Dieta cud potrafi być bardzo kusząca. Niestety obiecuje gruszki na wierzbie lub jej efekty przypłacisz zdrowiem. Nie ma co się dać oczarować, trzeba zachować zdrowy rozsądek. Jeśli coś jest zbyt piękne, aby było prawdziwe, nie jest prawdziwe. Kropka. Daj się przekonać, że diety cud, choć tak są przedstawiane - jako dająca superefekty dieta odchudzająca - jedyne, co mogą ci dać, to kłopoty.

Reklama

Spis treści:

Dieta cud to dieta, która obiecuje spektakularne efekty w krótkim czasie. I faktycznie, taka „cudowna” dieta potrafi zadziałać bardzo szybko, ale nigdy nie odbywa się to z poszanowaniem zdrowia i niemal zawsze kończy się spektakularnym efektem jojo.

Diety cud zwykle mają proste zasady, np. jako remedium na nadwagę zalecają zrezygnowanie z 1 konkretnego produktu, albo jadanie wyłącznie produktów jednego typu, albo zastosowanie jakiegoś „odchudzającego” produktu, np. ziołowego. Nie są oparte na żadnych naukowych podstawach, nie zostały przebadane ani pod kątem bezpieczeństwa, ani skuteczności. To wyłącznie obietnice, które przekonują, że da się schudnąć szybko i w prosty sposób.

Zapamiętaj jedną, prostą zasadę: jeżeli efekty jakiejś diety lub produktu są reklamowane jako niewiarygodnie dobre, to na pewno nieprzyjemnie się zawiedziesz. Nie istnieje bowiem tabletka czy dieta, która w magiczny sposób spali tłuszcz w organizmie. Nie stanie się tak podczas snu czy oglądania telewizji. Co więcej, niektóre preparaty ziołowe mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Nie zapominaj też, że każdy organizm jest nieco inny, i że u niektórych osób z powodów medycznych stosuje się diety niezalecane dla osób zdrowych. Dieta medyczna może być niskokaloryczna lub wykluczać niektóre produkty czy grupy produktów, ale ma to uzasadnienie i ma przynieść konkretne efekty zdrowotne. Ale tylko w konkretnych przypadkach. W dodatku zwykle prowadzona jest pod kontrolą lekarza.

Jak rozpoznać dietę cud, która może ukrywać się pod dowolną nazwą? Oto cechy charakterystyczne dla „cudownych” diet:

Szybka utrata masy ciała . Prawidłowo ułożony plan odchudzania zakłada utratę masy ciała od 0,5 do 1 kg w ciągu tygodnia. Jeżeli jakaś dieta zakłada szybszą, to znaczy, że stosując ją, narażasz się na utratę masy mięśniowej, kostnej oraz wody. Możesz też po zakończeniu diety cud szybko wrócić do poprzedniej wagi albo przybrać jeszcze więcej.

. Prawidłowo ułożony plan odchudzania zakłada utratę masy ciała od 0,5 do 1 kg w ciągu tygodnia. Jeżeli jakaś dieta zakłada szybszą, to znaczy, że stosując ją, narażasz się na utratę masy mięśniowej, kostnej oraz wody. Możesz też po zakończeniu diety cud szybko wrócić do poprzedniej wagi albo przybrać jeszcze więcej. Poważne ograniczenia żywieniowe . Diety zalecające spożywanie w nieograniczonej ilości różnych produktów, takich jak grejpfruty czy kapusta, łatwo mogą wprowadzić nudę i monotonię w jadłospis. Poza tym ciężko utrzymać taki plan dietetyczny. Jeśli dieta cud zaleca jadanie wyłącznie kapusty, grejpfrutów lub innych wybranych produktów, z pewnością doprowadzi też do niedoborów żywieniowych. Unikaj także diet, które oferują rezygnację z części lub całych grup produktów spożywczych, na przykład węglowodanów. Nawet stosując suplementację, stracisz przy takiej diecie cenne składniki odżywcze.

