowej, pół małej papryki czerwonej, na deser duża gruszka

II śniadanie Kanapka warzywna: pół małej bułki grahamki, łyżka tuńczyka w sosie własnym, pół łyżeczki koperku, pół małego ogórka, liść sałaty

Lunch Bagietka z ziołami i czosnkiem, pomarańcza, 4 kromki bagietki, łyżeczka masła cienko, ząbek czosnku, 4 łyżeczki posiekanej pietruszki i szczypiorku, duża pomarańcza

Obiadokolacja Pieczone ziemniaki z serem

Przekąska Kolorowa sałatka: pół czerwonej papryki, pół żółtej papryki, duży pomidor pokrojony, pół ogórka kiszonego, ćwierć cebuli, łyżka sera typu feta, łyżeczka oleju, pół ząbka czosnku



Aktywność fizyczna - dlaczego jest tak ważna?

Siedzący tryb życia bardzo negatywnie oddziałuje na organizm. Do niepożądanych zmian dochodzi zarówno w obrębie ciała, jak i psychiki. Powodem tego jest nie tylko brak ruchu, ale również towarzyszący pracy stres. Długotrwałe nerwy prowadzą do nasilenia wydzielania przez organizm kortyzolu. Przyczynia się on do obniżenia nastroju, przyrostu tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, karku oraz twarzy.

Dodatkowo siedzenie obciąża kręgosłup, co po dłuższym czasie może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. By zapobiec negatywnym efektom pracy za biurkiem, trzeba znaleźć czas na systematyczne treningi. Mogą to być choćby spacery! Pomogą w tym nawet tak proste zmiany, jak wchodzenie po schodach zamiast jazdy windą, wysiadanie z autobusu o przystanek wcześniej lub chodzenie podczas rozmowy telefonicznej.