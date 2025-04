Wystarczy, że zamienisz śmietanę na jogurt i zastosujesz jeszcze kilka innych trików, a twój facet schudnie 3–5 kg w ciągu miesiąca. Polecamy ci skuteczną dietę niskotłuszczową.

Skąd bierze się nadwaga u mężczyzn?

Brzuszek u mężczyzn często pojawia się na skutek zmniejszonej aktywności lub zaniedbań dietetycznych (od piwa po kaloryczne przekąski). Alkohol przyspiesza wchłanianie przez organizm tłuszczu np. z chipsów, dlatego do piwa (jednego!) podaj mu lepiej małego kabanosa.

Problemy z tyciem mają też mężczyźni po pięćdziesiątce. W tym czasie zmniejsza się aktywność męskich hormonów, m.in. testosteronu, a zwiększa żeńskich (estrogenu) i tłuszczyk pojawia się na udach, brzuchu i klatce piersiowej. Najskuteczniej pomoże dieta niskotłuszczowa!

Przykładowy jadłospis diety dla faceta

Dzień 1

Śniadanie: Kawa zbożowa z mlekiem lub herbata z cytryną, chudy twarożek ze szczypiorkiem, trzy plasterki szynki (najchudsza jest z indyka), średni pomidor.

Obiad: Naleśniki z serem (chudym!). Żeby ser dobrze się roztarł, dodaj do niego 2–3 łyżki wrzątku, a zamiast śmietany wlej jogurt. Do polania użyj jogurtu naturalnego z cukrem waniliowym.

Kolacja: Kolorowe kanapki z jajkiem, pieczonym schabem, ogórkiem. Do smarowania zamiast masła użyj majonezu (najlepiej light).

Dzień 2

Śniadanie: Jajecznica ze szczypiorkiem na parze. (Patelnię z jajkami – bez tłuszczu – postaw na garnku z wrzącą wodą).

Obiad: Łosoś z rusztu (wcześniej skrop go sokiem z cytryny, możesz go też upiec w piekarniku), sałatka z pomidorów i sałaty z sosem winegret zamiast śmietany.

Kolacja: Zapiekanka z makaronu z cebulą i pieczarkami, podlana sokiem pomidorowym, z odrobiną parmezanu.

Dzień 3

Śniadanie: Kromka gruboziarnistego chleba, kromka zwykłego, gotowana biała kiełbasa, ogórek lub pomidor.

Obiad: Pierś z kurczaka z cebulą duszona w sosie pomidorowym (sos: sok pomidorowy, pół łyżeczki cukru, pieprz, sól, ewentualnie suszona bazylia), ryż lub makaron.

Kolacja: Sałatka ryżowa (torebka ryżu) z tuńczykiem i sparzoną cebulą (czerwoną) oraz odrobiną curry, kiść czerwonych winogron.

Uwaga! Mięso podawaj tylko 3 razy w tygodniu. Wprawdzie dostarcza organizmowi żelaza, ale nadmiar tego pierwiastka może powodować choroby serca.