. Diety zalecające spożywanie w nieograniczonej ilości różnych produktów, takich jak grejpfruty czy kapusta, łatwo mogą wprowadzić nudę i monotonię w jadłospis. Poza tym ciężko utrzymać taki plan dietetyczny. Jeśli dieta cud zaleca jadanie wyłącznie kapusty, grejpfrutów lub innych wybranych produktów, z pewnością doprowadzi też do niedoborów żywieniowych. Unikaj także diet, które oferują rezygnację z części lub całych grup produktów spożywczych, na przykład węglowodanów. Nawet stosując suplementację, stracisz przy takiej diecie cenne składniki odżywcze. Zalecanie konkretnych kombinacji żywieniowych. Nie ma żadnych dowodów na to, że spożywanie składników odżywczych w określonych kombinacjach przynosi efekty. Tak zwane „złe kombinacje” nie przyczyniają się także do wzrostu twojej wagi czy zwiększenia produkcji toksyn w organizmie.

fot. Dieta cud - jadłospis/ Adobe Stock, Syda Productions

W najlepszym układzie dieta cud okaże się po prostu nieskuteczna - nie schudniesz i tyle. Najpoważniejszymi wadami wielu diet cud są ich potencjalne niekorzystne efekty zdrowotne. Zbyt niski deficyt kaloryczny, czy zbyt niska zawartość białka w diecie niechybnie skończy się utratą masy mięśniowej. Tymczasem jest ona ważnym elementem zdrowej sylwetki i szybkiego metabolizmu. Bardzo niska kaloryczność diety (a dieta 1200 kcal już może działać jak głodówka) spowalnia metabolizm i sprawia, że po zakończeniu takiej „kuracji” zwykle szybko się tyje.

Diety cud, które wykluczają całe grupy produktów czy makroskładników, są z kolei prostą drogą do niedoborów żywieniowych. Przez to w organizmie zaczyna brakować ważnych składników – białka, tłuszczu, witamin, mikroelementów, które są niezbędne do regeneracji organizmu, produkcji hormonów, prawidłowego funkcjonowania odporności, mocnych kości, zębów, paznokci, włosów. Niedobory pogarszają stan zdrowia i samopoczucie, a przecież po odchudzaniu człowiek powinien czuć się i wyglądać dobrze, a nie kiepsko.

Dieta cud, im dłużej trwa i im bardziej jest restrykcyjna, tym bardziej rezregulowuje metabolizm, zdrowie i samopoczucie, a jej skutki mogą być odczuwalne przez długi czas. Dlatego nie warto nabierać się na kuszące hasła i proste zasady, jakimi posługują się twórcy takich cudownych diet i iść na łatwiznę. To się po prostu nie opłaca.

Tylko racjonalna dieta odchudzająca, która wytwarza deficyt kaloryczny na poziomie 250-500 kcal. Dla jednej osoby odpowiedni będzie jadłospis diety 1500 kcal, dla innej diety 2000 kcal, a jeszcze dla kogoś innego 1300 kcal. Do tego potrzebny jest dobrze skomponowany jadłospis, który dostarczy wszystkich niezbędnych składników. Nie ma innej sensownej drogi do trwałej utraty nadwagi.

Odchudzanie nie wymaga żadnych diet cud, ani cudów w ogóle! Wymaga dopasowania jadłospisu do twoich potrzeb i preferencji, żebyś mogła tak jadać przez odpowiednio długi czas. Bo jeżeli masz do pozbycia się więcej niż kilku kilogramów, odchudzanie powinno trwać raczej miesiące niż tygodnie. Najlepiej się z tym pogodzić i dać sobie ten czas, zamiast liczyć na diety cud i cuda, jakie one obiecują.

Dobra, racjonalna dieta to podstawa. Warto natomiast uzupełnić ją aktywnością fizyczną. I nie chodzi o to, żeby się katować ćwiczeniami, lecz żeby w ciągu dnia mieć więcej ruchu – spacerować, wsiąść na rower, potańczyć itp.

Artykuł pierwotnie opublikowano 12.02.2013 r.

Reklama

Czytaj także:

Zasady diety kopenhaskiej - czy taki wysiłek się opłaci?

Jak schudnąć skutecznie 10 kg? Tylko tak!

Na czym polega dieta lotników i jakie daje efekty