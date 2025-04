Już teraz zacznij działać!

Schudnę i zacznę ćwiczyć. Czy tak brzmi twoje postanowienie noworoczne? Z realizacją tych planów nie czekaj ani dnia dłużej. Nie wierzysz, że się uda? Niech przykład Christiny Aguilery zmotywuje cię do działania!

Gdy wszem i wobec rozpowiadałam, że coś zrobię albo z czegoś zrezygnuję, wtedy nie udało mi się niczego zrealizować. Czułam presję i przegrywałam z nią. Paradoks polegał na tym, że udało mi się schudnąć dopiero wtedy, gdy przestało to być moim celem!

- wyznaje Christina Aguilera



Dlatego zamiast chwalić się listą pomysłów do zrealizowania, zrób spis rzeczy, które chcesz zmienić i... zachowaj go tylko dla siebie. Oto to, czym powinnaś się kierować...

Oto sekret odchudzania Christiny Aguilery

1. Zmiana codziennego menu: dwa litry płynów, pięć razy dziennie porcja owoców i warzyw, wykluczenie czerwonego mięsa, ograniczenie słodyczy i białego pieczywa.

2. Zakaz podjadania między posiłkami.

3. Niedosyt przed snem.

Mój trener nauczył mnie, abym ostatni posiłek jadła na trzy godziny przed pójściem spać. Organizm nie musi walczyć wtedy z nadmiarem cukru i węglowodanów.

4. Znajdź metody na pozbycie się stresu. Stres powoduje napięcie i wzrost poziomu kortyzolu, który odpowiada za magazynowanie tłuszczu w okolicach brzucha, karku i na twarzy. Relaks i odpoczynek to sprzymierzeńcy diety.

napisane na podstawie tekstu zamieszczonego w dwutygodniku Party