Dieta cytrynowa opiera się na odchudzających właściwościach cytryny. Wybierz wariant diety cytrynowej dopasowany do twoich oczekiwań i obserwuj pozytywne zmiany organizmu. Dieta cytrynowa polega głównie na piciu soku z cytryny i jednoczesnym stosowaniu zdrowej diety.

Dieta cytrynowa jest oparta na piciu soku z cytryny oraz lekkostrawnych posiłkach. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest to głodówka. Okazuje się, że włączając cytrynę do jadłospisu na okres 7 dni, można pomóc oczyścić organizm z toksyn i schudnąć.

Zwolenniczkami kuracji oczyszczającej cytryną jest wiele gwiazd Hollywood. Ubóstwiają ją Heidi Klum, Jennifer Aniston i wiele innych znanych osób. Sekretem diety cytrynowej jest jej prostota, łatwa dostępność oraz skuteczność.

W czasie detoksu cytrynowego należy stosować niskokaloryczną dietę, bazującą na nieprzetworzonych produktach. Powinny się w niej znaleźć: warzywa i owoce, chude mięso, orzechy, nasiona, pieczywo pełnoziarniste.

W czasie odtruwania zjadaj tylko produkty pochodzenia naturalnego oraz wypijaj sporo płynów - może być to np. woda z cytryną, napary z ziół i woda. Warto pić szczególnie wodę z cytryną na czczo. Dodatkowo możesz dołączyć do diety produkty, które przyspieszają metabolizm, np. imbir lub pieprz cayenne.

Kiedy pić sok z cytryny w diecie cytrynowej?

Picie soku z cytryny jest ważnym elementem diety cytrynowej. Pij go ok. 30 minut przed lub po posiłku. Pamiętaj, by częstotliwość jego spożycia wynosiła od 3 do 5 razy dziennie.

Dieta cytrynowa występuje w 2 wariantach: oczyszczająco-odchudzającym oraz leczniczym. Pierwszy z nich trwa 10 dni, a drugi - 12 dni.

Wariant drugi przeznaczony jest dla osób, które mają już doświadczenie z kuracją cytryną. Osoby początkujące powinny rozpocząć od krótszej wersji diety. Lecznicza dieta cytrynowa bywa również zalecana chorym na dnę moczanową, lecz jej stosowanie należy skonsultować z lekarzem.

Dieta cytrynowa 10-dniowa

Dzień 1. i 10. - 1 cytryna,

- 1 cytryna, dzień 2. i 9. - 2 cytryny,

- 2 cytryny, dzień 3. i 8. - 3 cytryny,

- 3 cytryny, dzień 4. i 7. - 4 cytryny,

- 4 cytryny, dzień 5. i 6. - 5 cytryny

= w ciągu 10 dni zużywasz 30 cytryn.

Sposób przygotowania:

Cytrynę umyj, przekrój na 2 połowy, wyciśnij. Jeśli sok jest zbyt ciężki do wypicia, można go rozcieńczyć wodą i dodać 1 łyżeczkę miodu lub syropu klonowego. Nie dodawaj cukru.

Dieta zdrowotna 12-dniowa

Dzień 1. i 12 . - 5 cytryn,

. - 5 cytryn, dzień 2. i 11. - 10 cytryn,

- 10 cytryn, dzień 3. i 10. - 15 cytryn,

- 15 cytryn, dzień 4. i 9. - 20 cytryn,

- 20 cytryn, dzień 5. 6. 7. i 8. - 25 cytryn

= w ciągu 12 dni zużywamy 200 cytryn.

Sposób przygotowania: Tak samo, jak w przypadku diety 10-dniowej.

Menu na diecie cytrynowej można skomponować samodzielnie. Ważne, by było ono lekkie i niskokaloryczne. Jego najważniejszym elementem jest świeży sok z cytryny, który najlepiej przygotowywać tuż przed wypiciem, aby nie stracił swoich właściwości.

Przykładowy jadłospis diety cytrynowej na 3 dni:

Dzień 1. diety cytrynowej

Po przebudzeniu: sok z cytryny.

sok z cytryny. Śniadanie: kromka chleba pełnoziarnistego z twarożkiem, pomidorem i szczypiorkiem + ziołowa herbata.

kromka chleba pełnoziarnistego z twarożkiem, pomidorem i szczypiorkiem + ziołowa herbata. Przed obiadem: sok z cytryny.

sok z cytryny. Obiad: grillowany łosoś z warzywami na parze + brązowy ryż + napar z imbiru.

grillowany łosoś z warzywami na parze + brązowy ryż + napar z imbiru. Przed kolacją: sok z cytryny.

sok z cytryny. Kolacja: zupa z dyni posypana pestkami dyni + miętowa herbata.

