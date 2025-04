Biegając łatwo zgubić kilogramy, ale również stracić energię. Dlatego musisz odpowiednio się odżywiać. Jak to zrobić? Podpowiadamy!

Dla kogo dieta dla biegaczy?

Ta dieta jest dla osób systematycznych. Trzeba przede wszystkim jeść regularnie - co do czasu, jaki i wielkości posiłków. Posiłki jedz w niewielkich ilościach, lecz często w ciągu dnia. Dzięki temu przyspieszysz pracę swojego metabolizmu i poprawisz samopoczucie. Nie łudź się, że omijając posiłek, szybciej schudniesz. Stanie się wręcz przeciwnie!

3 złote zasady diety dla biegaczy

Zminimalizuj spożycie cukru i słodyczy Powodują zwiększanie ilości wydzielanej insuliny, w efekcie szybkie zmęczenie i głód. Pod żadnym pozorem nie spożywaj soli Pamiętaj o tym, że ilość większa niż 6 g soli dziennie powoduje podwyższenie ciśnienia krwi. Wpływa też na zatrzymywanie wody w organizmie. Zredukuj tłuszcz do niezbędnego minimum (62–75 g dziennie) Uniemożliwia odpowiednią produkcję energii z węglowodanów. Pamiętaj jednak, by jeść tylko takie tłuszcze, w których dominują kwasy nienasycone pochodzące z ryb, olejów roślinnych i oliwy.

Jadłospis na 1 dzień w diecie dla biegaczy

Śniadanie: kanapka z wędliną i warzywami (mała bułka grahamka, plaster żółtego sera o obniżonej kaloryczności, 3 plastry polędwicy, 2 liście sałaty, pomidor, bazylia, mała łyżeczka masła lub margaryny).

II śniadanie: omlet owsiany z warzywami (składniki na 2 porcje: 4 jajka, 2 łyżki płatków owsianych, 1/3 szklanki słodkiej śmietanki, sól, olej do smażenia, po pół strąka czerwonej i żółtej papryki, mała marchewka, 5 dag groszku cukrowego, kawałek pora, 10 dag szynki, natka pietruszki, sól, pieprz. Płatki owsiane zalej śmietanką, odstaw na 10 minut. Warzywa umyj, oczyścić, drobno pokrój i podsmaż. Dodaj pokrojoną szynkę, dopraw i trzymaj w cieple. Jajka roztrzep ze szczyptą soli, dodaj do płatków owsianych, wymieszaj. Na patelni rozgrzej olej. Wlej masę jajeczną i usmaż. Obłóż warzywami, posyp natką i złóż na pół).

Obiad: zupa z awokado (25 dag szpinaku oczyszczonego i posiekanego, połowa awokado pokrojone w kawałki, 500 ml słabego bulionu drobiowego, ząbek czosnku, mała łyżeczka oliwy, posiekana natka pietruszki, melisa, mięta, kolendra, łyżka stołowa naturalnego jogurtu. Ugotuj w bulionie czosnek ze szpinakiem. Do tego dodaj awokado i pozostałe zioła, zmiksuj i dopraw jogurtem).

Podwieczorek: sałatka owocowa oprószona gorzką czekoladą (pokrojone kiwi, cząstki mandarynki, kilka rozmrożonych truskawek, kilka cząstek grejpfruta wymieszaj z jogurtem naturalnym 100 ml. Przypraw cynamonem, listkami mięty, a dodatkowo posyp startą kostką gorzkiej czekolady).

Kolacja: dorsz smażony z fasolką szparagową (15 dag fileta z dorsza, pieprz, szczypta soli, łyżka stołowa mąki razowej, łyżka stołowa oliwy, 1/4 cytryny, 25 dag fasolki szparagowej z obciętymi końcami, kromka razowego chleba. Rybę natrzyj przyprawami, obtocz w mące i usmaż na łyżce tłuszczu. Fasolkę ugotuj, a następnie skrop pozostałą ilością oliwy. Zjedz z pieczywem).

Co powinno znaleźć się w twojej diecie?

CIEMNE PIECZYWO Zawiera błonnik, polifenole i kwas fitynowy. Przeciwdziała rozwojowi nowotworów jelita grubego, bardzo szybko zapewnia uczucie sytości.

RYBY MORSKIE Zawierają pełnowartościowe białko o wysokiej przyswajalności, nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę D i składniki mineralne (jod, fluor, magnez, wapń).

JOGURT I MLEKO Te dwa produkty dostarczają naszemu organizmowi wysokowartościowe białko, witaminy i składniki mineralne, a w tym łatwo przyswajalny wapń.

na podstawie tekstu opublikowanego w wydaniu specjalnym Pani Domu poleca