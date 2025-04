7 najlepszych przepisów w diecie Dash

Przepis nr 1: sałatka z kurczaka

Składniki: 100g gotowanej piersi z kurczaka, pół szklanki posiekanego selera, 1 łyżka soku z cytryny, pół łyżeczki mielonej cebuli, 3 łyżki niskotłuszczowego majonezu

Sposób wykonania: ugotuj pierś z kurczaka i po ostygnięciu pokrój w kostkę. Do miski wrzuć posiekanego selera, mieloną cebulę, majonez i sok z cytryny. Wszystko dokładnie wymieszaj. Dodaj ostudzonego kurczaka.

Przepis nr 2: wegetariański sos do spaghetti

Składniki: 2 łyżki oliwy z oliwek, 2 małe posiekane cebule, 3 posiekane ząbki czosnku, 50g krojonej cukinii, 1 łyżka suszonego oregano, 1 łyżka suszonej bazylii, 200 ml przecieru pomidorowego lub pomidorów z puszki, 2 średnie posiekane pomidory, 1 szklanka wody

Sposób wykonania: Rozgrzej na patelni oliwę i podsmaż cebulę, czosnek i cukinię (ok. 5 min). Następnie dodaj sos pomidorowy, posiekane pomidory i wodę. Dopraw bazylią i oregano. Sos duś na patelni przez ok. 45 min.

Przepis nr 3: sos sałatkowy winegret

Składniki: 1 główka obranego czosnku, pół szklanki wody, 1 łyżka czerwonego octu winnego, pół łyżeczki miodu, 1 łyżka oliwy z oliwek, pół łyżeczki czarnego pieprzu

Sposób wykonania: wrzuć czosnek do garnka i dolej tyle wody, żeby w całości przykryła wszystkie ząbki. Doprowadź wodę do wrzenia i gotuj ok. kwadransa. Kiedy czosnek zmięknie, odlej część wody tak, by w garnku zostało ok. 2 łyżek. Następnie przelej zawartość garnka do miski przecedzając przez sitko. Dodaj do niej resztę składników i dobrze wymieszaj. Po wystygnięciu możesz użyć sosu do ulubionej sałatki.

Przepis nr 4: sałatka ziemniaczana

Składniki: 16 sztuk małych, młodych ziemniaków, 2 łyżki oliwy z oliwek, pół szklanki posiekanej dymki, pół łyżeczki czarnego pieprzu, 1 łyżeczka suszonego koperku

Sposób wykonania: obierz ziemniaki i ugotuj do miękkości. Po ich wystygnięciu pokrój je w ćwiartki, a następnie wymieszaj z oliwą, cebulą i pieprzem.

Przepis nr 5: ryż hiszpański z kurczakiem

Składniki: 1 szklanka posiekanej cebuli, pół szklanki zielonej papryki, 2 łyżeczki oleju roślinnego, 200ml przecieru pomidorowego, 1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki, pół łyżeczki czarnego pieprzu, półtorej łyżeczki mielonego czosnku, 3 szklanki ugotowanego brązowego ryżu bez soli, 100g gotowanej piersi z kurczaka bez skóry pokrojonej w kostkę

Sposób wykonania: Rozgrzej na patelni olej i podsmaż cebulę i zieloną paprykę. Dodaj sos pomidorowy, przyprawy, ugotowany ryż i kurczaka. Wszystkie składniki wymieszaj i podpiecz przez ok. 7 min ciągle mieszając.

Przepis nr 6: sałatka z tuńczyka

Składniki: 2 opakowania tuńczyka w puszce w sosie własnym, pół czerwonej papryki, garść czarnych oliwek, pół szklanki surowego posiekanych ogórków kwaszonych, pół szklanki posiekanej dymki, 5 łyżek niskotłuszczowego majonezu

Sposób wykonania: odcedź tuńczyka, rozdrobnij widelcem i wrzuć do miski. Dodaj pokrojone ogórki kwaszone, oliwki, paprykę, cebulę i majonez. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj.

Przepis nr 7: pieczeń rzymska z indyka

Składniki: pół kilograma chudego, mielonego indyka, pół szklanki płatków owsianych, 1 duże jajko, 1 łyżka suszonej cebuli, pół szklanki keczupu

Sposób wykonania: połącz wszystkie składniki i wymieszaj. Piecz masę przez 40 minut w piekarniku, w naczyniu żaroodpornym. Przez pierwsze 25 minut w temperaturze 215 stopni, potem w 110 stopniach. Po wyjęciu z piekarnika pokrój na plastry.

Przykładowy jadłospis na cały dzień w diecie Dash

Śniadanie:

talerz owsianki z rodzynkami

tost pełnoziarnisty z łyżeczką dżemu

pomarańcza

szklanka zielonej herbaty

II śniadanie:

kromka pieczywa chrupkiego z łyżeczką margaryny

2 plastry chudej wędliny drobiowej

pół pomidora

szklanka soku pomarańczowego

Obiad:

2 łyżki makaronu świderki

zupa pomidorowa z bazylią

dorsz pieczony w folii z warzywami

2 łyżki brązowego ryżu

100 g brokułów gotowanych na parze

szklanka soku wielowarzywnego

Podwieczorek:

szklanka koktajlu z maślanki, banana z łyżką siemienia lnianego

Kolacja:

miseczka chudego twarożku z pomidorem i łyżką szczypiorku

2 kromki pieczywa chrupkiego

szklanka zielonej herbaty

