Dieta DASH, czyli Dietary Approaches to Stop Hypertension to sposób odżywiania opracowany przez naukowców z Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Układu Krwiotwórczego w Stanach Zjednoczonych. Badacze odkryli związek między spożywanymi pokarmami a wartością ciśnienia. Dieta DASH ma na celu przede wszystkim obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Mimo że została stworzona z myślą o nadciśnieniu, to okazało się, że korzystnie wpływa na ogólny stan zdrowia. Jest barierą ochronną przed chorobami nowotworowymi, cukrzycą, osteoporozą, udarem mózgu czy chorobami serca. Jest to również sposób żywienia i styl życia, który pomaga w osiągnięciu odpowiedniej wagi.

Poznajcie zasady prozdrowotne diety DASH

Dieta DASH - zasady

Dieta DASH opiera się na jedzeniu nieprzetworzonych produktów bogatych w błonnik. Produkty te zostały podzielone na grupy. Każdej z nich przypisano określoną ilość porcji, które wolno zjeść w ciągu dnia lub tygodnia. Ważne jest, że produkty te można ze sobą dowolnie łączyć.

4–5 porcji kasz i przetworów zbożowych - pszenny lub żytni chleb z pełnego przemiału, płatki zbożowe, owsianka.

- pszenny lub żytni chleb z pełnego przemiału, płatki zbożowe, owsianka. 4–5 porcji warzyw i owoców - pomidory, brokuły, szpinak, dynia, morele, banany, winogrona, pomarańcze.

- pomidory, brokuły, szpinak, dynia, morele, banany, winogrona, pomarańcze. 2 porcje mięsa, drobiu i ryb - chude mięso, kurczak lub indyk bez skóry, łosoś, tuńczyk, dorsz, makrela, śledzie.

- chude mięso, kurczak lub indyk bez skóry, łosoś, tuńczyk, dorsz, makrela, śledzie. 4–5 porcji orzechów, warzyw strączkowych i nasion tygodniowo - migdały, orzechy, słonecznik, groch, fasola, soczewica, ziarna soi.

- migdały, orzechy, słonecznik, groch, fasola, soczewica, ziarna soi. 2–3 porcje chudego nabiału - pół szklanki jogurtu naturalnego, szklanka maślanki, 1/4 kostki chudego lub półtłustego twarogu.

pół szklanki jogurtu naturalnego, szklanka maślanki, 1/4 kostki chudego lub półtłustego twarogu. 2 porcje tłuszczu - miękka margaryna, oliwa lub olej rzepakowy.

- miękka margaryna, oliwa lub olej rzepakowy. 5 porcji słodyczy tygodniowo - cukier, dżem, miód, żelki, sorbet, lody, poncz owocowy.

Zaleca się jedzenie 5-6 posiłków dziennie. Do minimum ograniczcie spożywanie soli - dopuszczalna dzienna dawka to maksymalnie pół łyżeczki soli. W zamian używajcie przypraw - pieprzu, bazylii, czosnku, tymianku itp. Pamiętajcie również o odpowiednim nawodnieniu - 1,5 litra płynów dziennie to absolutne minimum.

DASH - najlepsza dieta świata

Dieta DASH - przykładowy jadłospis

Dzień 1

Śniadanie - 2 kromki chleba razowego, łyżeczka margaryny, 2 plasterki szynki, pomidor

II śniadanie - serek wiejski, 5 rzodkiewek, mandarynka

Obiad - pół szklanki gotowanego makaronu, 100 g gulaszu wołowego, surówka z kiszonej kapusty, szklanka soku z marchwi

Przekąska - garść orzechów pistacjowych

Kolacja - szklanka mleka 1,5%, 3 łyżki płatków owsianych

Dzień 2

Śniadanie - szklanka jogurtu, 6 łyżek płatków kukurydzianych, gruszka

II śniadanie - grahamka z hummusem, ogórek

Obiad - zupa jarzynowa bez zasmażki, pół szklanki brązowego ryżu, 100 g pieczonego łososia, szklanka sałaty z jogurtem

Przekąska - banan

Kolacja - 2 kromki chrupkiego pieczywa, łyżeczka margaryny, 2 plasterki żółtego sera, garść kiełków

Dzień 3

Śniadanie - 3 łyżki otrąb owsianych ugotowanych w szklance mleka, garść suszonej żurawiny

II śniadanie - sałatka grecka

Obiad - dorsz zapiekany w sosie pomidorowym, pół szklanki ryżu, surówka z czerwonej kapusty

Przekąska - szklanka kakao

Kolacja - 2 kromki chleba razowego, jajko na miękko

Dzień 4

Śniadanie - omlet z 2 jaj z pieczarkami i brokułami, szklanka soku pomarańczowego

II śniadanie - 2 kromki chrupkiego pieczywa

Obiad - rosół z 4 łyżkami makaronu, sznycel z indyka (100 g) z burakami na ciepło

Przekąska - 3 owsiane ciasteczka

Kolacja - koktajl ze szklanki mleka z bananem, połową jabłka i łyżeczką miodu

Dzień 5

Śniadanie - 2 kromki chleba razowego z pastą z awokado, szklanka soku pomidorowego

II śniadanie - jogurt naturalny z gruszką i 2 łyżkami muesli

Obiad - zupa-krem z brokułów, pieczone udko z kurczaka, surówka z pora

Przekąska - garść nasion słonecznika

Kolacja - kawałek pizzy z warzywami

Dieta DASH - przykładowe przepisy

Ryż hiszpański z kurczakiem

Składniki:

1 szklanka posiekanej cebuli

1/2 szklanki zielonej papryki

2 łyżeczki oleju roślinnego

200 ml przecieru pomidorowego

1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki

1/2 łyżeczki czarnego pieprzu

1 1/2 łyżeczki mielonego czosnku

3 szklanki ugotowanego brązowego ryżu bez soli

100g gotowanej piersi z kurczaka bez skóry pokrojonej w kostkę

Sposób wykonania: Rozgrzejcie na patelni olej i podsmażcie cebulę i zieloną paprykę. Dodajcie sos pomidorowy, przyprawy, ugotowany ryż i kurczaka. Wszystkie składniki wymieszajcie i duście przez ok. 7 min ciągle mieszając.

Sałatka z tuńczyka

Składniki:

2 opakowania tuńczyka w puszce w sosie własnym

1/2 czerwonej papryki

garść czarnych oliwek

1/2 szklanki posiekanych ogórków kwaszonych

1/2 szklanki posiekanej dymki

5 łyżek majonezu

Sposób wykonania: Odlejcie tuńczyka, rozdrobnijcie widelcem i wrzućcie do miski. Dodajcie pokrojone ogórki kwaszone, oliwki, paprykę, cebulę i majonez. Wszystkie składniki dokładnie wymieszajcie.

Wegetariański sos do spaghetti

Składniki:

2 łyżki oliwy z oliwek

2 małe posiekane cebule

3 posiekane ząbki czosnku

50 g krojonej cukinii

1 łyżka suszonego oregano

1 łyżka suszonej bazylii

200 ml przecieru pomidorowego lub pomidorów z puszki

2 średnie posiekane pomidory

1 szklanka wody

Sposób wykonania: Rozgrzejcie na patelni oliwę i podsmażcie cebulę, czosnek i cukinię przez ok. 5 min. Następnie dodajcie sos pomidorowy, posiekane pomidory i wodę. Doprawcie bazylią i oregano. Sos duście na patelni przez ok. 45 min.