Dzień 2. diety cytrynowej

Po przebudzeniu: sok z cytryny.

sok z cytryny. Śniadanie: jogurt naturalny z truskawkami i płatkami migdałowymi + zielona herbata.

jogurt naturalny z truskawkami i płatkami migdałowymi + zielona herbata. Przed obiadem: sok z cytryny.

sok z cytryny. Obiad: pierś z kurczaka gotowana na parze + sałata, pomidory, awokado + woda.

pierś z kurczaka gotowana na parze + sałata, pomidory, awokado + woda. Przed kolacją: sok z cytryny.

sok z cytryny. Kolacja: pumpernikiel z wędzonym łososiem, słupki papryki i ogórka + herbata rumiankowa.

Dzień 3. diety cytrynowej

Po przebudzeniu: sok z cytryny.

sok z cytryny. Śniadanie: owsianka z orzechami i cynamonem + zielona herbata.

owsianka z orzechami i cynamonem + zielona herbata. Przed obiadem: sok z cytryny.

sok z cytryny. Obiad: grillowany indyk + ziemniaki + marchewka z groszkiem gotowane na parze + woda.

grillowany indyk + ziemniaki + marchewka z groszkiem gotowane na parze + woda. Przed kolacją: sok z cytryny.

sok z cytryny. Kolacja: jajecznica z papryką i pieprzem cayenne + napar z melisy.

Dieta cytrynowa przynosi efekty w postaci pomocy w oczyszczeniu organizmu z toksyn, przyspieszenia metabolizmu, zmniejszenia apetytu, a także utraty wagi o około 4 kg w tydzień. Powrót do złych nawyków żywieniowych oraz rezygnacja z ruchu, może przynieść skutek w postaci efektu jo-jo.

Choć cytryna nie jest w czołówce owoców o najwyższej zawartości witaminy C, ma jej i tak sporo. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C w soku z cytryny następuje poprawa odporności organizmu. Kuracja cytrynowa sprawdzi się w okresach sezonowych zachorowań na przeziębienie i grypę.

Dodatkowo poprawia się wygląd cery, włosów i paznokci. Zmniejszają się stany zapalne, a poprawie ulega również stan skóry głowy, np. zmniejsza się łupież.

Dieta cytrynowa jest szczególnie polecana w przypadkach konieczności oczyszczania organizmu z toksyn, przy wspomaganiu leczenia kamicy nerkowej czy osteoporozy, a także w celu podniesienia odporności w okresie jesienno-zimowym. Sprawdza się również jako kuracja oczyszczająca u osób, które mają problemy skórne oraz zaparcia.

Stosowanie diety cytrynowej należy skonsultować z lekarzem lub dietetykiem, który zadecyduje, czy nie występują przeciwwskazania do jej stosowania.

Detoks cytrynowy może przynieść negatywne skutki uboczne u osób, które mają problemy z żołądkiem.

Ostrożnie powinny go również stosować osoby z wrażliwymi zębami. Sok z cytryny należy pić przez słomkę, aby uniknąć uszkodzenia szkliwa. Dieta cytrynowa nie należy ogólnie do kuracji odchudzających polecanych przez specjalistów.

fot. Picie wody z cytryną to popularny sposób na odchudzanie/ Adobe Stock, mizina

Cytryna nie ma specjalnych magicznych właściwości spalających tłuszcz, ale włączenie cytryn do diety odchudzającej daje pewne benefity:

Cytryna ma mało kalorii - można jeść ją bez ograniczeń na diecie odchudzającej.

- można jeść ją bez ograniczeń na diecie odchudzającej. Cytryna może posłużyć jako dietetyczny dressing do sałatki - alternatywa dla kalorycznego majonezu i innych dressingów.

- alternatywa dla kalorycznego majonezu i innych dressingów. Picie wody z cytryną może być dla ciebie przyjemniejsze niż picie samej wody i pozwoli ci się nawodnić . To bardzo ważne przy odchudzaniu.

. To bardzo ważne przy odchudzaniu. Cytryna ma pewne (choć niewielkie) właściwości pobudzające metabolizm.

Cytryna może hamować głód i zwalczać ochotę na podjadanie.

i zwalczać ochotę na podjadanie. Niektóre badania sugerują, że cytryna może dodatkowo (stosowana z dietą redukcyjną) stymulować odchudzanie.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 01.10.2013.

