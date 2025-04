Witam serdecznie, jestem studentka 3 roku i zaczynam pisać prace licencjacką, w której muszę wybrać dietę odchudzającą dla osób z BMI powyżej 30. Piszę do państwa z prośba o radę, ponieważ nie jestem pewna, która z tak wielu diet byłaby idealna do opisania. Sama stosowałam mnóstwo diet, dlatego ten temat jest dla mnie idealny. Zastanawiam się nad Dieta Montignaca, 1000 kalorii i dieta owocowo-warzywna - która by była najlepsza? Proszę o pomoc i poradę.

- z poważaniem, Paulina