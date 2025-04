Rozpoczęcie biegania jest dość trudne, jednak po przyzwyczajeniu organizmu do nowych warunków fizycznych bywa doskonałym sposobem na zdrowy styl życia. Niestety, ciało dość szybko przyzwyczaja się do natężenia treningu – należy więc pobudzać nasze mięśnie do pracy regularnie zwiększając trudność ćwiczeń.

Jak biegać aby chudnąć

Aby bieganie nie było tylko przyjemnością, ale dawało również zauważalne efekty, należy przede wszystkim jasno określić cel, który chcemy osiągnąć. Jeżeli biegamy nieregularnie lub rzadko – niestety, oprócz zabawy, nie uzyskamy żadnych konkretnych wyników. Jedynie intensywne, częste treningi modelują odpowiednio ciało i ułatwiają utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Oczywiście, jeżeli dopiero rozpoczynamy bieganie, powoli dostosowujemy organizm do ciężkiego wysiłku, a nasze treningi na początku są dość krótkie. Z kolei osoby, które trenują już ponad pół roku, powinny wydłużać czas biegu nawet do 3-4 godzin, a tym samym dopasowywać swoją dietę do potrzeb ciała. Tylko dzięki skoordynowaniu współpracy sportu i odpowiedniego żywienia zaczniemy tracić kilogramy.

Co jeść

Im więcej biegamy, tym więcej spalamy. Aby nasz bieg był efektywny, powinniśmy spalać więcej kalorii, niż dostarczamy ich naszemu organizmowi. Nie jest to równoznaczne z głodzeniem się – wprost przeciwnie! Intensywny trening musi iść w parze z dietą wysokowęglowodanową. Ograniczamy spożycie tłuszczów, a przed samym biegiem – nie jemy produktów z dużą zawartością błonnika.

Panuje przekonanie, że nadmiar węglowodanów zamienia się w tkankę tłuszczową – większość osób ogranicza więc ich spożycie. Jeżeli jednak poddajemy nasz organizm ciężkiemu, kilkugodzinnemu treningowi – węglowodany są jak najbardziej wskazane, a nawet konieczne. Im bardziej intensywnie biegamy, tym więcej powinniśmy dostarczyć organizmowi węglowodanów, ponieważ więcej ich spalamy. Należy jednak przy takiej diecie zachowywać bilans ujemny – czyli dostarczać mniej wartości odżywczych niż spalamy.

Zmiana diety powinna następować równolegle do wzrostu natężenia treningu. Przed samym biegiem spożywamy więc produkty bogate w węglowodany – może to być nawet makaron lub batonik.

Woda, woda i jeszcze raz woda

Poza odpowiednią dietą, konieczne jest zadbanie o właściwe nawodnienie organizmu. Każdy chyba wie, że w ciągu dnia powinniśmy pić co najmniej 2 l wody (wliczają się w to herbaty, zupy itp.). Intensywny trening powoduje znaczną utratę wody, zatem ilość wypitych płynów powinna proporcjonalnie wzrosnąć. Wiele osób zapomina o właściwym nawodnieniu podczas treningu – co ważne, pić powinniśmy jeszcze przed odczuciem pragnienia.

Dobrym rozwiązaniem dla biegaczy są napoje izotoniczne. Oprócz płynów uzupełniają one mikroelementy, których pozbywamy się wraz z potem podczas ćwiczeń. W ciągu biegu warto więc mieć przy sobie półlitrową butelkę takiego napoju.