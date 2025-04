Dieta Diamondów stała się swego czasu bardzo popularna i pomogła wielu osobom schudnąć. Ma też cechy żywienia sprzyjającego zdrowiu i była jedną z pierwszych, której autorzy podkreślali znaczenie zdrowego stylu życia w utrzymaniu prawidłowej masy ciała i obniżaniu ryzyka wielu chorób. Wiele obecnie poważanych diet odchudzających ma wiele cech wspólnych ze sposobem żywienia wg. Diamondów.

Dietę Diamondów opracowali specjaliści od żywienia – Harvey i Marilyn Diamond z USA. Było to w latach 80. ubiegłego wieku. Dietę opisali w książce „Fit for Life”. Publikacja szybko stała się bardzo popularna.

W pewnym stopniu podejście Diamondów do zdrowego stylu życia i żywienia zrewolucjonizowało sposób patrzenia na odżywianie. Zaproponowali oni holistyczne podejście do zdrowia i odchudzania, promowali powrót do naturalnej żywności i znaczne zwiększenie ilości warzyw i owoców w diecie. Podkreślali znaczenie dobrej jakości snu i dobrego samopoczucia w zdrowym stylu życia oraz niekorzystny wpływ stresu na zdrowie. Ich dieta jest dietą warzywną uzupełnioną o owoce i zdrowe źródła białka.

Oto kilka ciekawych cytatów z książki o diecie Diamondów:

„Za każdym razem, gdy coś jesz, to albo żywisz chorobę, albo z nią walczysz". To podkreślenie znaczenia dokonywania dobrych wyborów dietetycznych.

„Im żywność jest bliższa naturalnym produktom, z której jest zrobiona, tym lepiej wspomaga zdrowie". Dzisiaj, gdy wiemy jak szkodliwa jest żywność wysokoprzetworzona, to stwierdzenie tym bardziej nabiera mocy.

„Ludzki organizm potrafi się sam oczyszczać i leczyć. Wystarczy mu w tym nie przeszkadzać". To prawda – nie potrzebujemy „detoksu", wystarczy zacząć zdrowo się odżywiać.

„Im więcej ćwiczysz, tym łatwiejszy wydaje się wysiłek i tym bardziej ciało się go domaga".

„Wsłuchując się w swój organizm, obserwując go, możesz stwierdzić, jaka żywność jest dla ciebie najlepsza". To wyraźna zachęta do tego, żeby szanować swoje indywidualne potrzeby żywieniowe i zwracać uwagę na to, jak ona wpływa na zdrowie i samopoczucie.

Choć zasad jest sporo, to dieta Diamondów nie jest zbyt trudna w stosowaniu. Oto zalecenia żywieniowe, jakie opracowali Diamondowie:

dietę stosuj przez miesiąc, tak komponuj jadłospis, żeby 60% energii pochodziło z węglowodanów, 30% z białka i 10% z tłuszczu, z węglowodanów najlepsze są te z grubych kasz, pełnoziarnistego pieczywa i płatków owsianych, z białek najlepsze są te roślinne (nasiona roślin strączkowych), z chudych ryb, jaj od kur z wolnego wybiegu, ewentualnie z chudego mięsa drobiowego, wołowego, królika, cielęciny, owoców nie łącz z żadnymi innymi produktami i jedz je tylko rano, nie łącz w jednym posiłku białka ze skrobią, nie jedz tłustego mięsa ani nabiału, nie pij mleka i nie dodawaj go do potraw, posiłek zawierający porcję białka zjadaj wieczorem, jedz posiłki tylko w godzinach 12:00-20:00, przed godz. 12:00 możesz zjeść tylko owoc; po nim musisz zrobić przerwę w jedzenie – minimum 60 minut, nie popijaj posiłków, pij napoje tak, żeby zachować minimum godzinę odstępu od posiłku, w ciągu dnia wypijaj minimum 2 litry wody, w jednym posiłku nie łącz białek zwierzęcych z różnych źródeł – np. jaj i ryb, całkowicie zrezygnuj z: cukru, słodyczy, alkoholu, fast foodu, octu, produktów z oczyszczonej mąki, niezdrowe przekąski.

Pierwszy normalny posiłek można zjeść dopiero o godzinie 12.00. Jeżeli wcześniej dokucza ci uczucie głodu, możesz zjeść owoc lub wypić świeżo wyciśnięty sok.

Ważna jest zasada niełączenia produktów białkowych z tymi, które są dobrym źródłem węglowodanów. Z jadłospisu wyklucza się całkowicie tłuste mięso oraz nabiał.

Węglowodany należy spożywać na śniadanie i obiad, zaś białko na kolację. Pomiędzy posiłkami dopuszczone jest spożywanie drobnych przekąsek, np. orzechów, jabłek, marchwi oraz ananasów.

W diecie Diamondów nie ma potrzeby liczenia kalorii.

fot. Dieta Diamondów: zasady/ Adobe Stock, Daniel Vincek

Poniżej przykładowy jadłospis odpowiadający zasadom diety Diamondów przygotowany na 3 dni.

Dzień 1. diety Diamondów

Śniadanie (przed południem): szklanka soku wyciśniętego z pomarańczy

Lunch: kanapki z pełnoziarnistego chleba z awokado i pomidorami posypane świeżą bazylią

Przekąska: kilka orzechów

Kolacja: jajko na miękko z sałatką z różnych sałat, ogórka i tartej marchwi.

Dzień 2. diety Diamondów

Śniadanie (przed południem): 2 mandarynki.

Lunch: warzywna zupa-krem z dyni lub batata, przygotowana na bazie bulionu warzywnego, z dodatkiem cynamonu i mleczka kokosowego. Podana z kromką chleba pełnoziarnistego.

Przekąska: pokrojone w paski warzywa surowe (np. marchew, papryka, seler naciowy) podawane z guacamole.

Kolacja: kawałek pieczonego dorsza z quinoa ugotowaną z dodatkiem mieszanki warzyw (np. szpinak, czerwona papryka, cebula, bakłażan).

Dzień 3. diety Diamondów

Śniadanie (przed południem): gruszka lub jabłko

Lunch: sałatka z pieczonych warzyw, takich jak cukinia, bakłażan, pomidory, cebula, na mieszance sałat z dodatkiem orzechów włoskich i kawałków awokado, skropiona dressingiem na bazie musztardy i miodu.

Przekąska: plasterki ogórka i marchewki

Kolacja: duszona soczewica z warzywami, takimi jak marchew, seler, cebula i pomidory, podana z kaszą jaglaną lub gryczaną.

fot. Jadłospis diety Diamondów/ Adobe Stock, garry_images

Największą zaletą diety jest duża podaż warzyw i owoców, które są źródłem witamin, składników mineralnych i antyoksydantów. Plusem jest również to, że jadłospis obfituje w błonnik pokarmowy, który oczyszcza jelita i wspomaga ich pracę. Trzeba jednak pamiętać, że zbyt duża ilość błonnika w diecie może mieć także efekt negatywny. Powoduje bowiem pogorszenie wchłaniania witamin i niektórych składników mineralnych z przewodu pokarmowego.

Niewątpliwie największe trudności z przestrzeganiem zasad diety będą miały osoby będące miłośnikami mięs i ich przetworów oraz nabiału. Brak tych produktów w jadłospisie może doprowadzić do niedoborów wapnia i żelaza. Należy również zauważyć, iż niski poziom tłuszczu może prowadzić do niedoborów witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E.

Późne śniadania to największa wada tej diety. Śniadanie powinno być zjadane wkrótce po wstaniu z łóżka. W przeciwnym razie dochodzi do spowolnienia metabolizmu.

Dietę Diamondów oparto na dwóch teoriach:

że ludzki organizm nie potrafi trawić nabiału ani mleka,

że łączenie w posiłku białka i węglowodanów utrudnia trawienie.

Na dodatek twórcy diety twierdzili, że „komórki nowotworowe żywią się gotowaną żywnością, a nie chcą rozwijać się na diecie z surowej żywności” i zalecali spożywanie jak największej ilości surowych warzyw i owoców.

Żadne z tych twierdzeń nie znalazło potwierdzenia w badaniach naukowych. Nabiał i mleko wiele osób trawi bez problemu. Białka i węglowodany spokojnie można łączyć w posiłku, gdyż organizm potrafi bez problemu je strawić. Z kolei faktem jest, że dieta bogata w warzywa i owoce jest dietą zmniejszającą ryzyko wielu odmian raka, ale nie ma znaczenia, czy warzywa będą gotowane czy surowe.

Duży plus dla diety Diamondów za wykluczenie z jadłospisu żywności przetworzonej i cukru, a także za przykładanie wagi do dobrej jakości produktów o niskiej zawartości tłuszczu nasyconego.

Dieta ma wiele zalet, lecz nie trzeba się jej kurczowo trzymać, aby schudnąć czy zadbać o zdrowie.

Efekty diety Diamondów



W miesiąc można schudnąć nawet 4-6 kg. I nie jest to efekt niełączenia białka ze skrobią czy odwlekanie pierwszego solidnego posiłku do południa. Nie ma tu żadnej magii, jest za to jadłospis obfitujący w warzywa i owoce oraz ograniczający spożycie tłuszczu i cukru, co sprawia, że dieta jest po prostu niskokaloryczna, co musi dać efekt w postaci zmniejszenia masy ciała.

Każdy, kto na niej wytrwa z pewnością pozbędzie się nadwagi lub jej części. Nie dla każdego jednak będzie to dieta idealna. Na szczęście są inne sposoby żywienia, które pozwalają schudnąć, a przy tym dbać o zdrowie w stopniu nie mniejszym niż dieta Diamondów.

Artykuł pierwotnie opublikowała 30.03.2011 r. inż Agnieszka Jagodzińska.

